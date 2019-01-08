Phụ nữ gặp phải đàn ông ích kỉ vô tình, dù xinh đẹp bao nhiêu cũng chẳng tránh khỏi héo mòn

Tình yêu đến với đàn ông bằng đôi mắt. Nhưng chỉ yêu bằng mắt là đàn ông hèn mọn. Thanh xuân rực rỡ, người phụ nữ trao đi chẳng hề hối tiếc. Họ cũng chẳng hy vọng điều gì cao vời, chỉ mong có được một tình yêu vững bền, son sắt.

Phụ nữ là một bông hoa. Mỗi bông hoa đều có tên gọi, màu sắc, hình hài và mùi hương riêng, mang trong mình một giá trị riêng giống như phẩm chất đặc trưng của từng người. Nhưng vẫn gặp nhau ở vẻ đẹp trời phú, sự mềm mại và cần được chở che. Phụ nữ cần một người đàn ông để được yếu đuối, được nương dựa khi cần - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, đàn ông – xin hãy sống như mặt trời, đừng sống như một con ong.

Phụ nữ có thể tự mình sống thật tốt, tự mình hạnh phúc. Nhưng phụ nữ cần đàn ông. Cần để lấp đầy đi những khiếm khuyết trong cuộc đời. Cần đàn ông để có một bờ vai nương tựa khi mệt mỏi, để tự cho phép mình được yếu đuối, để có quyền mỏng manh những khi cần. Phụ nữ phải có đàn ông bên cạnh, nếu không, họ chẳng còn là “phụ nữ” nữa! Người đàn ông sống như mặt trời là người phóng khoáng, bao dung, quảng đại và biết yêu thương. Là người đàn ông có thể khiến người phụ nữ của mình trở nên xinh đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất. Đàn ông tốt là người đàn ông có khả năng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của mình, luôn ở vị thế của một người che chở và bảo vệ, vì vậy mà phụ nữ cảm giác được bình yên.

Bao nhiêu người đàn ông đến khi phụ nữ trẻ đẹp nhưng nhanh chóng rời đi khi nhan sắc tàn phai - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ tìm được đúng người đàn ông của đời mình, cả đời chẳng sợ cuộc đời ngoài kia quá nhiều sóng gió, giông bão. Bởi vì phụ nữ biết vẫn còn một chỗ cho mình tựa vào. Chỉ cần một người tin tưởng, thương yêu thì sóng gió ngoài kia chẳng là gì. Nhưng trong cuộc đời, rất nhiều người đàn ông đối với phụ nữ chỉ giống như một con ong. Họ ve vãn, đến với phụ nữ đang ở kì đẹp nhất, rực rỡ nhất. Họ đến vì sự tinh túy, và ra đi khi chẳng còn mật ngọt. Đàn ông phản bội, quay lưng khi người phụ nữ của mình đã qua thời xuân sắc, chẳng còn đẹp rực rỡ. Tình yêu đến với đàn ông bằng đôi mắt. Nhưng chỉ yêu bằng mắt là đàn ông nông cạn. Thanh xuân rực rỡ, người phụ nữ trao đi chẳng hề hối tiếc. Họ cũng chẳng hy vọng điều gì cao vời, chỉ mong có được một tình yêu vững bền, son sắt. Nhưng trên cuộc đời này, người đàn ông sống giống như những con ong thì hằng hà sa số. Phụ nữ gặp phải đàn ông ích kỉ nhan sắc sẽ chóng tàn phai - Ảnh minh họa: Internet Bông hoa gặp phải con ong tham lam, sẽ chóng héo tàn. Phụ nữ gặp phải đàn ông ích kỉ vô tình, dù tươi đẹp bao nhiêu cũng chẳng tránh khỏi u sầu, hao mòn. Bông hóa đã tàn héo thì không tươi lại được. Người phụ nữ đã tổn thương, mãi mãi cũng không lành lại vết sẹo được. Đáng tiếc, phụ nữ đôi lúc chẳng biết ngoài kia người đàn ông nào là mặt trời, đâu là con ong!

Bài học khó nhất trong hôn nhân: Chấp nhận và yêu thương người mình đã lựa chọn Con người ta thật lạ, những lỗi lầm của bản thân thường dễ bỏ qua nhưng với vợ hoặc chồng lại vô cùng khó. Phải đi bao nhiêu đoạn đường, trải qua bao nhiêu biến cố mới nhận ra rằng hôn nhân cần lắm lòng bao dung và kiên nhẫn.

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