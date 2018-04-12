Anh làm nghề phóng viên, tôi biết anh bận. Nhưng mà có bận thế nào thì cũng phải tắm chứ. Cả ngày chạy ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại về nhà không tắm ai mà chịu cho được. Tôi nhắc anh nhiều lần, anh ậm ừ cho qua. Tôi tưởng anh đã tắm rồi, ai ngờ anh cởi quần áo ra vứt lung tung rồi ngủ lúc nào không hay.

Không hiểu do bản chất con người hay do công việc của anh mà anh ở rất bẩn. Thời mới yêu, trong mắt tôi anh luôn là người gọn gàng sạch sẽ. Nhưng lấy nhau tôi mới phát hiện ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Không chỉ có chuyện tắm rửa, ăn uống. Mà ngay cả công việc vệ sinh cá nhân anh cũng không chịu làm. Sáng ra, rất nhiều hôm anh không chịu đánh răng, chỉ rửa mặt sơ sơ rồi đi làm thôi. Nhiều hôm, anh vơ đại bộ quần áo nào đấy mặc lại, sau đó đứng trước gương chải chuốt, rồi xịt nước hoa.

Đã vậy, nhiều hôm tôi đi làm sớm, nấu đồ ăn để sẵn trên bàn cho anh. Nhưng đến tối về tôi lại thấy tô, bát dĩa nằm trên giường. Đến khi đi ngủ chiếc giường toàn mùi thức ăn, rất hôi. Nhưng chồng thì vẫn ngủ ngon lành, không sao hết.

Nhìn thấy chồng như vậy, tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi mới nói với chồng:

- Ngày xưa anh bỏ bùa em đúng không? Chứ sao em có thể lấy 1 anh chồng bẩn như thế này? Đồ chưa giặt mà đã mặc lại, còn xịt nước hoa thế kia.

- Đâu có, anh sạch sẽ mà. Em thấy không, đi ra ngoài ai bảo anh bẩn. Gái theo đầy đường kia kìa.

- Vâng. Mấy cô đó chưa biết sự ở dơ của anh thôi, chứ không cũng chạy mất dép.

- Kệ mấy cô đó đi, quan trọng là có một người không thể chạy thoát.

Nói thế nào tôi cũng không thể thắng nổi độ “lầy” của chồng. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, vì chồng ở quá bẩn nên tôi không còn hứng thú mỗi lần anh gần gũi nữa.

Nhắc anh thế nào anh cũng rất lười tắm và vệ sinh cá nhân. Ảnh internet

Thật sự cái tật xấu này của chồng làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của vợ chồng. Mỗi lần “yêu” tôi không chịu nổi mùi hôi của cơ thể chồng, nhưng đang lâm trận sợ chồng mất cảm hứng nên cố gắng chịu đựng. Sau khi kết thúc “cuộc yêu” tôi có góp ý, nhưng chồng lại tự ái.

Mỗi lần chồng không chịu tắm, ăn tối không không chịu đánh răng tôi sẽ không cho “yêu” anh lại bày đặt giận dỗi và nói bóng gió bảo tôi quan hệ với thằng nào rồi nên mới như thế. Thậm chí nhiều hôm, anh còn nói do tôi bắt đầu chán anh rồi đúng không nên mới tìm cách để chê anh cái này, cái nọ. Tôi đã nói thẳng với chồng, tất cả là do tính ở bẩn của chồng mà ra. Thế rồi, chồng sửa đổi được vài hôm rồi đâu lại vào đó, vẫn lười, không chịu tắm. Nhiều đêm, muốn ôm hôn chồng mà người anh hôi quá, lại làm tôi tụt hết cảm xúc.

Anh lười tắm nên tôi ngại gần gũi với anh. Ảnh internet

Nói ra thì bảo là tôi nói xấu chồng. Nhưng thật sự tôi khuyên bảo nhiều lần rồi mà cũng không được. Giờ chưa có con cái, mà cuộc sống đã khó chịu, ngột ngạt vì tính lười của anh. Sau này có con cái thì sẽ ra sao, một mình lo cho con còn chưa xong, còn phải lo cho ông chồng ở bẩn nữa thì tôi nghĩ sẽ kiệt sức mất. Nhiều lúc tôi nghĩ chán chồng ở bẩn nên mình sẽ ly hôn. Nhưng ai đời lý do ly hôn là do chồng ở bẩn thì nghe buồn cười quá. Nhưng hiện tại, tôi đã không biết phải làm gì để đối phó với ông chồng lười này? Các chị em có chiêu nào cao tay xin chỉ giúp tôi với.