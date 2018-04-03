Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Chuyện vợ chồng 03/04/2018 15:04

Việc chán gần gũi chồng không còn xa lạ đối với các chị em hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các cuộc li hôn xảy ra nhiều hơn.

Nếu chồng bạn quá kém về “khoản ấy” thì các chị em chán gần gũi là điều đương nhiên. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề chán gần gũi chồng còn do nhiều nguyên nhân khác, khiến cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Vì thế, dù là chán gần gũi chồng vì lý do nào đi chăng nữa các chị em cũng nên tìm cách khắc phục, để giữ mãi ngọn lửa yêu chốn phòng the.

Phần lớn, phụ nữ chán gần gũi chồng là vì những nguyên nhân sau đây:

Giận hờn chồng

Giận chồng khiến người vợ chán gần gũi chồng
Giận chồng khiến người vợ chán gần gũi chồng. Ảnhinternet

Sự bực tức của người vợ sẽ là bức tường ngăn cản sự thăng hoa. Vì thế lúc giận hờn chồng, người vợ thường chỉ muốn tránh mặt và rất ngại gần gũi. Do đó, lúc này chồng có giỏi chuyện ấy như thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng.

Để lấy lại bình tĩnh và giúp vợ lấy lại cảm giác “ham muốn”, lúc này người chồng nên chủ động quan tâm và trò chuyện. Đây là cách tốt nhất để phá vỡ bức tường giận giữ của người vợ. Bởi vì sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông bao giờ cũng có sức nóng mãnh liệt để hâm nóng trái tim băng giá của người phụ nữ.

Phụ nữ không tự tin vào hình thể của mình

Nhiều chị em chán gần gũi chồng xuất phát từ sự tự ti của bản thân. Các chị em sợ mình không đủ đẹp để hấp dẫn người chồng, sợ thân hình tròn trịa, mất cân đối làm tụt cảm xúc khi “yêu”… Vì thế, nếu người chồng vô tình nhận xét không hay về cơ thể họ hoặc cô ấy nghe người khác chê bai… sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Trong tình huống này thì các ông chồng nên độngt? viên, an ủi vợ để cải thiện mối quan hệ hai người.

Sử dụng thuốc tránh thai quá nhiều

Sử dụng thuốc tránh thai cũng khiến người vợ chán gần gũi chồng
Sử dụng thuốc tránh thai cũng khiến người vợ chán gần gũi chồng. Ảnh internet

Nhiều chị em vì muốn kế hoạch nhưng chồng không chịu dùng bao cao su nên đã uống thuốc tránh thai. Điều này sẽ khiến cho cơ thể của người vợ bị rối loạn việc tiết hormone, làm giảm ham muốn. Tuy nhiên, bị ám ảnh bởi việc sinh đẻ nên họ không thể không uống. Do đó, để cải thiện tình hình này các ông chồng hãy cùng vợ tìm ra biện pháp tránh thai khác.

Đàn ông thiếu tâm lý và không biết chiều chuộng vợ chốn phòng the

Màn dạo đầu có ý nghĩa đặc biệt, giúp cho cuộc yêu trở nên hưng phấn, kích thích ham muốn của cả hai. Tuy nhiên, nếu người chồng làm chuyện này một cách cho có thì khiến cho người vợ mất hứng. Nếu vấn đề này kéo dài, sẽ khiến cho cuộc “yêu” rất nhàm chán. Vì thế, để làm người đàn ông toàn vẹn mọi mặt thì phái mạnh cần phải xem xét lại kỹ năng trên giường của mình đã tốt chưa nhé.

Hơn nữa, nếu kết thúc cuộc “yêu” mà chàng đã lăn ra ngủ ngay, không quan tâm đến cảm giác của vợ, cũng khiến cho phụ nữ hụt hẫng. Dẫn đến việc chán gần gũi chồng ở những lần sau. Thay vào đó, khi kết thúc cuộc “yêu”, người chồng hãy tặng vợ một nụ hôn nồng cháy để kéo dài cảm xúc thăng hoa. Như vậy, người vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn nhiều.

Không biết thay đổi tư thế và không gian khi “yêu”

Vợ chán gần gũi chồng vì không có gì đổi mới trong chuyện ấy
Vợ chán gần gũi chồng vì không có gì đổi mới trong chuyện ấy. Ảnh internet

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, một mối quan hệ quá lâu dài, trong một khung cảnh cũ và tư thế cũ khiến cho phụ nữ chán gần gũi chồng. Do đó, khi bên nhau, các cặp đôi nên cởi mở hơn về tâm tư tình cảm, chia sẻ những điều cần ở đối phương. Hãy cùng nhau khám phá những điều mới mẻ như hẹn hò ở nơi xa lạ, lãng mạn, thử những tư thế mới để có những trải nghiệm mới, giúp cả hai thăng hoa và ngọn lửa “tình” luôn cháy mãi với thời gian.

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?

Hiện nay, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên, các cuộc ly hôn diễn ra nhiều hơn. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do người đàn ông của đời họ xao lãng trách nhiệm của mình.

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