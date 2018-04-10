Sếp ơi em chán chồng em rồi! Và cái kết đắng cho người vợ ngoại tình

Tâm sự gia đình 10/04/2018 11:38

Sếp ơi em chán chồng rồi! Anh phải làm cho em “sướng” nhé, để quên đi nỗi đau khổ phải sống bên chồng nhé! Nếu anh chiều em, anh sẽ có chức cao hơn. Có lẽ, vợ không ngờ tôi lại nghe được những câu đó.

Tôi là Tổng Giám Đốc của một công ty xây dựng có tiếng ở Sài Gòn. Còn vợ tôi là chuyênt? viên PR-Marketing cho công ty. Khi ngày đầu mới gặp vợ, tôi đã ấn tượng vì em có nụ cười xinh, làn da trắng và ăn nói có duyên. Lúc đầu em cương quyết từ chối tình cảm của tôi vì em bảo có người yêu rồi. Nhưng sau 1 năm kiên trì, lúc này em nói đã chia tay bạn trai, nên đã đồng ý làm người yêu tôi. Trong công ty, tôi cũng biết có nhiều chàng theo đuổi em. Nói thực là tổng giám đốc, nhưng tôi vẫn không tự tin có thể giữ được em, vì tôi đã 1 lần đổ vỡ hôn nhân và có con trai được 2 tuổi.

Khi em chia tay bạn trai cũ mới đồng ý yêu và lấy tôi
Khi em chia tay bạn trai cũ mới đồng ý yêu và lấy tôi. Ảnh internet

Tôi cưng nựng em hết mực, em muốn gì là được thứ đó. Đồng thời, tôi cũng công khai mối quan hệ để các chàng trai kia không được dòm ngó em nữa. Sau 6 tháng quen nhau, tôi ngỏ lời em làm vợ tôi. Thật hạnh phúc là em đã đồng ý. Tuy tôi có con trai nhưng bé sống với mẹ nó. Nên cuộc sống của tôi và em rất thoải mái.

Tôi nghĩ mình chiều và yêu thương hết mực thì chắc chắn sẽ không bị cắm sừng. Nhưng tôi đã lầm. Em là con người sống hai mặt. Nếu không phải vì tôi đi công tác về sớm hơn dự định thì làm sao tôi có thể biết được con người thật của em.

Vì quá nhớ em, nên tôi cố gắng làm xong việc sớm để bay về nước và tạo sự bất ngờ cho em. Nhưng bất ngờ mà tôi dành cho em, không thể nào bằng bất ngờ em dành cho tôi. Em không hay biết tôi về nên vẫn lả lướt nói chuyện với người tình của mình. Đầu tôi bắt đầu chóang voáng khi nghe được em nói với người ở đầu dây bên kia rằng: “Sếp ơi em chán chồng rồi! Hôm nay chồng em vẫn đi công tác chưa về anh qua đây đi… Tai tôi bắt đầu ù đi, hoa và quà tặng vợ tôi làm rớt xuống sàn nhà. Lúc này em mới nhận ra tôi đã về. Không hiểu sao nước mắt tôi rơi từ bao giờ.

Tôi đi công tác về sớm không báo trước mới biết được bộ mặt thật của em
Tôi đi công tác về sớm không báo trước mới biết được bộ mặt thật của em. Ảnh internet

Lần này, tôi sốc hơn lần trước. Vì người vợ đầu tiên ngoại tình, bởi vì tôi quá bận và vô tâm. Nhưng lần này tôi quan tâm, chăm sóc em như thế, mà em vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi. Tôi như con rối trong cuộc đời của em. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tưởng chừng như không thể thở nổi.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi là con cờ trong nước thăng tiến của người mà em gọi là người yêu. Tôi thật sơ xuất khi không tìm hiểu về người yêu cũ của em. Hóa ra, người yêu cũ của em chính là Trưởng Phòng Marketing – sếp của em hiện giờ, hắn và em bàn nhau, sau khi lấy tôi, em sẽ nói khéo để cho hắn được lên chức Giám đốc Marketing. Với hắn cũng thề, đợi khi nào em ly hôn với tôi sẽ lấy em, sẽ không bao giờ lấy ai ngoài em. Nên em mới dễ dàng đồng yêu và lấy tôi.

Trải qua 2 đời vợ mà tôi vẫn chưa có được gia đình êm ấm
Trải qua 2 đời vợ mà tôi vẫn chưa có được gia đình êm ấm. Ảnh internet

Ngay lập tức, sáng hôm sau tôi đã cho sa thải em và tên trưởng phòng Marketing đó. Tôi công nhận, hắn có năng lực, nhưng quá bỉ ổi và đe hèn lợi dụng người yêu mình để thăng chức. Mới lấy vợ mà giờ đây tôi đã phải nghĩ đến chuyện ly hôn. Đến bao giờ nỗi đau em mang lại cho tôi mới có thể nguôi ngoai. Hai đời vợ mà vẫn chưa thể có được một gia đình êm ấm trọn vẹn.

Chán chồng cờ bạc vô lương tâm, bắt vợ làm gái để trả nợ

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