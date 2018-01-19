Câu chuyện xót xa về việc cánh cửa nhà mở toang lúc 3 giờ sáng

Tâm sự gia đình 19/01/2018 20:32

3 giờ sáng, anh trở về nhà, thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong bề bộn như có ai vừa mới lật tung ngôi nhà. Chạy lên phòng tìm vợ nhưng không thấy, anh hốt hoảng điện thoại liên tục nhưng chị không nghe máy.

Anh là người sống rất có nguyên tắc, phong độ, lại giỏi giang. Sau nhiều năm chật vật, cuối cùng, anh cũng leo lên được chức trưởng phòng của một công ty có vốn đầu tư quốc tế. Thương chồng vất vả, chị ở nhà nội trợ, quán xuyến chuyện con cái, bếp núc để anh yên tâm công tác.

Trước đây anh từng bị gia đình chị mắng nhiếc là đàn ông vô dụng, không tài cán gì. Vì điều này mà anh đâm ra hận gia đình vợ và ghét luôn cả chị. Dù chồng đối xử tệ bạc nhưng chị vẫn một mực tận tụy. Thật sự ở xã hội này, ít người phụ nữ nào như chị, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vì chồng.

Ngày xưa, chị từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo anh, một chàng sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp. Tình yêu của chị kéo dài suốt 4 năm, hạnh phúc có, buồn phiền cũng không ít. Chị chấp nhận theo anh về sống ở một căn phòng trọ chật hẹp. Sau nhiều năm phấn đấu, anh đã tích góp được ít tiền mua căn hộ nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng chị cũng khá hơn. Thời điểm này, anh bắt đầu thay đổi tâm tính.

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Chị tức điên khi biết anh có điều mờ ám giấu giếm mình bao lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Anh thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê vợ ở nhà một mình, quên luôn dịp lễ, kỷ niệm ngày cưới. Không những thế, anh còn nhiều lần làm mất mặt chị trước mặt mọi người. Anh nói sẽ trả lại hết thảy những lời nhục mạ của gia đình chị. Đêm đó, sau khi vợ chồng cãi nhau một trận long trời lở đất, anh ôm gối sang phòng kế bên ngủ.

Chị thao thức cả đêm, đến gần 2 giờ mới vừa chợp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng điện thoại của anh reo lên. Nằm ở phòng kế bên, chị cố gắng lắng nghe những lời anh nói. Đầu dây bên kia có vẻ là một phụ nữ. Điều đó khiến chị càng tức hơn, lòng dạ chị nóng ran, tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau, anh mở cửa dắt xe rời khỏi nhà. Chị như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại trong nhà một hồi lâu.

Chị như hóa điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Từ xưa đến giờ, chị chưa từng tức giận hay nổi nóng với bất cứ ai. Giờ đây, chị muốn trút hết những bực tức trong người để lấy can đảm buông bỏ cuộc hôn nhân này. Chị ngồi gục xuống đất, nấc lên từng tiếng. Một lát sau, chị gạt nước mắt lên phòng thu dọn đồ đạc và rời đi, mặc kệ ngôi nhà bề bộn và cánh cửa mở toang.

Một mình chị đi trên con đường vắng, lòng nặng trĩu. Chị bất giác đưa tay sờ lên bụng, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Đàn bà sợ nhất là chồng ngoại tình, sợ nhất là sống chung một người phản bội. Và giờ đây, chị phải đối mặt với điều đáng sợ nhất thế gian.

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Anh hối hận về những việc làm của mình - Ảnh minh họa: Internet

3 giờ sáng, anh trở về nhà, hốt hoảng khi thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong vô cùng bừa bộn. Anh tức tốc lên phòng tìm vợ nhưng không thấy đâu. Anh điếng người, cảm giác như vừa mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Anh nhấc máy gọi điện liên tục cho chị nhưng không được. Bỗng điện thoại reo lên, là số của chị. Anh vội bắt máy, quát lớn.

- Em đi đâu giờ này?

Đầu dây bên kia im lặng. Anh sốt ruột.

- Sao không trả lời? Em đang ở đâu? Anh đến đón.

- Cô ấy bị tai nạn trên đường, đã được đưa đi bệnh viện, anh đến ngay đi.

Anh hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy vợ nằm trên giường, người đầy máu, anh như chết đứng. Người phụ nữ anh yêu nhất đang phải đấu tranh giành sự sống nhưng anh không thể giúp được gì. Anh cảm thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi đối xử tệ bạc với vợ. Giá như chị tỉnh lại ngay lúc này, anh sẽ bù đắp hết những sai lầm mình đã gây ra. Anh bật khóc. Đó là lần đầu tiên anh khóc thê thảm như vậy.

Cuối cùng, bác sĩ thông báo chị vẫn không qua khỏi và đứa con trong bụng cũng không còn. Anh chết lặng, đôi mắt vô hồn. Chị qua đời, anh như mất đi nửa cuộc đời. Đáng lẽ anh sẽ có một gia đình vẹn tròn, đủ đầy thế nhưng giờ hạnh phúc đó không còn nữa. Cuộc đời này anh nợ chị một lời xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã đối xử quá tệ bạc với chị, cảm ơn vì chị vẫn ở bên cạnh anh mỗi khi khó khăn. Kiếp này, chữ vợ chồng chưa trọn vẹn, thôi đành hẹn lại kiếp sau.

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