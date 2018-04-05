Chán chồng già, tôi và em nuôi nhận cái kết đắng

Vì muốn đổi đời nên tôi nhắm mắt đưa chân lấy chồng già để được hưởng giàu sang sung sướng. Tuy nhiên, vì một phút sơ hở mà tôi đã mất trắng tất cả.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tỉnh lẻ, cha mẹ cũng khá lớn tuổi, chỉ dựa vào 2 sào ruộng để kiếm sống. Ở quê tôi gia đình nào cũng sinh năm, bảy đứa con. Nhưng vì thấy cảnh nuôi con nheo nhóc nên bố mẹ tôi chỉ sinh 2 đứa con. Tuy nhiên, em tôi không may, bị bệnh tim và mất vào năm 10 tuổi. Thấy nhà chỉ còn có mình tôi, cũng buồn nên bố mẹ có nhận nuôi thêm một bé trai bằng tuổi em tôi đã mất. Tôi và em trai nuôi của mình rất thân nhau. Đến năm tôi 20 tuổi, nó theo tôi lên thành phố kiếmt? việc làm, chúng tôi xin được vào làm cho 1 quán karaoke. Em nuôi làm bảo vệ còn tôi làm phục vụ. Làm trong này, tôi thấy các chị ăn mặc xinh đẹp và trang điểm nên tôi cũng tập tành học theo. Từ một cô gái đem nhẻm, giờ tôi đã trắng trẻo và trông xinh gái hơn xưa. Thằng em nuôi từ đó cũng luôn khen tôi đẹp lên.

Nhận thấy anh chính là cơ hội đổi đời của mình nên tôi đồng ý lấy anh. Ảnh internet Trong 1 lần đang phục vụ và tiếp bia cho khách tôi gặp anh. Người đàn ông cũng khá lớn tuổi, 55 tuổi, là giám đốc của một công ty lớn. Không hiểu sao anh lại để ý đến tôi. Rồi tôi chia sẻ cho anh nghe về gia đình của mình. Thấy anh giàu nên tôi cũng đồng ý đi chơi nhiều hơn vì nghĩ đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Thấy chị ăn diện, thường xuyên đi chơi, thằng em nuôi của tôi cũng có vẻ ghen tức, nó không hài lòng. Bỗng một hôm tôi đi chơi về, nó đã ở nhà săn đợi tôi, người đầy mùi rượu, không hiểu sao lúc đó nó nói: “Em yêu chị, chị đừng đi chơi với ông kia nữa, ông ta gần bằng tuổi bố mẹ mình đấy, nhìn chị đi chơi với ông đó em không chịu được”. Thế rồi nó ôm hôn tôi, dù đẩy ra như thế nào cũng không được. Thế là nó được cưỡng bức tôi, từ hôm đó trở đi tôi lạnh nhạt với nó. Theo lời gợi ý của anh tôi đã ra sống chung với anh luôn. Anh bắt đầu tạo điều kiện cho tôi đi học, giúp bố mẹ xây lại căn nhà khang trang hơn. Sau đó, anh ngỏ lời cưới và tôi đồng ý, bố mẹ cũng không phản đối gì vì anh là người độc thân lại rất giàu có.

Chán chồng già vì không còn ham muốn trong chuyện ấy. Ảnh internet Tuy nhiên, tôi tưởng cuộc đời mình quá sung sướng rồi. Nhưng không, chuyện chăn gối của tôi và chồng rất nhàm chán. Khi tôi đã còn hừng hực tuổi xuân, thì anh đã không còn nhu cầu về chuyện ấy nhiều nữa. Anh cũng cấm không cho tôi ăn mặc quá đẹp hay hở hang. Sau 5 năm chung sống thì tôi đã sinh cho anh một bé gái và cũng hoàn thành chương trình học của mình, anh cũng kịp xin cho tôi vào vị trí quản lý nhà hàng trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì chuyện chăn gối không được như ý, nên tôi nhớ chuyện em nuôi cưỡng hiếp mình. Rồi tôi liên lạc với nó và cũng bảo nó dọn về sống chung với vợ chồng tôi luôn. Tôi và nó bắt đầu cặp kè, vụng trộm với nhau ngay tại nhà. Hôm nào tôi nhớ và muốn thì sẽ đợi chồng đi ngủ rồi xuống phòng nó, đúng là trai trẻ có khác, nó làm tôi sung sướng và mãn nguyện lắm. Tuy nhiên, tham vọng của nó lớn, với tôi cũng chán cảnh chồng già nên chúng tôi bàn nhau sẽ giết chồng để tôi được thừa hưởng tài sản. Lúc đầu tôi sợ, nhưng những dục vọng mà nó mang lại, khiến tôi không thể từ chối. Giờ chồng cũng 60 tuổi, già yếu, hay bệnh tật, suốt ngày phải dùng đến thuốc nếu không huyết áp tăng đột ngột và sẽ chết. Em nuôi của tôi nói, nếu để ông ta thấy cảnh em với chị quấn nhau trên giường chắc ông ta cũng tăng xông máu và chết rồi đấy. Thôi để ông ta chết nhanh hơn thì mỗi lần tăng huyết áp chị đừng đưa thuốc cho ông ta nữa. Như vậy em sẽ được sống với chị và cháu thoải mái, hạnh phúc. Chán chồng già tôi ngoại tình với em nuôi. Ảnh internet Nhưng người tính không bằng trời tính, chồng tôi đã biết tôi ngoại tình từ trước nên đã có đề phòng. Tôi đã giấu thuốc của chồng đi, nhưng anh vẫn có thuốc để phòng. Mọi kế hoạch vỡ lở, anh cao tay hơn chúng tôi. Vậy là tôi và thằng em nuôi bị đuổi ra khỏi nhà. Anh thông báo cho bố mẹ ở quê, làm ông bà không thể nào ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm và không chịu tha thứ cho chúng tôi. Tôi thật quá khinh suất người chồng già này, dù sao anh cũng từng là một giám đốc của công ty lớn mà. Giờ đây, giá như tôi không hư đốn, không vì dục vọng của mình, thì đang được sống trong sung sướng, con ngoan và người chồng tốt.

Tại sao phụ nữ chán gần gũi chồng, dù chàng rất giỏi chuyện ấy? Việc chán gần gũi chồng không còn xa lạ đối với các chị em hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các cuộc li hôn xảy ra nhiều hơn.

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