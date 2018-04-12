Chán chồng ở bẩn – Tôi ngại không muốn gần gũi chồng lại sinh nghi ngoại tình

Tâm sự gia đình 12/04/2018 10:20

Không biết kiếp trước tu kiểu gì, mà kiếp này tôi gặp được anh chồng đúng chất “bẩn bựa và cực lầy”. Tôi có nói như thế nào anh cũng không chịu thay đổi, chán chồng ở bẩn, nhưng tôi không biết làm sao để cải thiện tình hình này đây.

Không hiểu do bản chất con người hay do công việc của anh mà anh ở rất bẩn. Thời mới yêu, trong mắt tôi anh luôn là người gọn gàng sạch sẽ. Nhưng lấy nhau tôi mới phát hiện ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Anh làm phóng viên, chạy xe cả ngày ở ngoài đường mà không chịu tắm.
Anh làm phóng viên, chạy xe cả ngày ở ngoài đường mà không chịu tắm. Ảnh internet

Anh làm nghề phóng viên, tôi biết anh bận. Nhưng mà có bận thế nào thì cũng phải tắm chứ. Cả ngày chạy ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại về nhà không tắm ai mà chịu cho được. Tôi nhắc anh nhiều lần, anh ậm ừ cho qua. Tôi tưởng anh đã tắm rồi, ai ngờ anh cởi quần áo ra vứt lung tung rồi ngủ lúc nào không hay.

Đã vậy, nhiều hôm tôi đi làm sớm, nấu đồ ăn để sẵn trên bàn cho anh. Nhưng đến tối về tôi lại thấy tô, bát dĩa nằm trên giường. Đến khi đi ngủ chiếc giường toàn mùi thức ăn, rất hôi. Nhưng chồng thì vẫn ngủ ngon lành, không sao hết.

Không chỉ có chuyện tắm rửa, ăn uống. Mà ngay cả công việc vệ sinh cá nhân anh cũng không chịu làm. Sáng ra, rất nhiều hôm anh không chịu đánh răng, chỉ rửa mặt sơ sơ rồi đi làm thôi. Nhiều hôm, anh vơ đại bộ quần áo nào đấy mặc lại, sau đó đứng trước gương chải chuốt, rồi xịt nước hoa.

Nhìn thấy chồng như vậy, tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi mới nói với chồng:

- Ngày xưa anh bỏ bùa em đúng không? Chứ sao em có thể lấy 1 anh chồng bẩn như thế này? Đồ chưa giặt mà đã mặc lại, còn xịt nước hoa thế kia.

- Đâu có, anh sạch sẽ mà. Em thấy không, đi ra ngoài ai bảo anh bẩn. Gái theo đầy đường kia kìa.

- Vâng. Mấy cô đó chưa biết sự ở dơ của anh thôi, chứ không cũng chạy mất dép.

- Kệ mấy cô đó đi, quan trọng là có một người không thể chạy thoát.

Nói thế nào tôi cũng không thể thắng nổi độ “lầy” của chồng. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, vì chồng ở quá bẩn nên tôi không còn hứng thú mỗi lần anh gần gũi nữa.

Nhắc anh thế nào anh cũng rất lười tắm và vệ sinh cá nhân
Nhắc anh thế nào anh cũng rất lười tắm và vệ sinh cá nhân. Ảnh internet

Thật sự cái tật xấu này của chồng làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của vợ chồng. Mỗi lần “yêu” tôi không chịu nổi mùi hôi của cơ thể chồng, nhưng đang lâm trận sợ chồng mất cảm hứng nên cố gắng chịu đựng. Sau khi kết thúc “cuộc yêu” tôi có góp ý, nhưng chồng lại tự ái.

Mỗi lần chồng không chịu tắm, ăn tối không không chịu đánh răng tôi sẽ không cho “yêu” anh lại bày đặt giận dỗi và nói bóng gió bảo tôi quan hệ với thằng nào rồi nên mới như thế. Thậm chí nhiều hôm, anh còn nói do tôi bắt đầu chán anh rồi đúng không nên mới tìm cách để chê anh cái này, cái nọ. Tôi đã nói thẳng với chồng, tất cả là do tính ở bẩn của chồng mà ra. Thế rồi, chồng sửa đổi được vài hôm rồi đâu lại vào đó, vẫn lười, không chịu tắm. Nhiều đêm, muốn ôm hôn chồng mà người anh hôi quá, lại làm tôi tụt hết cảm xúc.

Anh lười tắm nên tôi ngại gần gũi với anh
Anh lười tắm nên tôi ngại gần gũi với anh. Ảnh internet

Nói ra thì bảo là tôi nói xấu chồng. Nhưng thật sự tôi khuyên bảo nhiều lần rồi mà cũng không được. Giờ chưa có con cái, mà cuộc sống đã khó chịu, ngột ngạt vì tính lười của anh. Sau này có con cái thì sẽ ra sao, một mình lo cho con còn chưa xong, còn phải lo cho ông chồng ở bẩn nữa thì tôi nghĩ sẽ kiệt sức mất. Nhiều lúc tôi nghĩ chán chồng ở bẩn nên mình sẽ ly hôn. Nhưng ai đời lý do ly hôn là do chồng ở bẩn thì nghe buồn cười quá. Nhưng hiện tại, tôi đã không biết phải làm gì để đối phó với ông chồng lười này? Các chị em có chiêu nào cao tay xin chỉ giúp tôi với.

Sếp ơi em chán chồng em rồi! Và cái kết đắng cho người vợ ngoại tình

Sếp ơi em chán chồng em rồi! Và cái kết đắng cho người vợ ngoại tình

Sếp ơi em chán chồng rồi! Anh phải làm cho em “sướng” nhé, để quên đi nỗi đau khổ phải sống bên chồng nhé! Nếu anh chiều em, anh sẽ có chức cao hơn. Có lẽ, vợ không ngờ tôi lại nghe được những câu đó.

Xem thêm
Từ khóa:   chán chồng ở bẩn

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 48 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm