Dù đã hai lần sảy thai nhưng người vợ vẫn nhất quyết uống thuốc tránh thai, lỗi là do ai?

Người chồng dù yêu vợ tha thiết nhưng vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn dù mới cưới được 6 tháng. Trăn trở của người đàn ông này cũng chính là trăn trở của nhiều bạn đọc.

Một người phụ nữ vì tổn thương trong quá khứ mà chưa sẵn sàng có con với người chồng hiện tại. Chị uống thuốc tránh thai rồi bị chồng phát hiện.

Đa số cho rằng, việc ly hôn là cái kết đau buồn cho người phụ nữ. Và người chồng cần nhìn lại tình yêu của mình, cần thấu hiểu người bạn đời hơn thay vì đặt cái tôi của mình ở trên cao.

"Tình huống của người phụ nữ khiến tôi đau đáu trong lòng. Tôi cảm thấy thương cho cô ấy vì yêu mà chịu tổn thương rồi bỏ đi đứa con của mình.

Trong cuộc đời, chẳng có người mẹ nào không đau đớn khi bỏ đi đứa con ruột thịt. Đó có lẽ là nỗi đau thấu tâm can, là nỗi đau cả đời này họ không thể quên được.

Yêu một người nhưng không thể ở bên nhau, cô ấy đón nhận một người đàn ông khác. May mắn, đó là người từng si mê, hết lòng chinh phục cô ấy.

Cô gái cố ý bỏ thai hai lần với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng đó sẽ là người có thể thấu hiểu, thông cảm với quá khứ của mình, nhưng không… Người đàn ông ấy cuối cùng cũng muốn ly hôn sau 6 tháng làm đám cưới vì phát hiện cô ấy uống thuốc tránh thai.

Thậm chí khi anh ta biết rằng, vợ vì dằn vặt quá khứ từng bỏ con mà chưa đủ can đảm có con thêm lần nữa, anh cũng không thông cảm. Anh từng nói, vợ là người anh yêu tha thiết, dùng sự kiên trì và tình cảm chân thành để có được. Nhưng tình cảm ấy lại vụn vỡ chỉ vì cô ấy chưa chữa lành nỗi đau để sẵn sàng mang thai?

Khi anh đã cho cô ấy một mái ấm, một gia đình, tại sao anh không cho cô ấy cả sự bao dung và lòng vị tha?

Nếu anh hiểu được nỗi khổ của một người phụ nữ từng bỏ đi đứa con đang hình thành, anh mới có thể biết được đó là sự đau đớn dày vò tâm can đến nhường nào? Cô ấy uống thuốc tránh thai bởi chưa sẵn sàng đón một sinh linh mới. Có thể cô ấy đang dùng cách đó để chuộc lỗi với quá khứ, sửa chữa sai lầm. Cũng có thể đó là cách để cô ấy kiểm chứng tình yêu anh dành cho cô ấy.

Nếu anh đủ yêu, đủ thương cảm người vợ hiện tại như những lời anh nói, tôi tin anh đã không viết sẵn đơn ly hôn. Bản thân anh chỉ đang muốn chiếm hữu người phụ nữ đã đem lòng yêu người khác. Và khi có được rồi, anh lại coi nhẹ thứ hạnh phúc mình dày công xây dựng.

Người ta có thể dùng 5 năm, 10 năm thậm chí cả đời để thấu hiểu và chia sẻ được với người bạn đời của mình. Còn anh mới chỉ có 6 tháng đã vội chấm dứt những tình cảm tốt đẹp dành cho cô ấy suốt nhiều năm qua? Có bao giờ anh tự vấn, tình yêu của anh có thực sự mãnh liệt chân thành như lời anh nói ra?"

Bạn đọc T.Q chia sẻ: "Bạn đã mất 2 năm theo đuổi và yêu cô ấy. Nhưng chỉ vì vợ bạn chưa sẵn sàng có con với bạn mà bạn muốn ly hôn sau 6 tháng cưới? Bạn đã chứng minh mình là người đàn ông đáng tin cậy, đủ khả năng để chăm sóc vợ con chưa? Có thể bạn chưa tạo cho vợ cảm giác an toàn để cô ấy sẵn sàng cùng bạn sinh một đứa con.

Bạn luôn miệng nói không muốn cô ấy đau khổ nhưng lại có ý định ly hôn? Một người phụ nữ chịu tổn thương sẽ cần tình yêu và sự bao dung để chữa lành. Điều cô ấy cần lúc này chính là tình yêu của bạn. Chỉ cần bạn cho cô ấy thêm thời gian, tôi tin, tất cả sẽ đi đúng quỹ đạo. Cô ấy cũng sẽ dành trọn trái tim cho bạn và con của hai bạn".

Đồng quan điểm với bạn đọc T.Q, một độc giả có tài khoản Thanh Thanh viết: "Nếu không thể cùng cô ấy chia sẻ yêu thương, tạo cho cô ấy cảm giác an toàn thì bạn nên ly hôn. Còn nếu thực sự yêu người ấy, bạn hãy lắng nghe và thể hiện mình là người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm. Tha thứ cho người là tha thứ cho chính mình. Chỉ khi bạn cho cô ấy thấy được bạn đã buông bỏ quá khứ, chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy thì bạn mới có được mái ấm thực sự. Khi tình yêu đến, bạn cũng sẽ không còn chấp niệm".

Ai cũng nên trân trọng hôn nhân hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

"Tôi nghĩ, 6 tháng hôn nhân ngắn ngủi chưa đủ để anh kiểm chứng được tình cảm của mình, để hiểu được những mất mát, tổn thương của người phụ nữ chung chăn gối với anh. Tình yêu khác, hôn nhân càng khác. Gia đình chính là nơi dung dưỡng, vun đắp tình cảm vợ chồng cũng là nơi thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tôi tin, chỉ cần anh bao dung, thấu hiểu, vợ anh sẽ mở lòng và biết ơn tất cả những gì anh đã làm vì cô ấy. Cuộc đời ngày mai sẽ là một trang mới. Cô ấy sẽ rũ bỏ được quá khứ, sống hạnh phúc và biết ơn người đàn ông đã thắp lại ngọn lửa yêu thương cho mình.

Và tôi cũng tin, chỉ cần anh hạ bớt cái tôi xuống, anh sẽ có được tình yêu và tất cả những điều anh muốn. Đó là người vợ hết lòng yêu thương anh, là mẹ của các con anh sau này…", độc giả An An bình luận.

Thế còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này?