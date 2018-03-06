Chồng nuôi 'mèo’ bên ngoài còn thản nhiên mắng vợ là ‘đồ ăn bám’

Tâm sự gia đình 06/03/2018 15:40

Từ ngày kết hôn đến giờ, anh chưa bao giờ đưa cho chị giữ đồng lương nào. Mỗi tháng chỉ đưa chị khoảng 4 triệu đồng để trang trải việc ăn uống, sắm sửa đồ dùng trong nhà, rồi tiền học phí cho con.

Sống với nhau đã có ba mặt con nhưng chưa bao giờ anh nói với chị câu dịu dàng, lọt tai. Anh không tôn trọng chị đã đành, đằng này còn làm mất thể diện của chị trước mặt bà con dòng họ, khiến họ có ánh nhìn không mấy thiện cảm về chị. Lòng tự trọng của anh đáng giá ngàn vàng, nhưng chưa bao giờ anh xem trọng lòng tự tôn của chị. Vì con, chị cố gắng sống nhẫn nhịn, cam chịu cho đến tận bây giờ. Nhiều lần chị muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, nhưng có gì đó níu chân khiến chị khó rời đi.

Dạo này, nhìn thấy thái độ của anh có phần bất thường, chị liền theo dõi thì phát hiện anh hay liên lạc với một số điện thoại lạ. Linh cảm phụ nữ cho biết anh đang nuôi “mèo” bên ngoài. Đến một ngày, nhận được tin nhắn từ số lạ, chị tò mò mở ra xem. Đập vào mắt chị là những tấm hình thân mật của anh và một cô gái bị che mờ mặt.

Chị lặng người, nước mắt chực tuôn rơi. Nhận được tin nhắn đó nhưng chị không nói cho anh biết, chỉ lặng lẽ tìm hiểu về cô gái kia. Sau một thời gian theo dõi, chị phát hiện cô gái đó chính là tình cũ năm xưa của anh. Ngày xưa, do mẹ anh cấm cản nên anh và cô ta không thể đến với nhau. Dạo gần đây, cô ta đã ly hôn chồng và đang rất cô đơn. Có lẽ vì vậy mà cô ta tìm đến anh và cả hai cứ thế lao vào nhau như thiêu thân.

Chồng nuôi 'mèo’ bên ngoài còn thản nhiên mắng vợ là ‘đồ ăn bám’ - Ảnh 1
Tim chị như thắt lại khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày kết hôn đến giờ, anh chưa bao giờ đưa cho chị giữ đồng lương nào. Mỗi tháng chỉ đưa chị khoảng 4 triệu đồng để trang trải việc ăn uống, sắm sửa đồ dùng trong nhà. Chị cần gì cứ nói anh, không được tự tiện động vào tiền anh để trong tủ. Những tháng gần đây, tiền anh đưa giảm dần, hỏi đến thì anh lại hoạnh họe. Anh nói từ nay sẽ đưa ít lại một chút để tích cóp mua căn hộ gần công ty, tiện cho việc đi làm. Thấy chồng suy nghĩ cũng đúng nên chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Chị bắt đầu tiết kiệm hơn, mỗi bữa ăn cũng bớt đi một món, không còn mua đồ, sắm sửa quần áo cho bản thân.

Đã lâu rồi chị chưa mua quà, hay về thăm ba mẹ dưới quê. Hôm đó, đúng dịp giỗ đầu của ông nội, chị xin về quê vài ngày lo đám phụ mẹ. Anh đồng ý rồi còn cho tiền chị đi xe, mua đồ cúng ông. Nhìn thái độ của anh, chị có chút hoài nghi, trong lòng lo lắng về chuyện anh sẽ làm chuyện mờ ám sau lưng. Nhưng vì nhớ ba mẹ, anh em dưới quê, chị quyết định về. Những ngày ở quê, lòng chị cứ nóng ran như lửa đốt.

Vừa đám giỗ xong, chị bắt xe về nhà ngay lập tức. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nói cười của đàn bà. Chị nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng, đập vào mắt chị là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Anh ôm ả nhân tình kia nằm trên giường trong tình trạng trần như nhộng. Chị tức điên, lao vào túm tóc, quật ngã ả ta ra đất, vừa đánh vừa chửi bới. Xót nhân tình, anh đẩy chị ra rồi quát lớn.

- Cô có thôi đi không? Tôi nuôi cô đó, tốt nhất nên câm cái miệng lại đi, tôi làm gì thì kệ tôi, không để lượt đồ sống bám như cô dạy đời đâu.

- Anh nuôi tôi nên có quyền làm những chuyện này trên giường của tôi sao?

Anh cười khinh khỉnh.

- Đúng. Tốt nhất thì an phận đi, đừng làm những trò ngu ngốc ở đây. Thấy được gì thì nên câm miệng lại, muốn có tiền tiêu xài hàng tháng thì đừng có chen vào cuộc sống cá nhân của tôi.

Nói xong, anh thúc giục ả nhân tình mặc đồ vào rồi rời khỏi nhà. Sau khi cả hai rời khỏi, chị ngã quỵ xuống đất, gào khóc trong vô vọng.

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Phát hiện chồng ngoại tình là điều vô cùng mệt mỏi và đau buồn đối với phụ nữ. Có người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có người mãi lún sâu vào sự đau thương. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm những điều này để giữ lửa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm