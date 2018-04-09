Những dấu hiệu chàng chán bạn không cần nói ra cũng biết

Nếu như trước đây chàng luôn muốn nói chuyện, chỉ cần bạn nhắn tin sẽ có người trả lời lại ngay. Nhưng giờ bạn chờ mòn mỏi cũng không thấy cuộc gọi nào hay tin nhắn từ chàng. Có thể chàng bận công việc, nhưng nếu chàng vẫn còn yêu bạn thì hoàn toàn có thể bớt 1-2 phút để nhắn tin và thể hiện sự quan tâm đến bạn.

Lúc mới yêu, ai cũng thấy cuộc đời toàn màu hồng, nhưng sau một thời gian bên nhau, bạn sẽ nhận thấy xung quanh còn có màu xám và đen nữa. Nếu không biết vun đắp thì thời gian trôi qua tình yêu sẽ “nhạt dần”. Lúc này sẽ xuất hiện những dấu hiệu chàng chán bạn.

Lúc mới yêu, dù có bận đến mấy, bạn bè rủ rê như thế nào chàng vẫn từ chối để đi chơi với bạn, bên nhau cả ngày mà không chán. Còn giờ đây, hẹn chàng đi chơi rất khó, lúc nào chàng cũng than thở mệt mỏi, để từ chối những cuộc gặp, hẹn hò từ bạn. Tuy nhiên, chàng lại muốn tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè, tới những chỗ đông người để làm quen với những người bạn mới và mở rộng mối quan hệ của mình. Nếu thấy điều này bạn không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã chán ngấy bạn rồi.

Điều này thường thấy nhất khi đôi bạn bước vào cuộc sống hôn nhân. Người chồng không còn hứng thú nói chuyện với người vợ, ngại gọi điện và không nhắn tin. Nhưng với đồng nghiệp thì chồng trả lời tin nhắn và gọi lại ngay.

Không nói đến chuyện tương lai của hai đứa

Chàng không muốn nói đến chuyện tương lai của hai đứa nữa. Ảnh internet

Khi yêu nghiêm túc và thật lòng, chàng sẽ luôn bàn tính đến chuyện tương lai, khi nào 2 đứa lấy nhau, lúc đó về sống chung em nấu cơm, anh sẽ quét nhà… lần nào nói về chuyện này chàng cũng luôn mơ mộng.

Tuy nhiên, khi chàng đã chán bạn, sẽ không còn nhắc đến tương lai và nếu nhắc đến chàng sẽ ậm ừ cho qua, tỏ ra không thích. Lúc này, bạn cần phải xem xét lại tình cảm của đối phương.

Chê bai bạn đủ điều, không quan tâm đến việc bạn có tổn thương hay không

Nếu như lúc trước dù bạn có đẹp, có xấu như thế nào thì trong mắt chàng bạn vẫn là số 1. Còn giờ, khi đã chán, chàng sẽ bới móc những nhược điểm trên cơ bạn để che bai, nói móc và so sánh với những người con gái ngoài kia.

Trường hợp này gặp nhiều nhất khi bạn là vợ chàng và đã sinh con. Vì con cái bạn bộn bề trăm việc không có thời gian chăm sóc bản thân, nên chồng sẽ chán. Đây cũng là một trong những dấu hiệu chồng chán vợ dễ thấy nhất.

Chỉ hẹn hò nếu có khả năng xảy ra “chuyện ấy”

Những cuộc hẹn nào có khả năng xảy ra chuyện ấy chàng sẽ rất hào hứng, nhiệt tình và quan tâm đến bạn. Còn nếu chỉ rủ đi chơi, đi dạo nơi đông người, chàng sẽ lấy lý do rất bận. Đây là dấu hiệu chàng chán bạn, lúc này chỉ coi bạn là công cụ để thỏa mãn chuyện ấy mà thôi.

Chàng không muốn cải thiện mối quan hệ

Chàng không muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Ảnh internet

Một mối quan hệ bền vững được “vun đắp” từ hai phía. Nếu như mỗi lần cãi nhau, chỉ có bạn chủ động làm hòa để cải thiện mối quan hệ còn chàng thì không, lúc này bạn cần phải xem xét lại tình cảm của chàng.

Khi yêu con gái hay mù quáng, nhiều khi chàng chán bạn, nhưng vẫn có gắng tìm ra lý do để bao biện, rằng anh ấy vẫn còn yêu mình, cuối cùng người tổn thương chính là mình. Vì thế, khi nhận thấy những dấu hiện như trên thì các cô gái hãy chuẩn bị tinh thần sẵn nhé, tìm cho mình một đường lui trước để không rơi vào những đau khổ do người ấy gây ra.