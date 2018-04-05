Người ta nói “Lấy chồng như một canh bạc” quả không sai, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nhưng canh bạc cuộc đời của tôi quá nghiệt ngã. Chán chồng cờ bạc, nhưng tôi không thể bỏ, ngược lại còn phải “bán thân” để trả nợ cho anh ta.

Cũng như bao cô gái khác, lớn lên tôi có một tình yêu thật đẹp với anh bạn cùng làng và bây giờ là chồng tôi. Lấy nhau được 5 năm, chúng tôi có 2 con nếp tẻ đủ cả, kinh tế cũng gọi là có của ăn của để. Nhưng không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào, anh lại bị bạn bè rủ rê dính vào canh bạc đỏ đen. Vậy là của cải trong nhà đội nón ra đi mà không bao giờ trở về. Càng chơi anh càng thua và càng muốn gỡ lại. Cứ như vậy, vòng sói cờ bạc đã biến gia đình hạnh phúc trở nên bần cùng khốn khó. Hai đứa con nheo nhóc nhiều hôm không có gì để ăn. Chồng mê cờ bạc khiến gia đình tan nát, của cải ra đi hết. Ảnh internet Mặc dù thấy cảnh gia đình đến đường bần cùng nhưng anh vẫn chưa để bỏ được “con ma” cờ bạc trong mình. Không còn tiền thì anh chơi nợ vì tin rằng mình sẽ thắng, sẽ lấy lại được tất cả. Số nợ ngày càng lớn, đến khi chủ nợ đến siết thì anh mới biết sợ. Nhưng số nợ lên đến 1 tỷ, sao mà trả cho nổi. Tôi muốn bỏ đi biệt xứ, nhưng không thể bỏ lại hai đứa con được, mang theo chúng thì tôi không thể nuôi nổi.

Sau nhiều lần, đòi nợ không được do anh khất lần, khất nữa. Nhưng có chuyện không ngờ xảy ra, đang đi đường anh bị tai nạn, một xe ô tô đâm phải, vậy là đôi chân bị tàn phế. Hôm sau chủ nợ đến nhà đòi nợ tiếp và nói mới chỉ có mất 2 chân thôi nhé, lần sau là cái mạng. Thời gian sau, chủ nợ để cho gia đình tôi yên, nhưng đến khi chồng lành hẳn, vết thương đã khỏi thì cũng là lúc chúng lại ráo riết đòi nợ. Không biết chúng đã nói gì với chồng tôi. Tối đêm đó, chồng khóc và xin lỗi, bảo tôi chỉ cần ngủ với chủ nợ một hôm, mọi nợ nần sẽ được xí xóa. Lòng tôi đau lắm, bảo anh đốn mạt sao lại có thể bảo vợ ngủ với người khác để trả nợ được chứ. Tuy nhiên, không còn cách nào khách, tôi đành phải chấp nhận.

Không khí gia đình ngột ngạt, vì chồng cờ bạc. Ảnh internet Đêm đó là đêm kinh hoàng, tôi không thể nào quên, chủ nợ là tên cuồng dâm. Sau đêm đó, hắn còn đến nhà tìm tôi nhiều lần. Hắn lừa chồng tôi, số nợ 1 tỷ, đâu chỉ ngủ 1 lần là đủ. Khi nào hắn muốn tôi sẽ phải phục vụ. Hắn làm chuyện đó với tôi trước mặt chồng tôi. Ấm ức, uất hận nhưng tôi và chồng không thể làm gì được. Tôi muốn ly hồn chồng để thoát khỏi cái cảnh này. Nhưng mà ly hôn rồi chồng sẽ như thế nào khi đã bị tàn phế 2 chân, hai đứa con cũng sẽ thiệt thòi vì không có 1 gia đình trọn vẹn. Mặc dù tôi biết chồng giờ đây rất ân hận, nhưng đã quá muộn màng không thể thay đổi mọi thứ. Thế là tôi vẫn phải làm gái để trả nợ cờ bạc cho chồng, mà không biết đến bao giờ mới hết. Dù hận, dù ghét chồng nhưng vẫn còn tình còn nghĩa mà tôi không thể bỏ được. Đây cũng coi như là bài học đắt giá mà cuộc đời dành cho chồng. Chán chồng cờ bạc để gia đình lâm vào cảnh bần cùng, nhưng tôi vẫn phải sống, coi như đang trả nợ đời. Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này bị ông trời chừng phạt. Tôi phải làm gái phục vụ chủ nợ để trả nợ cho chồng. Ảnh internet Giờ đây, cuộc sống gia đình ngày càng khốn khó, tôi không biết mình còn có thể chịu đựng và đứng vững được bao lâu. Tôi sợ nếu mình ngã quỵ thì các con mình không biết sẽ ra sao, sẽ sống thế nào?

Chán chồng ích kỷ, tôi tìm về sự an ủi của người yêu cũ Ngày mà tôi lên xe hoa, trái tim tôi héo úa vì nhớ người yêu cũ, nhớ người đã gắn bó với mình 7 năm trời, mà không thể đến được với nhau. Còn chồng hiện tại là người hay soi mói, xét nét từng li từng tí. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của tôi ngày càng đi vào bế tắc, vô cùng chán người chồng ích kỷ. Ngày nào, tôi cũng nhớ những kỉ niệm với người yêu cũ để vơi đi nỗi buồn về chồng và có thể tiếp tục chiến đấu với cuộc sống ngột ngạt này.

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