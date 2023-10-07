Anh thay đổi đột ngột xưng hô như thế càng rõ rằng anh đang mời một cô ả nào đó khác không phải chị. Dĩ nhiên chị gọi điện lại nói với anh rằng muốn ăn đồ nướng và cùng anh đi ăn.

Đàn ông thành đạt khó có thể không có bồ hay nhân tình ở bên ngoài. Bởi vì điều đó quá rõ. Anh ta không thể nào không để tâm đến những chuyện như thế được. Dù có thế nào thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ muốn có được một người phụ nữ ở bên ngoài. Hiếm người đàn ông có thể vượt qua được cám dỗ đặc biệt khi họ có tiền tài, địa vị sẵn sàng có thể dùng tiền để giấu tiệt chuyện mình phản bội với vợ con. Có những người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận ở bên họ chẳng cần một danh phận là vậy.

Anh là người đàn ông thành đạt. Từ trước anh vốn đã được nhiều người để ý cuối cùng anh chọn cô, một cô gái đủ xinh đẹp, đủ giỏi để có thể chinh phục anh. Đàn bà lại chỉ có thì, không thể nào anh thích mãi được người phụ nữ của mình. Vì thời gian làm thay đổi con người, vợ anh qua thời gian cũng trở thành người phụ nữ của gia đình không còn chau chuốt như trước và cũng già đi nhiều. Chưa kể cơ thể sồ sề hơn biết bao nhiêu thì càng có lý do cho anh ngoại tình. Ngoại tình thì bất kể vì lý do gì cũng đã sai. Cái việc anh quan tâm cô bồ nhiều hơn vợ còn sai hơn thế rất nhiều lần. Anh thật sự không thể nào ngờ được rằng lại có chuyện như thế xảy ra khi mình đang rủ bồ đi ăn mừng vì anh mới thăng chức. Thế mà anh lại nhắn nhầm sang máy vợ là: “Em yêu ơi, chúng mình đi ăn mừng đi anh được thăng chức rồi”.

Chị nhận ra ngay sự khác lạ của tin nhắn đó. Anh thay đổi đột ngột xưng hô như thế càng rõ rằng anh đang mời một cô ả nào đó khác không phải chị. Dĩ nhiên chị gọi điện lại nói với anh rằng muốn ăn đồ nướng và cùng anh đi ăn. Trong bữa ăn chị và anh cùng ăn uống thoải mái nói chuyện với nhau về một số chuyện về công việc, cuộc sống. Tối về chị đăng lên một bức ảnh của chị vào gần 10 năm trước đây kèm nội dung: “Trước kia em cũng từng xinh đẹp như thế”. Ảnh minh họa: Internet Anh nhìn thấy chị đăng ảnh quyến rũ hở hang trong mạng xã hội tự dưng anh lại ghen khi có những người đàn ông khác vào bình luận rằng vẫn ngon lắm, chị vẫn đẹp lắm. Anh hỏi chị: - Sao tự dưng em lại đăng lên như thế? - Em đăng thế có sao đâu? - Nhưng mà... - Sao hả anh? - Em đăng thế là thế nào chứ, em không nghĩ cho anh à. - Em có mà. Em chỉ nhớ lại những ngày mình từng được anh yêu thương thôi. Lâu lắm rồi mình mới đi ăn chung với nhau vì anh bận quá. - Anh xin lỗi. Đêm đó chị ngủ ngon giấc sau khi chia sẻ với anh. Còn anh thì thao thức cả đêm với bức ảnh của chị. Đúng rồi, anh đã quên từng có một người con gái vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh chính là chị. Thời gian thay đổi chị cũng thay đổi luôn cả anh. Cũng may anh nhận ra điều này sớm lập tức chấm dứt với cô bồ mà quay về với vợ con. Còn chị, chị đã làm đúng. Không cần nói nhiều, chỉ cần khiến anh đủ hiểu chị xứng đáng có được tình yêu của anh. Để anh biết rằng anh nên trân trọng người phụ nữ như chị là đủ. Rồi gia đình chị sẽ lại hạnh phúc như xưa. Tuyệt chiêu trị chồng chỉ thế, “lạt mềm buộc chặt” có sai bao giờ.

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