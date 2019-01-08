Bài học khó nhất trong hôn nhân: Chấp nhận và yêu thương người mình đã lựa chọn

Con người ta thật lạ, những lỗi lầm của bản thân thường dễ bỏ qua nhưng với vợ hoặc chồng lại vô cùng khó. Phải đi bao nhiêu đoạn đường, trải qua bao nhiêu biến cố mới nhận ra rằng hôn nhân cần lắm lòng bao dung và kiên nhẫn.

Trong chúng ta, không ít người vỡ mộng hoàn toàn khi bước vào cuộc hôn nhân. Sao người đàn ông kia khác trước quá vậy? Ngày trước chỉ thấy toàn ưu điểm, bây giờ bao cái xấu lộ diện. Phụ nữ chúng ta từng vẽ nên một hình mẫu người chồng lí tưởng và ước ao chồng mình khác với những người đàn ông ngoài kia. Nhưng rồi, chồng mình cũng chỉ là một người bình thường với muôn vàn tật xấu. Đa phần chúng ta đều vỡ mộng khi bước vào cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Ngày yêu nhau, chị gái tôi hết lời ca tụng người yêu của mình. Nào là anh ấy hiền lành, tử tế. Nào là anh ấy giỏi giang, kiếm được nhiều tiền lại yêu thương chiều chuộng bạn gái. Ánh mắt chị không giấu được sự tự hào. Ngày cưới nhau, chị cười rạng rỡ. Tôi tin rằng chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nhưng ngay tuần đầu tiên chị đã than thở về anh. Anh thức khuya, mê điện thoại hơn mê vợ. Tháng sau chị lại phát hiện thêm vài tật xấu về anh: Ở dơ, làm biếng, bừa bộn. Một vài tháng sau nữa thì than anh vô tâm, sống không nghĩ cho cảm xúc của vợ. Chị ngồi kể lể với tôi mà nước mắt chực trào. Cũng chính chị từng khen ngợi anh hết lời mà giờ lại nói về anh hoàn toàn ngược lại. Một năm sau ngày cưới, chị muốn ly hôn. Ba mẹ, anh chị em khuyên hết lời. Chị bảo đã quá mệt mỏi khi sống chung với một người chồng vô tâm, suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình vi tính. Anh rể tính tình vốn hiền lành, thấy vợ làm dữ chỉ biết luống cuống xin mọi người khuyên răn giúp.

Chồng trong mắt chị đã không còn là người đàn ông thương yêu như trước kia - Ảnh minh họa: Internet Một lần, anh nói với tôi rằng từ trước đến nay bản thân anh vốn xuề xòa, dễ dãi như vậy. Anh cũng muốn thay đổi nhưng chị gái tôi chưa bao giờ hài lòng. Trước những tật xấu của chồng, chị than vãn, gào khóc, thổi phồng lên và đi kể xấu với mọi người. Trước nay anh vẫn có thói quen thức khuya, còn công việc anh liên quan đến máy vi tính nên chẳng thể không ngồi hàng giờ. Chưa bao giờ anh hết yêu vợ, nhưng chị tôi không nhận ra điều đó. Nếu chị tôi không chịu hiểu thì có lẽ ly hôn sẽ tốt cho cả hai. Tôi thấy thương anh rể, thương cả chị mình. Vì cả hai yêu nhau mà không lường hết được cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào. Không chỉ có tình yêu mà ở giữa họ là bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm phải hoàn thành. Tình yêu dần mất đi, thay vào đó là sự thất vọng, chán chường. Chị tôi không nhìn thấy anh mệt mỏi, cực nhọc làm việc. Anh rể tôi không nhìn thấy được những ước muốn và khao khát được quan tâm của vợ. Hôn nhân cần lắm lòng bao dung và sự kiên nhẫn - Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu cặp vợ chồng vì không hiểu nhau mà đứt gánh giữa đường. Con người ta thật lạ, những lỗi lầm của bản thân thường dễ bỏ qua nhưng với vợ hoặc chồng lại vô cùng khó. Phải đi bao nhiêu đoạn đường, trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn mới nhận ra rằng hôn nhân cần lắm lòng bao dung và kiên nhẫn. Bài học đắt giá nhất trong hôn nhân chính là chấp nhận và yêu thương người mình đã lựa chọn. Hạnh phúc không phải tự dưng đến mà đòi hỏi bản thân phải vượt qua rất nhiều khổ ải. Và cửa ải lớn nhất chính là cái tôi của mình.

Đừng chê vợ già nua xấu xí: Đẹp hay xấu đều do chồng mà ra cả Phụ nữ đẹp mãi không già, thì chỉ có 2 trường hợp: Một là, cô ấy không dính dáng đến đàn ông. Hai là, cô ấy tìm được người đàn ông đích thực của đời mình!

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