Chán chồng ích kỷ, tôi tìm về sự an ủi của người yêu cũ

Tâm sự gia đình 03/04/2018 14:58

Ngày mà tôi lên xe hoa, trái tim tôi héo úa vì nhớ người yêu cũ, nhớ người đã gắn bó với mình 7 năm trời, mà không thể đến được với nhau. Còn chồng hiện tại là người hay soi mói, xét nét từng li từng tí. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của tôi ngày càng đi vào bế tắc, vô cùng chán người chồng ích kỷ. Ngày nào, tôi cũng nhớ những kỉ niệm với người yêu cũ để vơi đi nỗi buồn về chồng và có thể tiếp tục chiến đấu với cuộc sống ngột ngạt này.

Tôi và người yêu cũ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn không thể đến được với nhau. Bởi bố mẹ tôi không thích anh do gia đình anh làm nông, nghèo khổ. Trong khi đó tôi là con một, gia đình kinh doanh và được cưng chiều hết mực. Hơn nữa, bố mẹ đã ưng một anh gần nhà vì thế kịch liệt phải đối chuyện yêu đương của tôi và người yêu cũ.

Vì bố mẹ tôi đành chia tay người yêu cũ
Vì bố mẹ tôi đành chia tay người yêu cũ. Ảnh internet

Người mà bố mẹ chọn cho tôi khá đẹp trai, bảnh bao, cũng kinh doanh và rất khéo ăn nói. Vì thế, đã dễ chiếm được cảm tình của ông bà. Lúc này, bố mẹ ra sức ép, nếu tôi chọn đi theo người yêu cũ, bố mẹ sẽ chết cho mà xem. Giữa chữ hiếu và chữ tình, tôi đành phải chọn chữ hiếu và hy sinh tình yêu của mình. Tôi làm theo sắp xếp của bố mẹ.

Sau 2 tháng, tôi kết hôn với người bố mẹ chọn – tức là chồng tôi bây giờ. Lấy nhau về anh mới bộc lộ bản chất gia trưởng, keo kiệt. Anh chỉ được cái mã hào hoa, phóng khoáng bên ngoài, còn thực chất anh chi li từng tí một. Nấu ăn như thế nào, mua bao nhiêu anh cũng quản hết. Có hôm tôi mua nhiều thức ăn một chút anh cũng la: “Cô nấu gì mà nhiều vậy, lãng phí, tiền đâu mà đủ cho cô tiêu xài”. Vì thế anh không quản ngại trongt? việc theo dõi chuyện nấu nướng, nấu thế này chưa được, làm thế này chưa tốt, giặt đồ đổ bao nhiêu xà bông là đủ…

Chồng tôi cố gắng lấy lòng bố mẹ tôi vì anh quan tâm đến số tài sản của gia đình tôi
Chồng tôi cố gắng lấy lòng bố mẹ tôi vì anh quan tâm đến số tài sản của gia đình tôi. Ảnh internet

Thực ra, lý do anh cố gắng lấy lòng gia đình tôi chính là vì gia sản của nhà tôi, chứ anh không có yêu thương gì tôi hết. Giờ hai đứa sống chung như hai người bạn, nói đúng hơn là chủ và đầy tớ sống chung trong một căn nhà. Vì thế cuộc sống của tôi ngày càng bức bối, anh cũng không cho tôi đi chơi với bạn bè. Đi làm về tôi chỉ ở trong nhà với 4 bức tường vây quanh. Tôi nghĩ cứ như vậy cuộc đời mình sẽ héo mòn, không lối thoát. Cho đến khi tôi gặp lại người yêu cũ. Anh vẫn như vậy, vẫn chịu đựng quan tâm tôi từng li từng tí và anh chưa lập gia đình.

Từ ngày đó, tôi có thêm niềm vui, có động lực để sống tiếp và chắc chắn rằng tôi phải giải thoát cho mình. Tôi đã quá chán người chồng ích kỉ, lần này dù có ra sao tôi cũng phải ly hôn để được sống thoải mái, tự quyết định cho cuộc đời của mình. Hàng ngày tôi nhắn tin trò chuyện với anh – người yêu cũ, chia sẻ về cuộc sống của mình cho anh biết. Vì chồng chỉ chăm chú đến công việc và gia sản nhà tôi nên cố gắng lấy lòng bố mẹ tôi và không có thời gian quan tâm đến người vợ như tôi. Tôi đi đâu làm gì anh cũng không biết. Nên lâu lâu tôi ra ngoài gặp người yêu cũ, chồng cũng không biết. Chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh yêu nhau, bao cảm xúc ùa về. Chúng tôi lao vào nhau, mặc dù biết có lỗi với chồng như tôi vẫn không hối hận.

Sau 2 năm chung sống tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình.
Sau 2 năm chung sống tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình. Ảnh internet

Sau 2 năm cam chịu cho cuộc hôn nhân không tình yêu, lần này tôi quyết tâm đã đưa tờ giấy ly hôn cho chồng. Nhưng chồng không chịu ký và nhưng tôi đã quyết sẽ dọn ra ngoài sống để ly thân, sau đó sẽ ly hôn.  

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ

Chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”, tôi đã ngoại tình để thử cảm giác lạ

Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.

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