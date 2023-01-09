Chị dâu đến nhà tôi chơi, khi về liền nhét vào tay tôi "vật lạ" kèm lời nói khiến tôi bật khóc nức nở

Tôi khóc nghẹn vì tấm lòng của cả nhà dành cho mình. Tôi biết báo đáp mọi người như thế nào đây? Tôi nợ nhà chồng nhiều quá.
- Hốt hoảng khi nhân tình của chồng đến tận nhà đánh ghen, vợ đang hốt hoảng thì chồng làm hành động "sốc óc"
- Mê điện thoại hơn mê vợ, chồng tôi còn đầu tư dàn máy tính xịn để "chiến" game
Tôi và chị dâu rất thân thiết với nhau. Chị ấy hiền lành, ăn nói chừng mực. Hiện tại, vợ chồng tôi ở riêng còn vợ chồng chị dâu sống chung với bố mẹ chồng. Dù sống chung nhưng mẹ chồng tôi thương chị dâu và hay khen chị ấy lắm.
2 năm nay, tôi bị u nang buồng trứng, cứ đau liên tục nên phải nghỉ làm ở nhà. Chỉ còn mỗi chồng tôi đi làm nên kinh tế trong nhà cũng không còn dư dả nữa. Chị dâu hay cho tiền tôi mua sữa cho con, rồi thỉnh thoảng còn mua biếu tôi vài thứ vật dụng trong nhà như nồi chiên không dầu, máy lọc nước...
Lần tái khám tuần trước, tôi càng suy sụp khi bác sĩ thông báo tôi phải mổ gấp. Nhưng tiền trong nhà đã không còn nữa rồi. Tôi bèn bàn với chồng cứ mặc kệ vào số phận, tới đâu thì tới.
Chồng tôi buồn bã kể chuyện cho bố mẹ và vợ chồng anh chị nghe. Sáng nay, chị dâu đến nhà thăm tôi. Hai chị em nói chuyện một lúc thì chị ấy về. Trước khi về, chị dâu nhét vào tay tôi một bọc tiền. Tôi sững người khi nghe chị ấy nói: "Đây là 200 triệu, em cứ cầm chữa bệnh đi. Số tiền này, xem như anh chị cho vợ chồng em, không cần phải trả lại. Tính mạng mới quan trọng nhất".
Tôi bật khóc nức nở khi nghe chị dâu nói. Rồi chị dâu lại đưa tôi thêm 5 chỉ vàng, bảo của mẹ chồng cho tôi. Bố mẹ cũng đang ốm nên không đến thăm tôi được, chỉ hối thúc tôi nhanh chóng nhập viện để phẫu thuật. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh vợ chồng tôi.
Tôi khóc nghẹn vì tấm lòng của cả nhà dành cho mình. Tôi biết báo đáp mọi người như thế nào đây? Tôi nợ nhà chồng nhiều quá.