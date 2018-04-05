Những status chán chồng giúp các nàng giải tỏa được sự khó chịu trong lòng

Tuy nhiên, sau bao sự cố đó, đôi bạn vẫn ở bên nhau, thì một lúc nào đó, bạn hãy nhìn lại những status chán chồng mà mình đã viết, để biết được tại sao mình có thể tha thứ và sống với người ấy. Như vậy, bạn sẽ biết trân quý cuộc sống hơn.

Có chồng cũng có nghĩa là bạn đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, vì thế người bạn yêu đôi khi cũng sẽ làm bạn buồn. Người bạn từng yêu tưởng chừng như có thể chết nếu như không có anh ấy, giờ đây sau những va chạm cuộc sống bạn lại ghét người đó – chán người chồng mình đã chọn.

- Hãy luôn là người làm chủ cuộc đời mình, dù nó đúng hay sai đi chăng nữa. Tất cả mọi thứ bạn nên quyết định vì chính bản thân mới biết được mình đang muốn và cần gì trong cuộc sống này.

Chỉ cần đọc vào những status, người thân và bạn bè sẽ biết được bạn đã khó khăn như thế nào, cần có một quyết định sáng suốt cho cuộc hôn nhân của mình.

- Cuộc sống hôn nhân không đơn giản là chỉ có màu hồng, bao quanh nó còn có màu đen và xám nữa. Vì thế một khi đã bước chân vào thì cần có sự suy xét thật kĩ để đưa ra quyết định chính xác. Bạn đừng bao giờ sống trong 2 chữ “giá như”, vì nếu có 2 từ này thì đã không phải có sự lựa chọn.

- Nếu bạn đang độc thân thì cứ vui vẻ tận hưởng của sống đó đi nhé! Chứ đến lúc có chồng như đeo gông vào cổ muốn đi chơi cũng không chơi nổi, muốn làm gì cũng khó, vì có nhiều thứ đang ngăn cản ta.

- Trước đây mình tưởng rằng thiếu người ấy mình sẽ chết, trái tim sẽ khô héo và không thể đập nữa. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, cuộc sống này sẽ thay đổi tất cả. Người ta từng yêu nhất cũng là người mình ghét nhất. Có thể nói trái tim mình đã được nếm trải đủ mọi cảm yêu thương, hận và ghét, căm thù, chán nản.

- Trước giờ cuộc sống mình vẽ ra rất tươi đẹp, nhưng đó chỉ là thời gian đầu sau hôn nhân mà thôi. Còn giờ đây mình đang rất chán nản về người mà mình yêu thương nhất, người mà mình cho rằng sẽ gắn bó cả cuộc đời này. Chỉ muốn nói rằng mình muốn tìm lại người ấy của ngày xưa.

Viết những status giúp bạn lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Ảnh internet

Những status chán chồng đánh dấu sự đổ vỡ trong hôn nhân

- Hạnh phúc có kéo dài mãi mãi không? Câu trả lời là “không”. Bởi có những lúc mình đã phải sống trong những ngày tồi tệ và mong cho nó nhanh qua để chào đón ngày tươi sáng. Và bây giờ thời kì tồi tệ đó đã qua rồi, mình được tự do, được trở lại là chính mình, làm những điều mình thích.

- Có thể bạn không biết mình đã cứng cỏi như thế nào? Nhưng cuộc sống “thiên biến vạn hóa” sẽ giúp bạn nhận ra điều này. Bạn bắt đầu thấy chồng có sự thay đổi và góp ý nhưng vẫn như thế. Ngày qua ngày chán chồng và chuyện gì đến cũng đến vậy là đường ai người ấy đi. Tưởng rằng lúc đó bạn sẽ ngã quỵ, nhưng không chúng ta vẫn sống tốt và tốt hơn trước.

- Những gì bạn nghĩ đã xảy ra trong hiện tại không đúng cho tương lai. Hiện tại hạnh phúc nhưng có thể tương lai sẽ tan vỡ. Và giờ đây chính tôi đang phải đối mặt với sự thay đổi này. Quá khứ lúc trước của tôi chính là hiện tại và hiện tại giờ đây là tương lai. Ngày xưa 2 trái tim gắn kết, còn giờ đây chán nhau mà xa rời.

Status chán chồng sẽ giúp bạn ghi dấu những dấu ấn trong cuộc sống của bạn. Ảnh internet

Chỉ với những dòng status chán chồng đơn giản như vậy, bạn sẽ biết được lúc trước mình đã tuyệt vọng và khổ sở ra sao để có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.