Chị dâu đến nhà tôi chơi, khi về liền nhét vào tay tôi "vật lạ" kèm lời nói khiến tôi bật khóc nức nở

Tôi khóc nghẹn vì tấm lòng của cả nhà dành cho mình. Tôi biết báo đáp mọi người như thế nào đây? Tôi nợ nhà chồng nhiều quá.

Tôi và chị dâu rất thân thiết với nhau. Chị ấy hiền lành, ăn nói chừng mực. Hiện tại, vợ chồng tôi ở riêng còn vợ chồng chị dâu sống chung với bố mẹ chồng. Dù sống chung nhưng mẹ chồng tôi thương chị dâu và hay khen chị ấy lắm.

Ảnh minh họa: Internet

2 năm nay, tôi bị u nang buồng trứng, cứ đau liên tục nên phải nghỉ làm ở nhà. Chỉ còn mỗi chồng tôi đi làm nên kinh tế trong nhà cũng không còn dư dả nữa. Chị dâu hay cho tiền tôi mua sữa cho con, rồi thỉnh thoảng còn mua biếu tôi vài thứ vật dụng trong nhà như nồi chiên không dầu, máy lọc nước...

Lần tái khám tuần trước, tôi càng suy sụp khi bác sĩ thông báo tôi phải mổ gấp. Nhưng tiền trong nhà đã không còn nữa rồi. Tôi bèn bàn với chồng cứ mặc kệ vào số phận, tới đâu thì tới.

Chồng tôi buồn bã kể chuyện cho bố mẹ và vợ chồng anh chị nghe. Sáng nay, chị dâu đến nhà thăm tôi. Hai chị em nói chuyện một lúc thì chị ấy về. Trước khi về, chị dâu nhét vào tay tôi một bọc tiền. Tôi sững người khi nghe chị ấy nói: "Đây là 200 triệu, em cứ cầm chữa bệnh đi. Số tiền này, xem như anh chị cho vợ chồng em, không cần phải trả lại. Tính mạng mới quan trọng nhất".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi bật khóc nức nở khi nghe chị dâu nói. Rồi chị dâu lại đưa tôi thêm 5 chỉ vàng, bảo của mẹ chồng cho tôi. Bố mẹ cũng đang ốm nên không đến thăm tôi được, chỉ hối thúc tôi nhanh chóng nhập viện để phẫu thuật. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh vợ chồng tôi.

Tôi khóc nghẹn vì tấm lòng của cả nhà dành cho mình. Tôi biết báo đáp mọi người như thế nào đây? Tôi nợ nhà chồng nhiều quá.

Làm vỡ chậu cá kiểng yêu quý của bố chồng, con dâu đang "hồn vía trên mây" thì nhận ngay hành động lạ của ông Tôi vô tình làm vỡ chậu cá kiểng yêu quý của ông. Khi tiếng "choang" của bình cá còn đang khiến tôi hết hồn hoảng sợ thì bố chồng tôi đã lao từ ngoài vào.

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