Có lẽ dục vọng trong tôi quá lớn, vì thế tôi đã phản bội chồng. Càng ngày tôi càng chán chồng từ khi quan hệ với tình cũ. Bởi cảm giác đó, chồng không bao giờ giúp tôi có được.

Người ta nói, tình dục có vai trò rất quan trọng để làm nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Điều này, mãi đến khi kết hôn tôi mới hiểu được. Nói về chồng tôi, anh ấy rất tốt, là còn người hoàn hảo ngoài xã hội, vì anh là bác sĩ, làm việc tận tâm nên được đồng nghiệp và nhiều bệnh nhân yêu quý. Anh cũng là một người cha tuyệt vời luôn quan tân đến con cái, anh chăm bẵm con còn chu đáo hơn cả tôi, nên con rất quấn anh. Chồng tôi là một người tốt với xã hội, con cái nhưng với vợ thì không. Ảnh internet Tuy nhiên, anh lại không phải là người chồng hoàn hảo. Trong chuyện chăn gối, khả năng của anh rất tệ, anh cũng không quan tâm đến cảm giác của tôi. Đêm nào tôi cũng chờ để được anh ôm hôn và vuốt vẻ, mong được làm chuyện “ấy” để gần gũi và yêu thương chồng. Nhưng anh lại rất hờ hững, không có hứng thú trong chuyện ấy, nhiều lúc tôi chủ động ôm hôn anh thì anh lảng tránh, đắp chăn kín và ngủ. Nếu anh có nhu cầu thì cũng làm cho có, không có dạo đầu, “đánh nhanh thắng nhanh” khi tôi chưa có cảm giác thì anh đã xong rồi. mặc dù nhiều lần đã góp ý, nhưng anh vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, vì đời sống phòng the không được viên mãn nên tôi thấy tâm hồn mình càng ngày càng cằn cỗi, giữa mình và chồng cũng có một khoảng cách khó có thể xóa bỏ. Tôi cứ nghĩ, có chồng giỏi, đẹp trai và con ngoan như vậy cũng tốt hơn rất nhiều người, còn chuyện kia thuộc về sinh lý tôi có thể kìm nén và chịu đựng được. Nhưng không, từ khi tôi gặp lại tình cũ thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Vì chồng quá khô khan nên tôi đã quan hệ với tình cũ, anh cho tôi cảm giác mới lạ. Ảnh internet Trước khi đến với chồng, tôi đã có mối tình thời sinh viên kéo dài 6 năm. Vì lúc đó, 2 đứa còn trẻ con và gia đình tôi không thích con gái lấy chồng xa nên kịch liệt phải đối (nhà tôi ở Sài Gòn, anh ở tận ngoài miền Trung) vậy là 2 đứa chia tay. Sau đó, tôi được mai mối chính là chồng tôi bây giờ, tìm hiểu nhau 1 năm rồi kết hôn. Một hôm đi siêu thị, thật tình cờ tôi gặp lại anh. Bao nhiêu cảm xúc ngày xưa ùa về, anh và tôi ra quán cà phê gần đó tâm sự. Giờ đây anh đã có gia đình và thành đạt trong sự nghiệp. Sau một hồi tâm sự rồi 2 đứa ra về, mà bịn rịn không muốn chia tay.

Từ ngày đó, anh và tôi thường xuyên nhắn tin và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi chủ động hẹn anh đi xem phim, vì chồng thường xuyên không ở nhà do phải trực đêm. Xem phim xong, anh và đi tôi đi dạo, được một lúc anh đề nghị vào khách sạn gần đó tâm sự, rồi 11h giờ sẽ chở tôi về. Vậy là chuyện gì đến cũng đến, 2 chúng tôi lao vào nhau mà quyên mất ai cũng đã có gia đình. Đêm đó anh cho tôi cảm giác mới, lên đỉnh thật sự, sung sướng và tôi đã khóc. Cũng từ ngày đó trở đi, mỗi lần gần gũi chồng, tôi nhớ về anh. Quá nhớ cảm giác đó, nên tôi đã chủ động hẹn anh đi nhà nghỉ lần nữa. Nhưng sau lần này tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Vì tôi không muốn phá nát gia đình của mình, bởi anh không thể bỏ vợ con mà đến với tôi. Tuy nhiên, tôi thật sự chán chồng từ khi quan hệ với tình cũ, luôn nhớ về khoảnh khắc đó, anh khơi dậy niềm yêu thương trong tôi, không dễ xóa nhòa. Mỗi lần quan hệ với chồng tôi lại nhớ tình cũ. Ảnh internet Tôi biết sẽ có rất nhiều người ném gạch đá vào mình, tôi chấp nhận hết. Nhưng viết ra những dòng tâm sự này tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và khuây khỏa hơn, để có thể nhìn nhận lại sự việc và vun vén cho cuộc sống của mình.

Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên? Hiện nay, hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên, các cuộc ly hôn diễn ra nhiều hơn. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do người đàn ông của đời họ xao lãng trách nhiệm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-chong-tu-khi-quan-he-voi-tinh-cu-biet-do-la-toi-loi-nhung-toi-van-hoai-nho-mong-277411.html