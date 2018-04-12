Chán vì chồng quá hoàn hảo bởi tôi thích trai hư

Tôi phải thừa nhận để kiếm được một người thứ 2 như chồng tôi rất khó. Nhưng mọi thứ quá bình lặng, khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. Tôi làm gì anh cũng quan tâm, khiến tôi cảm thấy mình không có không gian riêng. Thậm chí tôi chưa cần nói ra, anh đã hiểu tôi muốn gì, cứ như anh đang đi guốc trong bụng mình. Đời sống chăn gối cũng thế, anh luôn quan tâm để ý đến cảm xúc của tôi.

Thực sự tôi không biết mình lấy chồng hay là có thêm một người mẹ nữa. Anh chăm sóc tôi từng ly từng tý. Mọi việc trong nhà to nhỏ anh đều làm hết, nên tôi khá rảnh rỗi. Công việc của tôi mỗi ngày là chỉ cần ăn mặc thật đẹp, trang điểm và đi làm. Tuy nhiên, ngày qua ngày tôi thấy như vậy cuộc sống thật nhàm chán.

Tôi cứ sống cuộc sống êm đêm như vậy, cho đến khi tôi gặp người đàn bà ấy. Tôi mới bắt đầu tỉnh mộng về sở thích thích trai hư của mình, nào là phải biết uống rượu, biết giao tiếp và ra ngoài giao lưu rộng, phải phóng khoáng “trên giường” để có sự đổi mới, còn biết cách để chiều vợ.

Nhưng sở thích của tôi lại thích trai hư một chút để có thể chinh phục. Nhưng điều này, tôi lại không thấy ở chồng. Dường như anh không có một thú vui nào cho riêng mình, đối với anh tôi là tất cả, là động lực sống, niềm vui duy nhất của anh. Thay vì tôi cảm nhận anh là chồng mình, thì lại thấy anh giống mẹ của tôi hơn. Vì thế, mỗi lần đi làm về tôi ước gì chồng mình bớt hoàn hảo đi một tý thì tốt.

Nhưng tôi thật sự sai lầm. Người đàn bà ấy mới chuyển đến cạnh nhà tôi. Không ngờ chồng chị ta chính là trưởng phòng mới nhận chức ở công ty tôi. Lúc đầu, tôi thấy anh ta là một người hoạt bát, năng động và nhiệt tình, lịch thiệp, khác hẳn với người chồng điềm tĩnh, chín chắn của mình ở nhà. Tự dưng trong đầu tôi quẩn quanh những hình ảnh so sánh chồng mình với anh ta.

Chồng hoàn hảo, làm hết mọi việc khiến tôi cảm thấy chán, cuộc sống quá bình lặng. Ảnh internet

Sau một thời gian làm việc, tôi tìm thấy sự phiêu lưu, mới mẻ và có chút trai hư ở anh ta, khiến tôi cứ bị cuốn vào. Anh ta cũng để ý tôi nhiều hơn, chúng tôi hẹn hò và trong thâm tâm, tôi đã sẵn sàng làm lại từ đầu mặc dù đã có một mái ấm riêng.

Nhưng một lần tôi thấy anh ta đi với vợ, tôi nhận ra đó là người hàng xóm mới chuyển đến. Vì sự tò mò, nên tôi tranh thủ lúc anh ta đi vắng, tôi qua nhà chơi. Gặp người vợ ấy, tôi cứ nghĩ phải xinh đẹp nóng bỏng lắm, ai ngờ lại gầy, mặt nhợt nhạt. Chắc bụng tôi nghĩ thầm, mình có cơ hội chắc thắng rồi.

Tuy nhiên, tôi nhìn thấy bức ảnh cưới của chị ta và chồng, lúc ấy chị rất xinh đẹp, nhưng giờ đây nhìn không thể nhận ra được. Do tôi ăn nói có duyên và biết cách nói chuyện, gợi mở câu chuyện. Vậy là chị ta đã kể cho tôi nghe hết. Đúng là anh ta tài giỏi, nhưng lại rất gia trưởng, biết chiều chuộng phụ nữ, nhưng khi đã chiếm được rồi thì không xem ra gì. Tính sỡ hữu của anh ta cũng rất cao, vì thế người đàn bà ấy không được đi làm, không đi chơi và chỉ ở nhà quanh quẩn với 4 bức tưởng, khiến cho tâm trạng héo úa. Nếu không nghe lời có thể bị ăn tát bất cứ lúc nào, chỉ cần nghe lời thì sẽ được cưng nựng hết mức.

Sau khi gặp người đàn bà ấy tôi mới biết trân quý chồng mình hơn từ bỏ sở thích thích trai hư. Ảnh internet

Nghe xong câu chuyện tôi mới bắt đầu tỉnh mộng. Biết mình đã quá sai khi nghĩ rằng mình sẽ vứt bỏ người chồng hoàn hảo của mình để đến với anh ta. Thật may mắn khi tôi đã sớm nhận ra được bộ mặt thật của anh ta. Tôi cũng chưa đi quá xa, từ đó tôi cũng bỏ luôn cái sở thích thích trai hư của mình, hết chán vì chồng quá hiền từ lúc nào cũng không hay biết.