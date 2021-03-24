Chuyện tình 'trâu già gặm cỏ non' của cặp đôi chú - cháu: 'Anh chỉ cần đưa tiền và yêu em thôi, cả thế giới cứ để em thuê'

Tâm sự gia đình 24/03/2021 07:04

Chuyện tình chú cháu không còn là vấn đề quá xa lạ với thời đại ngày nay. Sau thời gian tìm hiểu, cô gái 27 tuổi đi đến hôn nhân và có cái kết bất ngờ bên người chồng "già".

Dưới đây là câu chuyện thực tế được chia sẻ từ một người phụ nữ có tài khoản cá nhân tên T.N.. Chị kể về cuộc sống gia đình sau khi kết hôn với anh chồng hiện tại là bác sĩ. Cho dù "ngoài kia công việc bộn bề, nhưng trước sau gì anh cũng về bên em" là những lời được mô tả về đôi vợ chồng này. 

Tâm sự sâu hơn về cuộc sống sau hôn nhân "trâu già gặm cỏ non" của mình, chị N. cho biết anh chồng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, người ta thường hay gọi vui là nghề mổ não. Ngoài công việc chính hàng ngày, lúc rảnh rỗi anh còn làm tài xế "thuê" cho vợ mình. 

Hon nhan
 Đoạn hội thoại tình cảm giữa người vợ và 'tài xế' - Ảnh: FB

Cơ duyên đưa hai anh chị đến với nhau là bởi khi xưa chị là người nhà bệnh nhân của "chú" chồng bác sĩ. Hai chú cháu từ đó quen biết và tìm hiểu nhau. Chị kể: "Ngày xưa quen nhau chú chú cháu cháu, thế mà giờ cũng hai mặt con với chú rồi. Vì không biết báo đáp bác sĩ thế nào cho xứng đáng nên em quyết định dùng thân báo đáp". 

Chị N. tâm sự về người chồng bác sĩ "chê vợ" của mình: "Sau những hôm làm việc vất vả, do đặc thù công việc áp lực, bận rộn, anh luôn về nhà trong trạng thái "sập nguồn, hết pin". Có những ngày, phải thực hiện nhiều ca mổ kéo dài đến mười mấy tiếng, mỗi tuần lại trực đêm", dù sao cũng là con người chứ không phải máy. "Lúc đó, ngoài chuyện thèm ngủ và nghỉ ngơi, thì đến vợ, lão cũng chả đam mê chứ nói gì đam mê nấu nướng" - chị thành thật chia sẻ.  

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 Hình ảnh hai bố con đi du lịch - Ảnh: FB

Có lần về quê ngoại, bố vợ bảo thịt gà, anh chồng thường chống chế: "Con chỉ biết mổ loại sắp chết thành sống thôi, chứ con chưa mổ loại đang sống thành chết bao giờ bố ạ!". Lúc ấy cả nhà nghẹn lời với anh con rể bác sĩ. 

Ngoài những lúc vui vẻ của hai vợ chồng, chị N. còn tự nhận mình truy cập khá thường xuyên vào các trang mạng xã hội, group cộng đồng để "nói xấu" chồng. Chị ấm ức chia sẻ những chuyện "hay" về anh chú nhà mình. 

"Để lão nấu nướng thì cháy xoong, cháy chảo, cháy nồi, chỉ còn thiếu mỗi nước cháy nhà nữa thôi. Từ ngày ở chung cư, sợ báo cháy làm ảnh hưởng toàn cư dân nên em cũng năn nỉ chồng đừng bao giờ vào bếp nữa". Chưa dừng lại ở đó, chị còn "tố cáo", ngay đến cả việc sửa chữa đồ đạc cũng không phải là sở trường của chồng chị. "Chồng em sửa cái loa bluetooth, khi lắp xong xuôi vẫn dư  năm con ốc bên ngoài, sửa ống nước thì mấy ngày sau mất toi 5 triệu cho thợ vào sửa lại". Nên lúc ấy, chị N. mới lập một câu tuyên ngôn rằng: "Anh chỉ cần đưa tiền và yêu em thôi, cả thế giới cứ để em thuê".

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 Tự tay vào bếp nấu nướng - Ảnh: FB

Tuy vụng về là thế, nhưng được cái hễ có thời gian rảnh rỗi anh lại phụ giúp, đỡ đần vợ việc chăm con cái. "Lão tắm cho con, chơi với con, ăn xong con quấy lão tự nguyện đứng dậy đi rửa bát. Những lần đầu vụng về, nước nôi tung tóe nhưng bây giờ lão làm còn chuyên nghiệp hơn em. Thậm chí, có nhiều hôm đang ăn cơm, con ị, lão sẵn sàng đứng dậy thay bỉm cho con, đi ăn sáng bên ngoài lão ăn nhanh nhanh, chóng chóng để bế con cho vợ ăn thoải mái". Chỉ những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đã khiến chị vô cùng cảm động.

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 Người bố tần tảo đang đút cơm cho con gái - Ảnh: FB
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 San sẻ công việc nhà cùng vợ mình - Ảnh: FB

Một chuyên gia tâm lý tình cảm từng đề cập: "Điều khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc không phải là những chuyện "đao to búa lớn" mà đàn ông nghĩ mình phải làm, đơn giản đó chỉ là những việc nho nhỏ hàng ngày, cũng đã khiến cho chị em có cái nhìn khác và đánh giá cao hơn về người đàn ông của mình".

Là người phụ nữ hiện đại, việc gì cũng có thể tự làm, thậm chí cân luôn cả thế giới, nhưng nếu được chồng ghi nhận, chia sẻ và giúp đỡ thì chị em sẽ vô cùng cảm động. Chưa kể một môi trường đầm ấm, hạnh phúc thực sự cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển của con cái. Người chồng điển hình ở đây chính là nhân vật "chú" mà chị N. đi "bóc phốt". 

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 TS-BS. Ngô Mạnh Hùng là người chồng bị 'bóc phốt' trong câu chuyện - Ảnh: FB

Trong một lần nói chuyện, chồng chị đã đưa ra một tuyên ngôn thế này: "Anh đi làm không phải để kiếm tiền cho bản thân hưởng thụ xa xỉ, mà anh chỉ mong vợ con sẽ có cuộc sống tốt hơn". Vì câu nói này của chồng, chị N. đã nguyện với lòng dù khó khăn tới mấy chị và các con cũng sẽ cố gắng vượt qua, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. 

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