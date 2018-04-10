Chán vì chồng hiền quá nhưng thực đằng sau sự hiền lành ấy thật đáng sợ

Tâm sự gia đình 10/04/2018 11:39

Ai cũng nói, tôi thật may mắn khi lấy được anh, vừa đẹp trai, hiền lành và quan tâm chiều chuộng vợ con. Nhưng sự hiền lành của anh làm tôi phát chán, khiến cho cuộc sống buồn tẻ.

Tôi là người hoạt bát, nói khá nhiều, anh hiền, ít nói, lúc đầu tôi nghĩ như vậy sẽ bù trừ cho nhau, gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy, anh quá ít nói khiến cho vợ chồng không mấy khi nói chuyện. Hôm nào con cái sang ông bà chơi, y rằng hôm đó trong nhà sẽ không có tiếng người.

Chồng hiền ít nói khó cho cuộc sống buồn tẻ
Chồng hiền ít nói khiến cho cuộc sống buồn tẻ. Ảnh internet

Tôi nói nhiều, nhưng mà chồng chỉ nghe, rồi ậm ừ, thì làm sao có thể tiếp tục câu chuyện được chứ. Mặc dù chán chồng hiền, nhưng mà tôi nghĩ anh còn tốt hơn bao người chồng khác, không nhậu nhẹt, không trăng hoa, biết giúp vợ con trong mọi công việc, nên tôi cũng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì đã khác.

Tuy nhiên, sau sự hiền lành ấy là một sự thật không ngờ. Tôi không biết anh đã ngoại tình từ bao giờ, không phải một cô mà là nhiều cô. Hóa ra, những lần tôi đi chơi với bạn bè, anh vô tư thoải mái cho tôi đi mà không quản giờ giấc là vì anh đang bận nhắn tin với mấy người tình của anh. Anh là người khôn khéo, ăn vụng nhưng chùi mép cực kỳ sạch sẽ, vì thế bao lâu nay tôi không hề biết gì.

Sự hiền lành, điển trai, tỏ ra nghèo khó, bị vợ hức hiếp, anh diễn rất đạt, nên các cô gái mặc dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn đổ rầm rầm và thương anh vô điều kiện, rồi đôi khi họ còn cho anh tiền.

Tôi ghê tởm sợ giả tạo của anh
Tôi ghê tởm sợ giả tạo của anh. Ảnh internet

Hàng ngày, anh vẫn đi làm bình thường, rồi chu đáo trong việc đón con. Về nhà ăn cơm cùng vợ. Tôi không thấy anh có biểu hiện lạ. Hóa ra, anh không có dấu hiệu ngoại tình như những người đàn ông khác là do anh quá thông minh. Anh đã dặn dò hết tất cả các người tình, khi nào anh rảnh sẽ nhắn tin, chứ không được chủ động liên lạc với anh. Bởi anh không muốn để con cái tổn thương, đến khi nào chúng lớn, có hiểu biết rồi mới ly hôn.

Vậy là màn kịch của anh quá xuất sắc, có thể che mắt được tôi và các người tình của anh. Không chỉ lừa được ngủ với người tình mà anh còn khiến họ tự nguyên mang thai và nuôi con cho mình mà không hề đòi hỏi gì. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu không có sự cố đêm ấy, có lẽ tôi đã không biết được bộ mặt thật của anh. Một trong những người tình của anh, có con bị ốm, cần được đi viện gấp. Nên anh lấy lý do đưa bạn đi viện, tôi đòi đi theo, nhưng anh không cho. Tính tôi hay lo, sợ chồng xảy ra chuyện gì, nên đã âm thầm đi theo. Theo anh đến một ngõ nhỏ, tôi đã thấy anh ẵm 1 đứa bé và đi cùng 1 người phụ nữ vào viện. Lúc này, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn của chồng sao lại là 1 người phụ nữ và 1 đứa bé?

Tôi theo chân họ đến bệnh viện, thấy anh chạy đôn đáo đi lo thủ tục và an ủi người kia. Trời gần sáng cũng là lúc anh về nhà, người rũ rượi đầy mệt mỏi. Lúc này thấy anh, trái tim tôi càng đau. Nhưng tôi vẫn im lặng. Từ ngày đó trở đi, tôi hay xem tin nhắn trong điện của anh, trước đây tôi không bao giờ làm thế. Khi xem tin nhắn, tôi càng hoa mắt, không thể tin nổi chồng mình ngoại tình với 4 cô và cô nào cũng có con với anh ta. Vậy là lấy nhau được 10 năm, ngoài 2 đứa con của tôi, anh ta còn có 4 đứa con rơi nữa.

Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu
Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Ảnh internet

Uất ức, tức, nhưng tôi vẫn không hề tỏ thái độ gì trước mặt chồng. Tôi chủ động nhắn tin cho các cô đến cùng 1 điểm hẹn và hôm đó tôi cũng hẹn chồng.  Đến lúc đó, các cô nhân tình của anh cũng mới biết mình bị anh lừa, họ lao vào cào cấu anh. Tôi thấy rất hả hê, nhưng rồi sao, tôi vẫn phải đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Chán chồng - dù đã thử mọi cách nhưng tôi vẫn muốn ly hôn

Chán chồng - dù đã thử mọi cách nhưng tôi vẫn muốn ly hôn

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gia đình tôi hạnh phúc lắm vì anh đẹp trai, giỏi giang, con cái ngoan ngoãn và gia đình chồng cưng chiều. Nhưng “Ở trong chăn mới biết chăn có giận”, mọi thứ không như vẻ hoàn hảo của nó. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chán chồng muốn ly hôn.

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Từ khóa:   buồn chuyện gia đình

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