Chồng chán vợ sau khi sinh, ngoại tình xưa rồi, thời giờ là phải cao tay hơn  

Tâm sự gia đình 10/04/2018 09:36

Chồng chán vợ sau khi sinh cũng là điều dễ hiểu vì thân hình nuột nà ngày nào của cô ấy đã biến mất. Hơn nữa, trên người còn đầy mùi sữa, nước tiểu của con. Nhưng vì những điều này mà chồng chán vợ sau khi sinh rồi ngoại tình thì không thể chấp nhận được.

Tôi là Lan, chồng tôi là Hùng. Chúng tôi đã có 1 cô con gái đáng yêu xinh xắn. Ngày xưa, chồng cũng phải “trồng cây si” cả năm trời mới “cưa đổ” được tôi. Vì thế, anh cưng nựng tôi hết mực, vì sợ người khác nhòm ngó cướp mất. Nhưng giờ thì khác rồi, sau khi sinh, cân nặng của tôi tăng chóng mặt, thân hình bắt đầu sồ sề, những bộ váy áo đẹp trước kia tôi không còn mặc vừa nữa.

Ngày xưa anh khó khăn lắm mới tán đổ được tôi
Ngày xưa anh khó khăn lắm mới tán đổ được tôi. Ảnh internet

Con còn nhỏ, quấy khóc cả ngày tôi cũng chẳng còn thời gian để lo cho bản thân mình, nhiều hôm con tè ra cả người mà không kịp thay bộ đồ, tự khô lúc nào cũng không hay. Chỉ chờ đến khi con ngủ, tôi mới được nghỉ ngơi một chút và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc dọn xong nhà cửa, nấu xong cơm chiều thì con lại quấy khóc đòi ty. Nên khi chồng về đến nhà, tôi vẫn chưa kịp tắm rửa thay đổi gì hết.

Ngày qua ngày cứ như vậy nên chồng càng chán tôi, tỏ ra lạnh nhạt, không muốn “yêu” tôi như ngày xưa. Hơn nữa, ngoài kia biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vây quanh, chồng khó tránh được cám dỗ. Những buổi tiệc tùng trong công ty, anh rủ tôi đi, nhưng rồi thử tất cả những chiếc váy đẹp mà tôi vẫn không mặc vừa cái nào, bụng đầy ngấn mỡ, tăng cả chục ký, sao mà vừa chứ. Thế rồi tôi sinh ra tâm lý cáu gắt chồng, để anh đi một mình.

Tôi cảm nhận được anh chán tôi sau khi sinh do thân hình sồ sề
Tôi cảm nhận được anh chán tôi sau khi sinh do thân hình sồ sề. Ảnh internet

Từ dạo ấy trở đi, anh cũng bắt đầu đi sớm về khuya, hay ôm điện thoại để online. Tôi đoán chồng ngoại tình, trong lòng đau nhói nhưng không dám nói ra. Đỉnh điểm, một hôm anh chủ động gửi con sang ngoại và bảo tôi ăn mặc tươm tất rồi đi ra ngoài. Tôi linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn đi với anh.

Anh đưa tôi đến một trung tâm thẩm mỹ. Mới nhìn thấy trung tâm thẩm mỹ tôi biết là anh rất ghét bộ dạng hiện tại của tôi. Tôi chạnh lòng và khóc “Anh không cần làm thế, em biết em xấu không còn như xưa, nhưng anh có cần sỉ nhục em như vậy không? Vì ai mà em thành như vậy?

Lúc này, anh ôm tôi vào lòng và nói: “Anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói. Dù em có xấu đẹp gì cũng là vợ anh và anh vẫn yêu em. Nhưng vì em nghĩ chồng chán vợ sau khi sinh nên đã đẩy anh xa em. Mỗi lần gần gũi em ngại không cho anh vuốt ve em như trước. Rồi những lần đi tiệc, thấy em khổ sở chọn đồ, rồi cố gắng kéo khóa mãi không vừa, gắt gỏng bỏ mặc anh đi một mình. Anh không thích như thế. Vì vậy, anh muốn làm đẹp cho em, để em có thể tự tin như trước, là người vợ hồn nhiên yêu đời của anh như ngày nào. Những ngày anh hay ôm điện thoại chính là tìm hiểu về trung tâm thẩm mỹ nào an toàn và tốt nhất để đưa em đi làm đẹp mà, vì em xứng đáng được như thế. Vì anh, em đã hy sinh rất nhiều, sinh con cho anh, nên em mới trở nên như vậy. Thôi em nín đi, vợ chồng mình cùng vào trong nhé!”.

Giờ tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, rất yêu chồng
Giờ tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, rất yêu chồng. Ảnh internet

Nghe những lời này, tôi mới biết trước giờ toàn nghĩ oan cho anh. Đến thời điểm này, tôi mới nhận ra rằng mình hoàn toàn đúng khi lựa chọn anh, người chồng tuyệt vời. Sau hôm đó, hai vợ chồng về tâm sự với nhau cả đêm. Anh nói rằng: “Nếu anh có ngoại tình, thì anh cũng chỉ muốn ngoại tình với vợ mà thôi”. Tôi mãn nguyện và hạnh phúc, khi nghe anh nói như vậy. 

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