Chán vì chồng ham chơi, tôi đành phải “Liệu cơm gắp mắm” để trị chồng

Lấy nhau được 3 năm, con đã được 2 tuổi rồi mà chồng vẫn ham chơi, không chịu chăm lo cho gia đình. Thấy chồng người ta mà tôi phát thèm, còn nhà mình thì tôi chán vì chồng ham chơi, chỉ thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt mà thôi.

Người ta nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Quả không sai các mẹ ạ. Bình thường ở nhà đang được bố mẹ cưng nựng, lấy chồng xong là từ bà hoàng biến thành osin. Nếu chồng tâm lý còn biết giúp đỡ, chăm sóc con cái, còn chồng ham chơi vô tâm thì tất cả mọi việc mình đều phải làm hết. Chồng quá ham vui với bạn bè không chịu về nhà sớm với vợ con. Ảnhinternet Không biết kiếp trước tu kiểu gì mà kiếp này vớ phải ông chồng ham chơi. Thế là mình cứ như làm mẹ của 2 đứa trẻ, lo cho con đã mệt, lại còn phải lo cho đứa trẻ có tên là “chồng” nữa. Lúc chưa lấy nhau anh hứa hẹn đủ đường, nhưng khi lấy nhau về rồi thì mọi lời hứa không còn giá trị gì hết. Hàng ngày, cứ đi làm về là tôi phải thui thủi lo cho con mà còn phải đợi anh về, chờ cửa và hâm nóng đồ ăn. Tôi mệt mỏi, khuyên bao nhiêu lần chồng vẫn không chịu nghe, không có một chút thay đổi nào hết. Ngày nào cũng như ngày nào, chưa đến 12 giờ đêm là anh chưa về nhà.

Tuy nhiên, ngoài tính ham chơi thì anh cũng rất yêu thương vợ con, nên ly dị anh thì tôi không đành. Vì thế, để cải tạo chồng tôi đành phải áp dụng chiêu độc. Anh về muộn mặc kệ tôi không thèm gọi điện hỏi han nữa, hai mẹ con ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm. Trước đi ngủ tôi thay ổ khóa mới và để điện thoại chế độ im lặng. Tuy nhiên, trong lòng vẫn lo lắng và không thể ngủ nổi, biết chồng gọi nhưng tôi vẫn không nghe máy. Tưởng 1 đêm như vậy, anh sẽ về nhà sớm hơn, nhưng không, anh vẫn chứng nào tật nấy. Mãi 1 tuần như thế anh sợ ngủ ở ngoài và đi làm không có quần áo mặc nên mới về sớm hơn được một chút, 11 giờ đêm anh mới về đến nhà. Chưa đến 12 giờ là chồng không chịu về nhà. Ảnh internet Nhưng với kết quả này tôi làm sao hài lòng cho được, biết chồng có tính hay ghen vì thế nên tôi đã “Liệu cơm gắp mắm”. Giờ tôi giới nghiêm giờ chặt hơn, nếu 10 giờ anh chưa về thì sẽ không vào nhà được. Lúc này 2 mẹ con cũng đi chơi rồi và tầm 11 giờ đêm mới về. Lần nào, chồng gọi điện về mở cửa tôi cũng bảo là đang đi chơi. Anh gặng hỏi đi chơi ở đâu thì tôi kể: “Gần nhà mình có anh kia làm bố đơn thân, cũng có đứa con trai hơn con mình 1 tuổi, rất thích chơi với con mình, nên em và anh ấy hẹn nhau chở con đến khu vui chơi để chơi cùng cho vui”. Thấy tôi nói vậy, chồng có chút gì đó không vui.

Ngay ngày hôm sau anh về nhà sớm hơn hẳn, không la cà quán xá với bạn bè nữa. Mặc dù cũng còn đôi lần đi về muộn vì chưa để dứt hẳn được. Nhưng vì sợ vợ đi chơi với thằng khác nên anh hạn chế đi chơi với bạn bè hơn trước đây. Tuy nhiên, anh thấy lạ là từ ngày anh về sớm thì không thấy hai mẹ con đi chơi nữa. Tôi nói: “Có anh ở nhà rồi, chơi cùng 2 mẹ con thì cần gì ra ngoài đi chơi nữa”. Chắc nghe được câu này, trong lòng anh vui sướng. Để anh đỡ chán thì tôi cũng bày ra nhiều trò để cả gia đình chơi cùng nhau. Rồi hai vợ chồng và con cũng thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ, để anh bớt la cà với bạn bè. Nhìn thấy anh chơi đùa với con gái mà lòng tôi vui quá, cũng từ khi đó anh đã bớt được cái tính ham chơi của mình. Tôi hạnh phúc khi trị được chồng, để gia đình hạnh phúc vui vẻ hơn. Ảnh internet Dù chưa thể bỏ hẳn, nhưng tôi sẽ cố gắng để thay đổi anh, để anh quan tâm gia đình và cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và viên mãn hơn.

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

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