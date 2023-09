Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy?

Nếu chồng bạn quá kém về “khoản ấy” thì các chị em chán gần gũi là điều đương nhiên. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề chán gần gũi chồng còn do nhiều nguyên nhân khác, khiến cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Vì thế, dù là chán gần gũi chồng vì lý do nào đi chăng nữa các chị em cũng nên tìm cách khắc phục, để giữ mãi ngọn lửa yêu chốn phòng the.

Phần lớn, phụ nữ chán gần gũi chồng là vì những nguyên nhân sau đây: