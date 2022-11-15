Chồng vừa lên chức giám đốc thì đòi ly hôn, vợ chẳng thèm tức giận mà chỉ cười khẩy: 'Bố em là chủ tịch tập đoàn đó'

Tâm sự gia đình 15/11/2022 20:31

Hùng vội vã chạy theo vợ cầu xin cô tha thứ nhưng Lam đã cương quyết không thay đổi khiến anh ta hối hận cả đời.

Nhưng khi Lam dẫn Hùng về ra mắt gia đình thì thấy bố mẹ cô ở trong 1 căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nghe nói đều đã mất sức lao động. Nhưng Hùng vẫn tặc lưỡi đồng ý cưới vì nghĩ cũng đã đến tuổi, hơn nữa, với điều kiện của mình cũng không thể  yêu cầu cao hơn ở người yêu.

Thế nhưng, từ ngày cưới về, thấy vợ chỉ ở nhà không chịu đi làm gì. Hùng tức tối tỏ ra không hài lòng lúc nào cũng trách vợ rồi cáu bẳn với cô.

Biết chồng đi làm mệt mỏi, Lam không nói lại anh mà chỉ lặng lẽ bên cạnh chăm sóc anh từ chuyện cơm nước, quần áo đến mọi thứ có thể để giúp chồng thoải mái nhất.

Thế nhưng, dù vợ có cố gắng thế nào, Hùng vẫn có đầy rẫy những lý do để chê bai, thậm chí anh còn không thèm sang nhà vợ chơi. Từ ngày cưới nhau đến nay đã hơn 1 năm anh cũng không qua thăm bố mẹ vợ 1 lần nào vì viện cớ bận rộn.

Dạo gần đây, Lam còn phát hiện ra chồng mình có bồ bên ngoài. Dù không bắt được quả tang nhưng qua những hành vi của anh cô hoàn toàn có thể nhận ra. Tuy vậy, Lam không trực tiếp đánh ghen lồng lộn lên mà cô vẫn làm lơ như không biết gì.

Cho đến tháng trước, Hùng đột ngột được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận. Anh vô cùng sung sướng liền hẹn bồ đi ăn mừng đến tận 12 giờ đêm mới về.

Chồng vừa lên chức giám đốc thì đòi ly hôn, vợ chẳng thèm tức giận mà chỉ cười khẩy: 'Bố em là chủ tịch tập đoàn đó' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng toàn mùi rượu nồng nặc về đến nhà, Lam liền đỡ anh rồi nói:

- Anh uống ở đâu mà nhiều thế này? Sao dạo này anh cứ lảng tránh em vậy?

Hùng cau có:

- Cô đang chất vấn tôi đấy à? Tôi đi đâu là quyền của tôi.

Lam nhướn mày:

- Giờ anh làm giám đốc rồi nên có vẻ mạnh miệng nhỉ.

Hùng lảo đảo:

- Sao cô biết tôi được thăng chức? Tôi đã nói với cô đâu nhỉ?

Lam nhìn quanh không trả lời chỉ nói:

- Thôi để em pha nước chanh cho anh uống nhé, lần sau đừng có đi đêm về hôm như thế nữa.

Nào ngờ vừa nói thế thì chồng cô liền hất tay ra rồi tuyên bố:

- Nếu cô đã biết rồi thì cũng nên có thái độ khác với tôi chứ. Giờ tôi là giám đốc còn cô chỉ là bà nội trợ ăn bám, lại còn dám lên lớm với tôi à? Ly dị đi.

Nghe vậy, Lam choáng váng:

- Anh…anh nói cái gì? Vừa được lên chức anh đã đòi ly hôn?

Hùng cười khẩy:

- Không chung đẳng cấp, không chung quan điểm thì chia tay sớm bớt đau khổ. Tôi đang giúp cô đấy chứ.

Nhưng bỗng nhiên Lam cũng bật cười:

Chồng vừa lên chức giám đốc thì đòi ly hôn, vợ chẳng thèm tức giận mà chỉ cười khẩy: 'Bố em là chủ tịch tập đoàn đó' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Bố em là chủ tịch tập đoàn đó. Cái chức giám đốc của anh là tôi xin bố tôi cho anh,cứ tưởng lên chức rồi anh sẽ không còn áp lực tiền bạc nữa, đối xử tốt với tôi hơn, vả lại tôi cũng đang tìm cách để anh tránh xa con bồ kia ra. Ngờ đâu…anh lại…sở khanh thế này.

Hùng dụi mắt rồi lắp bắp:

- Cái gì? Cái…gì?

Lam bây giờ mới nói thật:

- Lần trước dẫn anh về ra mắt tôi chỉ thử anh thôi, suốt 1 năm nay anh đối với tôi cũng chả ra gì nên tôi chưa có cơ hội nói. 1 lần tôi đến công ty với bố và đã nhìn thấy anh, nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi vì lúc đó còn đang phải cúi chào chủ tịch và con gái của ông. Giờ thì anh muốn ly dị phải không? Được, tôi đã cố gắng hết sức hàn gắn gia đình rồi nhưng xem ra vô vọng. Chờ xem ngay ngày mai anh sẽ có đơn ly hôn và cả quyết định cho thôi việc nhé.

Hùng vội vã chạy theo vợ cầu xin cô tha thứ nhưng Lam đã cương quyết không thay đổi khiến anh ta hối hận cả đời.

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Hằng được đưa ra phòng hồi sức. Anh đợi Hằng tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hết thuốc mê, Hằng tỉnh dậy, vừa thấy anh cô đã hỏi.

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