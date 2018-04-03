Chán chồng vô dụng lại còn sĩ diện hão khiến tôi khổ trăm bề

Tâm sự gia đình 03/04/2018 15:02

Chồng vô dụng, sĩ diện hão, luôn so sánh tôi với những người vợ khác của bạn bè chồng, khiến tôi chán nản vô cùng. Vì thế, càng ngày tôi càng chán người chồng vô dụng này. Tuy nhiên, giờ tôi vẫn còn gắn bó với anh, không chỉ vì con vì cái, mà còn vì một lý do khác.

Lấy nhau cũng được 5 năm rồi, chúng tôi mới có 1 bé gái 2 tuổi, sống cùng với mẹ già. Mẹ anh chỉ có mình anh, cố gắng vất vả nuôi cho anh ăn học để có một công ăn việc làm ổn định. Đúng như mong ước của mẹ, anh đỗ đại học, ra trường có việc làm, tuy nhiên lương không cao có 6 triệu/tháng. Mức lương này thấp hơn của tôi rất nhiều.

Có với nhau đứa con 2 tuổi rồi mà anh vẫn không bỏ tính ham chơi
Có với nhau đứa con 2 tuổi rồi mà anh vẫn không bỏ tính ham chơi. Ảnh internet

Tuy nhiên, vì thấy anh hiền lành, có hiếu nên sau 2 năm tìm hiểu tôi đã đồng ý làm vợ anh. Nhưng có lẽ, 2 năm tìm hiểu ấy tôi chưa thực sự biết hết con người anh, anh ngụy trang quá giỏi, ai cũng nghĩ anh hoàn hảo, nói gì là khi tôi đã yêu anh sẽ trở nên mù quáng.

Cưới nhau về, tôi mới biết, lúc trước quen nhau, anh đã dặn dò hết đám bạn của anh là không được nói xấu gì về anh cho tôi biết, thì anh sẽ bao trầu nhậu, vì thế tôi cứ nghĩ anh hoàn hảo. Đến khi đi chơi với tôi thì anh luôn ăn mặc đẹp đẽ, chịu chi, nói lời có cánh, làm lòng tôi xao xuyến, vì thế tôi không nhận thấy 1 tật xấu nào ở anh.

Lấy nhau về, anh mới lộ bộ mặt thật. Cũng đi làm ngày 8 tiếng như nhau, nhưng khi về nhà là anh sẽ đi nhậu, hoặc ngồi xem tivi, kệ mẹ già và tôi làm gì thì làm. Mẹ anh cũng 75 tuổi rồi nên sức khỏe rất yếu. Anh lại khá vô tâm, đi nhậu với bạn bè còn xin tiền lương hưu của mẹ. Lương của anh, anh giữ không đưa cho vợ đồng nào. Đã thế, hôm nào tôi chưa kịp nấu cơm là anh sẽ lớn tiếng, mang tôi so sánh với vợ của bạn anh. Anh nói tôi không được không khéo, làm việc thì chậm, có nấu cơm mà làm cũng lâu.

Tan làm anh lúc nào cũng thích tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt
Tan làm anh lúc nào cũng thích tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt. Ảnh internet

Muốn chồng thay đổi, nói nặng có, nói nhẹ có, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Thấy chồng người ta mà tôi phát ham, dù lương không cao nhưng yêu thương vợ con, giúp vợ việc nhà, làm được đồng nào về đưa vợ đồng ấy. Anh không những lười mà còn sĩ diện cao, chỉ cần bạn bè nói khích đến kinh tế là anh tức sẽ bao luôn trầu nhậu đó để ra oai. Vì thế anh làm gì có tiền mà chăm lo gia đình, toàn bộ phụ thuộc vào đồng lương của tôi. Tôi thấy chồng vô dụng về mọi mặt, bó tay không biết làm sao để thay đổi.

Tôi đã suy nghĩ đến phương án ly hôn và mang con theo. Nhưng lại không nỡ, vì còn mẹ chồng, bà đã già yếu lắm rồi. Thực sự nếu ly hôn tôi không biết bà sẽ thế nào, sẽ không thể sống nổi với người con trai như anh. Tôi chán chồng vô dụng, mẹ cũng chán người con như anh, nhưng máu mủ ruột già làm sao có thể bỏ. Trí nhớ bà dạo này cũng không tốt, trở trời xương khớp đau nhức, dễ bị ngất xỉu. Nếu để bà ở lại với anh thì có ngày bà bệnh và ngất lúc nào anh cũng không hay.

Thôi vì con cái và mẹ chồng nên tôi cố gắng sống với anh. Tôi định đến khi nào mẹ chồng mất thì sẽ ly hôn, chứ sống với anh tôi chịu không nổi nữa rồi. Đã vô dụng lại còn sĩ diện thì làm sao mà chịu được.

Thương mẹ chồng nên tôi không ly hôn anh bây giờ
Thương mẹ chồng nên tôi không ly hôn anh bây giờ. Ảnh internet

Thật sự, sức chịu đựng của đàn bà chỉ có giới hạn, vì thế sau nhiều lần cố gắng khuyên anh thay đổi, để con cái có gia đình hạnh phúc mà không được nên tôi quyết định buông tay. Sống với anh chỉ như người bạn cùng nhà, mỗi ngày ăn cơm thì thêm cái chén và đôi đũa mà thôi.

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ

Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

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