Bài học hôn nhân từ lời người mẹ dạy con trai khiến ai cũng phải suy ngẫm

Cứ hễ ba mẹ vun vén, hòa giải, khuyên can, con cái sẽ mau chóng vượt qua những giai đoạn bất mãn của hôn nhân. Ngược lại, ba mẹ cố chấp, ích kỉ và xâm phạm đến quyền riêng tư của con cái, không ít thì nhiều những cặp vợ chồng trẻ cũng sớm “tan cửa nát nhà”. Đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, một mối quan hệ đặc thù bắt buộc người mẹ chồng phải cực kì tâm lý. Đã là “người đi trước”, nhất định mọi việc làm đều phải khiến con cháu nể trọng.

Người ta nói rằng, chuyện vợ chồng hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cá nhân hai người. Trên thực tế, cha mẹ hai bên đóng vai trò rất quan trọng, dù chỉ là tác nhân bên ngoài nhưng êm đềm hay sóng gió cũng phần nào từ phụ mẫu hai bên mà ra.

Có một lần, tôi dừng chân tại một quán cà phê cóc vùng ngoại thành. Chủ quán là một phụ nữ trung niên ngũ tuần, rất lanh lẹ và sắc sảo. Trùng hợp hôm ấy, con trai bà về thăm mẹ, chở theo đứa con gái độ chừng 5 tuổi.

Mẹ chồng dạy dỗ con dâu, thế gian đều thấy cả. Nhưng mẹ chồng dạy dỗ con trai mình, nhân sinh hiếm hoi thay! Đằng sau một người chồng một người cha tốt, chắc chắn là hình bóng của người mẹ chồng vĩ đại, người cha chồng vĩ đại. Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện khiến tôi suy ngẫm mãi đến bây giờ. Tôi tự hứa với lòng sau này khi con cái tôi kết hôn, tôi cũng sẽ dạy dỗ nó giống hệt như vậy!

Người mẹ dạy con trai khi biết anh tay ra tay đánh vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc người con trai ra sau nhà rửa mặt thì đứa cháu gái đã kịp méc với bà nội rằng ba mẹ nó cãi nhau. Kết quả của trận cãi vã là ba nó nhào vào đánh mẹ bầm cả mặt mũi, còn bản thân anh ta cũng bay mất một chỏm tóc đỉnh đầu.

Đứa cháu mới kể đến đó, bà chủ quán lập tức gọi con lên: “Thằng kia, mày đánh vợ à?”.

Anh chàng không trả lời. Bà cũng chẳng hỏi đầu đuôi thế nào, nói ngay: “Là đàn ông, bản lĩnh hay không nằm ở khả năng kiềm chế. Vợ nếu có quá đáng, cứ bỏ đi chỗ khác, đợi nó nguôi rồi nói chuyện phải quấy sau. Thằng đàn ông không biết kiềm chế, thì không làm được chuyện gì ra trò. Vợ mình là phụ nữ, phải tôn trọng thân thể của nó. Đánh nó như vậy, nó sẽ tủi thân, ra đường bị người ta nhìn ngó, rồi mặt mũi làm chồng mày để ở đâu?”.

Đến lúc này, anh chàng bắt đầu phân bua phải trái, kể tội vợ. Bà vẫn nghe không bỏ sót chữ nào. Tôi nghe qua, cũng biết cô vợ tánh nết không vừa, thoạt nghĩ bà sẽ nổi giận mắng nhiếc con dâu. Nhưng những gì bà nói làm tôi bất ngờ.

“Mẹ nói cho con biết. Trên đời không có người hoàn hảo, sống với ai cũng có những thứ bất mãn với nhau. Có thể bây giờ con còn trẻ, nghĩ rằng không sống với người này thì sống với người khác. Nhưng con phải nhớ rằng, dù sống với ai đi chăng nữa đều phải đối xử tốt với người ta trước, thì người ta mới tốt lại với mình. Con phải là người thương yêu bao dung trước, rồi người ta mới yêu thương bao dung con. Nếu con sống không phải nghĩa, sớm muộn gì vợ cũng bỏ con mà đi. Con có cưới cô khác, họ cũng sẽ bỏ con nếu con không tử tế. Vợ chồng phải biết chấp nhận nhau. Con là đàn ông, càng phải hy sinh nhiều”.

Dù sống với người nào đi nữa, bản thân không tốt thì chẳng thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Anh chàng nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi nguôi hẳn, sau đó chào mẹ rồi chở cô con gái về. Anh ta vừa rời khỏi, tôi đã nghe bà lầm bầm: “Con dâu gì mà hung dữ, nắm tóc thằng nhỏ hói cả chỏm”. Tôi phì cười. Mẹ chồng như bà thật hiếm có, rõ ràng xót con ruột nhưng không lộ ra, chỉ nói thầm sau lưng. Xưa nay tôi chỉ thấy người ta bênh con ruột ra mặt, sai đúng gì tính sau đã.

Bà nói đúng. Chúng ta khi ở bên một người, mỗi lần bất mãn lại nghĩ đến chuyện rời đi. Chúng ta tin rằng không có người này, sẽ có người khác. Nhưng dù là ở bên người nào đi chăng nữa, bản thân chúng ta chưa tốt thì không thể có hạnh phúc!