Chồng đưa bồ về giả làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho

Tâm sự gia đình 13/11/2022 21:37

Anh quỳ xuống chân xin chị tha thứ. Nhưng anh quên mất rằng có những thứ có thể tha thứ được. Nhưng cũng có những thứ có cả đời người ta cũng không thể tha thứ. Anh đã làm tổn thương chị quá nhiều, quá sâu.

Trong cuộc đời của một con người, chuyện đi từ yêu đương cho đến trở thành vợ chồng luôn là cả một quá trình. Không phải đơn giản mà tự dưng người tra đột nhiên trở thành vợ chồng của nhau rồi cùng nhau sinh con đẻ cái.

Tất nhiên trước đó cũng đã có cả một quá trình dài đến vô tận. Cùng cố gắng hết mình để giữ trọn cuộc hôn nhân của mình sao cho có được hạnh phúc. Nhưng rồi, anh với chị một mối tình đẹp gần 8 năm rồi mới về chung làm vợ chồng được 3 năm mà anh đã len lén ngoại tình bên ngoài.

Chồng đưa bồ về giả làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên tất cả mọi thứ anh đều giấu không cho chị biết. Anh không đến nỗi khoe ra rằng mình đang ngoại tình cho vợ hay. Chỉ có điều với sự tinh tế của một người phụ nữ dĩ nhiên anh tự hiểu được rằng mình là người có một người phụ nữ khác ở bên cạnh. Cái cách anh chăm sóc chị, cái cách anh gần gũi chị cũng khác thì chị đủ nhận ra được chồng mình đã thay đổi rồi.

Đời người chữ ngờ khó mà đoán lắm, cũng vì thế chị chưa bao giờ dám tin rằng chồng mình lại cả gan đưa cả nhân tình về nhà giả danh làm ô sin để tiện cho mối tình vụng trộm. Thật khó tin khi anh chồng chị chẳng có gì, chẳng phải là gã đàn ông giàu có hay là một chàng trai tài giỏi gì cho cam. Anh ấy chẳng phải là một người như vậy mà vẫn có người con gái sẵn sàng trở thành một ô sin để che giấu thân phận thật của mình lén lút ngoại tình với anh.

Phát hiện ra chuyện này chỉ vì 1 hôm chị đi làm và quên ví ở nhà nên quay lại lấy. Nghe thấy tiếng ý ới của cô ô sin gọi chồng mình chị đã nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt chị. Nhưng rồi, họ nào có biết rằng người phụ nữ đủ tinh tế như chị đã nhận ra từ lâu.

Chị phát hiện mọi thứ chỉ là không nói mà thôi. Sau đó, chị đã dựng lên 1 màn kịch thật hay ho. Chị lén lút lắp một chiếc camera trong phòng ngủ của cô ô sin để chờ thời cơ thích hợp. Nhanh lắm, không đầy 3 ngày anh đã lộ rõ bản chất của một kẻ lăng nhăng khi cùng cô ô sin nằm xuống giường tình tứ với nhau. Chị chỉ xem 1 chút rồi quay mặt đi lau nước mắt. Có lẽ chừng ấy là quá đủ với một người vợ như chị.

Ngày hôm đó, chị đã mời cả bố mẹ chồng mình đến nhà chơi. Ông bà cũng lâu không sang thăm cháu nhận được lời mời của cô con dâu cũng hào hứng sang lắm. Anh không thể ngờ được rằng chị đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Trong lúc chị cùng mọi người ở trên nhà thì anh lại len lén đi xuống phụ nhân tình. Nhân dịp đó, chị kể cho cả nhà chuyện của chồng mình và ô sin.Mẹ chồng hét lớn:

- Cái gì, cái gì thế này hả con? Thế này là sao?

Chồng đưa bồ về giả làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Con... con thật sự xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi thì được ích gì. Đi mà xin vợ mày tha thứ ấy.

Anh quỳ xuống chân xin chị tha thứ. Nhưng anh quên mất rằng có những thứ có thể tha thứ được. Nhưng cũng có những thứ có cả đời người ta cũng không thể tha thứ. Anh đã làm tổn thương chị quá nhiều, quá sâu. Giờ đến khi nào vết thương ấy mới lành. Anh không đáng được tha thứ. Có lẽ, cuộc sống này vẫn vậy. Anh đánh mất gia đình chỉ vì một phút ham vui. Còn chị thì quá mạnh mẽ nên chấp nhận rũ bỏ hay vì chị quá tổn thương, quá yếu đuối nên không thể nào tha thứ chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng, đừng bao giờ vì một phút dại dột để đánh mất cuộc hôn nhân và hạnh phúc mình đang có vì những thứ không xứng đáng.

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