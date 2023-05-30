Có lẽ vì quá 'cay cú' với tôi nên người yêu cũ gửi quà 'độc' chúc mừng ngày cưới khiến hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt

Tâm sự gia đình 30/05/2023 21:32

Khi nhận được món quà được gửi từ đường bưu điện tôi sửng sốt vì tên người gửi lại chính là người yêu cũ, món quà bên trong khiến vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt

Hồi trước, tôi có một mối tình sâu đậm, kéo dài 7 năm với Nhân. Nhưng vì một số hiểu lầm và bản tính đào hoa của anh ta mà chúng tôi chia tay nhau. Để cắt đứt triệt để với quá khứ, tôi còn chuyển công ty, chuyển nhà trọ, quyết tâm làm lại từ đầu.

Sau đó 1 năm, tôi yêu Tiến, chồng hiện tại của mình. Tiến ít nói, thường thể hiện tình cảm bằng hành động là chính. Ví dụ như tôi nói thèm sầu riêng, anh ấy sẽ không tiếc tiền mà mua ngay cho tôi 2 - 3 quả. Hay Tiến chẳng ngại vào quán tạp hóa mua băng vệ sinh cho tôi dù anh ấy chẳng biết gì về những thứ này. Chính sự quan tâm, tình cảm chân thành của Tiến đã khiến tôi rung động, yêu anh còn nhiều hơn cả người đầu tiên.

Có lẽ vì quá 'cay cú' với tôi nên người yêu cũ gửi quà 'độc' chúc mừng ngày cưới khiến hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt - Ảnh 1
Tình cảm chân thành của chồng khiến tôi yêu nhiều hơn cả tình đầu - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tổ chức đám cưới vào tháng trước. Cuộc sống hạnh phúc, bình yên đến mức giúp tôi trẻ trung, rạng rỡ hẳn lên. Tôi cũng thường khoe chồng mình trên facebook. Từ việc chồng vào bếp nấu ăn, rửa bát hay chở vợ đi ăn, đi uống cà phê; chồng đưa lương cho vợ, tôi đều công khai hết cả. Tôi muốn cho cả thế giới biết, chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào đến mức nào.

Sáng sớm nay, tôi nhận được một phần quà được gửi từ bưu điện. Nhìn món quà cưới đến muộn, tôi không khỏi ngạc nhiên, giật mình. Bởi tên người gửi là Nhân, người yêu cũ của tôi.

Chồng tôi cũng tò mò nên hối thúc tôi mở quà ra. Vừa mở ra, tôi đã sửng sốt vì chiếc váy ngủ đỏ ren được gói cẩn thận bên trong cùng tấm thiệp chúc mừng. Chồng tôi cầm chiếc váy lên xem rồi giận dữ vứt vào người tôi. Anh gắt gỏng hỏi tại sao người yêu cũ lại gửi tặng cho tôi cái váy quyến rũ, hợp với dáng người của tôi như thế này? Rồi anh lấy quá khứ tôi từng sống chung với Nhân một thời gian để chì chiết, mắng nhiếc vợ.

Có lẽ vì quá 'cay cú' với tôi nên người yêu cũ gửi quà 'độc' chúc mừng ngày cưới khiến hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt - Ảnh 2
Chồng bực tức với tôi khi nhìn thấy món quà từ người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tôi đã giải thích rằng mình không biết tại sao Nhân lại gửi quà mừng kiểu này thì chồng tôi vẫn không tin. Anh hậm hực bỏ đi làm. Đến trưa còn nhắn tin kiểu trách móc và hối hận vì đã lấy tôi làm vợ. Tôi không biết phải làm sao để chồng nguôi giận nữa? Chẳng lẽ chỉ vì món quà của người cũ mà vợ chồng tôi giận dỗi mãi sao?

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