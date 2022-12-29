Mê điện thoại hơn mê vợ, chồng tôi còn đầu tư dàn máy tính xịn để "chiến" game

Tâm sự gia đình 29/12/2022 14:32

Quen nhau suốt 2 năm gặp mặt 1 tuần đủ 7 ngày, không ngày nào là anh không vồ vập lấy tôi, như thể thiếu em anh không sống được, hễ cứ rời ra là bảo “thiếu hơi”, “hết pin”.

Nhiều người từng tức giận thốt lên rằng: “Anh nên cưới cái điện thoại đi, chứ cưới tôi làm gì?”. Và tôi cũng đang bất lực trước chuyện hỡi ơi này. Nhớ thời mới yêu nhau, mới hẹn hò đó mà rời ra nhau 30 phút đã nhắn tin bảo nhớ nhung. Quen nhau suốt 2 năm gặp mặt 1 tuần đủ 7 ngày, không ngày nào là anh không vồ vập lấy tôi, như thể thiếu em anh không sống được, hễ cứ rời ra là bảo “thiếu hơi”, “hết pin”.

Mê điện thoại hơn mê vợ, chồng tôi còn đầu tư dàn máy tính xịn để 'chiến' game - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng âu yếm nhau lâu ngày thành quen, cưới nhau về chắc hẳn chăn gối sẽ đượm nồng. Chẳng ngờ, chỉ sau đêm tân hôn, những ngày sau anh đều mặc tôi ngủ chèo queo vì bận… chơi game.

Không chỉ ôm mãi chiếc điện thoại, anh chồng nhà tôi còn đầu tư hẳn một dàn máy tính bàn xịn xịn để tiện “chiến game” và xem phim bom tấn. Cứ sau giờ làm, ăn cơm tắm rửa xong, là anh vội vàng “đặt đít” vào đấy tới tận 2 giờ sáng, mặc tôi réo gọi đi ngủ. Mỗi ngày, điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại: “Anh ơi đi ngủ”, đáp lại gọn lỏn từ chồng chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Đợi chút”.

Thời gian đầu tôi còn ngây ngô, tôi “đợi chút” thiệt. Đợi mãi tới hơn 12 giờ, tức quá lao ra gây gổ một trận. Thời gian sau, đã biết tánh chồng, nhưng tôi vẫn ương bướng “đợi”. Tôi “đợi” và liên tục càm ràm, lượn qua lượn lại, trách móc than vãn không ăn thua thì nạt nộ lớn tiếng, cho tới khi chồng tắt máy tính thì tôi mới ngưng. Dĩ nhiên mỗi lần như vậy, tôi đều ngủ không ngon, chồng vào ngủ cùng lao đến ôm tôi, tôi cũng đạp ra. Hẳn là no xôi chán chè rồi, còn thiết tha gì nữa mà bày đặt ôm với chả đụng.

Căn bệnh ấy không hề thuyên giảm mà dần trở nên mãn tính, mặc cho tôi thử đủ mọi cách với chồng. Dịu nhẹ có, năn nỉ có, đe dọa có, gây gổ có, thậm chí tôi còn tự làm mới mình, mua đồ ngủ sexy về mặc để “dụ dỗ” chồng đi ngủ cùng, anh vẫn dửng dưng như không.

Nhiều lần tủi thân chịu không được, tôi khóc lóc với anh. Tôi bảo, vợ chồng đi làm cả ngày chẳng gặp nhau, chỉ có mỗi buổi tối để trò chuyện chia sẻ, gần gũi thương yêu nhau, vậy mà anh cũng thờ ơ lo cắm đầu vào game, vào phim. Thêm nữa, anh thức khuya như vậy hại sức khỏe, nhỡ bệnh ra khổ cả nhà. Những tưởng chồng sẽ hiểu ra và thương vợ, không ngờ anh quát, bảo tôi chuyện bé xé ra to, chồng giải trí lành mạnh mà khóc lóc kể lể: “Hay là cô muốn tôi ăn chơi ngoài đường, nhậu nhẹt gái gú cô mới vừa lòng?”.

Mê điện thoại hơn mê vợ, chồng tôi còn đầu tư dàn máy tính xịn để 'chiến' game - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đó, tôi không quan tâm anh ngủ giờ nào dậy giờ nào. Cứ tới đúng 10 giờ, tôi bỏ đi ngủ, anh “chui” vô phòng lúc nào kệ anh, tôi không hề quan tâm. Chuyện vợ chồng vì vậy mà nhạt nhẽo thiếu thốn vô cùng, nhưng anh đã không ham muốn nhiều thì tôi cũng chả ép. Đàn ông ấy mà, cho ăn nhiều chỉ tổ bội thực!

Đem chuyện này tâm sự với bạn bè, chẳng ngờ 10 cô thì hết 7 cô gặp trường hợp tương tự. Cô nào cũng kể, ngày còn quen nhau thì gặp nhau là hì hục quên đường về. Cưới nhau rồi, 1 tháng mới đụng vợ được dăm ba lần, đã thế còn qua loa đại khái, xong xuôi lại nằm phè ra ngủ chả quan tâm hỏi han gì.

Những tưởng chồng có bồ nhí bên ngoài, các cô ấy cũng bày đặt thuê thử thám tử theo dõi, hóa ra chả có. Anh chồng nhà tôi cũng vậy, đi làm tan sở xong là về đến nhà ngay, không hề la cà, cũng không mê bè bạn gì. Thế là phụ nữ bọn tôi tự an ủi nhau, thôi kệ, đàn ông không tật này cũng tật khác, lại là chúa vô tâm, bây giờ không lẽ lại đi ghen với cái điện thoại, với dàn máy tính? Chịu thôi!

Đêm tân hôn đang khúc cao trào thì giường cưới sập, khi bố mẹ chồng bước vào tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Đêm tân hôn đang khúc cao trào thì giường cưới sập, khi bố mẹ chồng bước vào tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Khi biết được nguồn gốc chiếc giường cười từ chồng, tôi càng đau xót và tức giận. Hóa ra đây là chiếc giường chồng tôi và vợ cũ từng sử dụng.

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