Từ ngày cuộc sống của hai vợ chồng sung túc dần lên, có thêm thành t? vi ên mới, tôi cứ nghĩ như vậy là mọi việc đã vẹn toàn rồi. Nhưng cuộc sống đâu có thể nói trước được điều gì. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản , vợ là thư ký của sếp tôi. Mọi người trong công ty ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi là cặp trai tài gái sắc. Tuy nhiên, tính chất công việc nên tôi thường đi công tác và vợ cũng hay thường đi công tác với sếp.

Trong đầu tôi, giờ đây hoang mang cực độ, không thể tin nổi người vợ hiền lành, thục nữ, xinh đẹp, ngày xưa đồng cam cộng khổ với mình lại hoàn toàn biến chất, sống giả tạo và hai mặt. Ngày trước lúc mới quen nhau, em e thẹn, bẽn lẽn bên tôi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Lúc ấy thấy em thật ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Còn bây giờ đã khác rồi.

Trong công ty, ai cũng nói dạo này vợ tôi càng ngày càng đẹp, nhìn phơi phới, bảo tôi phải cẩn thận, không là dễ mất như chơi. Nhưng tôi tin tưởng vợ không phải là người như thế. Sau khi đi làm về thì hai vợ chồng vẫn cùng nhau làm việc nhà, tâm sự và chuyện ấy vẫn diễn ra đều đặn, tình cảm vẫn khăng khít nên không bao giờ tôi nghĩ vợ sẽ ngoại tình.

Chắc cũng từ đây giữa vợ chồng tôi có một sợi dây vô hình ngăn cách, tuy cảm nhận được nhưng tôi không biết làm sao để hóa giải nó vì không biết nguyên nhân tại sao. Vợ ngày càng xinh đẹp hơn, chăm đi spa làm đẹp và ăn diện khá hở hang nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn vợ như vậy tôi còn thấy “mát mắt” và thích, nhưng tôi sợ mất vợ nên bảo cô gấy ăn mặc kín đáo lại, nhưng vợ không chịu nghe.

Vợ ngoại tình với ông chủ ngay tại công ty mà tôi không hề hay biết. Ảnh internet

Nhưng sự thật đau đớn, vợ đã ngoại tình một cách tinh vi, mà tôi không hề hay biết. Chỉ khi nhận được một tin nhắn của người phụ nữ lạ với nội dung: “Vợ anh ngoại tình với sếp, ở bên cạnh vợ mà có mắt như mù”. Lúc này tôi mới chột dạ. Nhưng dễ dàng bỏ qua vì nghĩ sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, tuy nhiên, hàng ngày tôi vẫn nhận được tin nhắn như vậy, nên cũng bắt đầu sinh nghi. Tôi âm thầm theo dõi vợ, cài định vị, nhưng không có dấu hiệu nào lạ hết. Chỉ duy nhất 1 việc là cứ cách khoảng 2-3 hôm, vợ phải vào gặp sếp cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà, vợ là thư ký thì như vậy là bình thường.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Trong một lần có việc gấp tôi cần gặp sếp, tôi vào mà quên gõ cửa, nhưng không thấy sếp đâu. Trước đó, vợ đã vào gặp sếp được 30 phút rồi. Nhưng kì lạ là trong phòng nghỉ của sếp lại có tiếng rên rỉ (trong phòng làm việc của sếp có phòng nghỉ riêng) lúc này tôi mới nhớ lại tin nhắn lạ mà mình nhận được, chẳng lẽ vợ ngoại tình ngay tại công ty, trong phòng của sếp nên mới có thể dễ dàng qua mặt được tôi. Thấy vậy tôi đi ra ngoài, khoảng 30 phút sau thấy vợ đi ra. Tôi sốc, không thể tin nổi vào điều mà mình đã nghĩ.

Vợ đã phản bội tôi một cách khôn khéo. Hôm đó, tôi xin nghỉ và về nhà đợi vợ. Khi nhìn thấy vợ thì cơn ghen và giận trong tôi đã không thể kiềm chế được nữa, nhưng vẫn cố bĩnh tĩnh để nói chuyện với vợ.

Chỉ vì dục vọng của bản thân mà vợ đã phản bội tôi. Ảnh internet

- Em đã ăn nằm với sếp được bao lâu rồi?

- Anh nói gì vậy, em không hiểu?

- Không phải giấu nữa, anh biết hết rồi. Lúc sáng anh có việc gấp vào phòng gặp sếp mà quên gõ cửa. Như vậy em đã đủ hiểu chưa?

- (Vợ khóc và quỳ xuống) Em xin lỗi, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi anh.

- Bao lâu rồi? Em nói thật đi.

- Mới 1 năm thôi, anh hãy tha thứ cho em, em sẽ chấm dứt ngay.

- Tại sao em làm vậy?

- Tại anh? Vì anh không làm cho em có cảm giác đó, cảm giác sung sướng của người đàn bà. Dù làm chuyện ấy với anh nhưng em chưa 1 lần được lên đỉnh thật sự.

Giờ đây tôi không biết làm gì cho cuộc hôn nhân của mình, ly hôn hay tha thứ. Nhưng tha thứ thì vợ có tái phạm không? Chỉ vì dục vọng, chán chồng vợ ngoại tình với ông chủ. Trái tim tôi vụn vỡ, cảm giác khó thở, thật sự không biết làm sao để vượt qua được chuyện này.