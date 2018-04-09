Chán nản vì chồng yếu sinh lý, nhưng thương nhiều hơn là giận

Tâm sự gia đình 09/04/2018 09:26

Chồng yếu sinh lý sẽ khiến nhiều chị em không thỏa mãn trong chuyện chăn gối, lâu dần dẫn đến rạn nứt hôn nhân. Tuy nhiên, đối với tôi thì ngược lại, mặc dù chán nản vì chồng yếu sinh lý, nhưng tôi thấy thương nhiều hơn là giận và càng ngày càng yêu anh hơn, không bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình để thỏa mãn dục vọng của mình.

Phần lớn, tôi thấy nhiều chị em chán chồng vì yếu sinh lý, chồng không đáp ứng đủ nên sinh ra tâm lý ngoại tình, khiến cho gia đình tan nát. Tôi cũng rơi vào trường hợp, lấy phải ông chồng yếu sinh lý. Nhưng tôi không biết chồng bạn ra sao, chứ còn chồng tôi, tôi thương lắm.

Mỗi lần quan hệ với vợ, anh dạo đầu rất kĩ, làm tôi sướng điên lên ấy và muốn nhập cuộc ngay. Tuy nhiên, khi lâm trận chưa được 60s là anh đã bị xỉu, những lần như vậy tôi thấy anh buồn và xin lỗi vợ không ngớt, rồi hôn tôi sau đó mới ngủ. Mặc dù tôi nói không sao, nhưng mà trong lòng vẫn hụt hẫng. Một lần thì không sao, nhưng 2 lần, rồi 3 lần, tâm lý của tôi cũng trở nên cáu gắt và trách móc anh. Sau tất cả, anh vẫn im lặng và chịu đựng.

Chán chồng yếu sinh lý nhưng tôi thương hơn là giận
Chán chồng yếu sinh lý nhưng tôi thương hơn là giận. Ảnh internet

Nhiều hôm thấy chồng lén mình tìm hiểu về bệnh yếu sinh lý để trị mà tôi thấy có lỗi với chồng quá. Biết anh buồn, anh bực vì “trên bảo dưới không nghe” mà tôi vẫn không thể kìm nén cảm xúc. Có lẽ điều này, khiến cho chồng bị tổn thương, nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Tuy nhiên, dù có nói thế nào anh cũng vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Trước khi “yêu” còn xin lỗi vợ trước, sau ki “yêu”, dù tôi không nói gì nhưng anh vẫn buồn và cảm thấy mình gây ra lỗi với vợ. Vì thế, hàng ngày đi làm về dù mệt thế nào anh cũng giúp tôi làm việc nhà, thậm chí dành làm hết việc của tôi. Do đó, dù chán chồng yếu chuyện ấy, nhưng chán bao nhiêu tôi càng thương anh bấy nhiêu.

Rồi để cải thiện đời sống vợ chồng, tôi cũng chọn mua những món bổ dưỡng để tăng cường sinh lực cho anh. Cũng nghe người ta nói thuốc này tốt rồi mua cho chồng dùng, hình như chồng bị “miễn dịch” với mấy thứ này hay sao mà dùng bao nhiêu cũng không có cải thiện tý nào. Cũng bảo chồng đi tư vấn bác sĩ tâm lý, rồi khám nam khoa, nhưng vẫn không có kết quả khả quan lắm.

Anh quan tâm và cưng chiều tôi hết mức
Anh quan tâm và cưng chiều tôi hết mức. Ảnh internet

Sau một năm kiên trì để chạy chữa cho bệnh yếu sinh lý thì tôi và chồng bỏ cuộc. Thôi cứ để tự nhiên, dù chồng thất vọng lắm, nhưng đành chịu. Dù mỗi lần nhập cuộc rất chán “chuyện ấy” vì chỉ được mấy chục giây. Nhưng sau khi chồng xuất tinh sớm, sẽ cố gắng làm cho tôi sướng bằng cách làm tay và tiếp tục “yêu” bằng miệng, nên tôi cũng thỏa mãn.

Chồng cố gắng như thế làm sao mà tôi có thể ngoại tình được chứ. Chỉ vì dục vọng của mình mà tôi lại phá nát gia đình hạnh phúc của mình ư? Không bao giờ tôi làm điều đó. Khi chồng bị yếu sinh, không chỉ có các chị em buồn đâu, các ông chồng còn buồn nhiều hơn nữa, vợ buồn 1 thì chồng buồn 10. Vì thế, đây chính là lúc chồng cần bạn nhất, là vợ bạn hãy quan tâm và hãy chia sẻ với chồng để tư tưởng của anh ấy thoải mái, không bị đè nén, điều này sẽ tốt cho chuyện phòng the của đôi bạn hơn đấy.

Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại
Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh internet

Nếu ai đang chán chồng vì yếu sinh lý thì có thể làm theo cách của vợ chồng tôi xem sao nhé. Việc hòa hợp tình dục rất quan trọng, nhưng nếu không đi theo cách “chính thống” được thì các bạn hãy tìm con đường khác nhé. Hãy nhớ rằng, trong mọi việc, kể cả chuyện ấy, có rất nhiều con đường để đi, tùy vào tình hình thực tế, bạn hãy chọn con đường phù hợp nhất nhé!

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