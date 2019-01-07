Phụ nữ càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương

Tâm sự gia đình 07/01/2019 10:29

Chị bảo, nhiều lúc mệt mỏi lắm vì phải sống như một người đàn ông. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng không thể vì còn gánh trên vai nhiều gánh nặng, phải lo tương lai cho con đủ đầy. Đằng sau sự gai góc, bản lĩnh của một người phụ nữ chính là những sóng gió, những khổ ải mà họ gặp phải.

Chẳng có người phụ nữ mạnh mẽ, gan góc nào lại có một cuộc sống dễ dàng. Những cay đắng, những xót xa của cuộc đời buộc họ phải mạnh mẽ. Bản thân mỗi người phụ nữ, chẳng ai lại không mong muốn dịu dàng bé nhỏ, được yêu thương và bảo bọc trong yên bình. Nhưng khi nhận ra, những mơ ước của mình rất viển vông thì họ biết rằng mạnh mẽ là con đường duy nhất.

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương - Ảnh 1
Chẳng có người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc nào mà có cuộc sống dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Ai đó đã nói rằng: “Phụ nữ chỉ cần gặp đúng người đàn ông thương yêu thì cả đời cô ấy chẳng cần phải trưởng thành”. Câu này đúng. Bởi, khi người đàn ông đủ trách nhiệm, đủ thương yêu, dang đôi tay ra che chở thì người phụ nữ chẳng cần phải gồng mình đối chọi với bất cứ điều gì. Hình ảnh người phụ nữ phản ánh chính xác nhất những gì họ nhận được từ người đàn ông. Xinh đẹp, dịu dàng, bản lĩnh hay gai góc đều có nguyên nhân cả.

Tôi luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chị đồng nghiệp. Chị thông minh, sắc sảo, quyết đoán và cực kì bản lĩnh. Chị có uy tín lớn trong công ty. Mọi việc quan trọng sếp đều tin tưởng giao cho chị. Tôi càng phục hơn nữa khi biết rằng chị là trụ cột chính của gia đình. Chị kiếm tiền nuôi hai con ăn học, lo lắng trong ngoài.

Một lần ngồi uống cà phê với nhau, tôi lấy sự ngưỡng mộ của mình ra nói với chị. Chị trầm ngâm bảo: “Mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá chưa chắc là điều tốt. Cuộc đời của chị cũng muốn mềm yếu như những người phụ nữ khác nhưng chẳng được. Vì lỡ cưới phải một người chồng vô dụng nên chị buộc phải đứng lên gánh vác để có thể nuôi sống cả gia đình…”.

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương - Ảnh 2
Chị cũng muốn mềm yếu như những người phụ nữ khác nhưng chẳng thể được - Ảnh minh họa: Internet

Rồi được dịp tâm sự, chị kể về những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân của mình. Kết hôn, chị cũng mong mình được che chở, mọi biến cố hay khó khăn đều có chồng cùng mình gánh vác. Chồng chị là người giỏi nói nhưng dở làm. Miệng lúc nào cũng bảo sẽ mang lại cho vợ một cuộc sống tốt nhưng lại lười biếng, vô tâm. Hàng tháng kiếm được đồng nào anh ta ném vào những cuộc nhậu và thú vui của mình. Đã có giai đoạn chị ôm con mà trong túi chẳng còn lấy một đồng mua sữa, mua gạo.

Chị đã khuyên lơn, năn nỉ, than vãn… cốt chỉ mong chồng thay đổi mà cùng chị nuôi con. Nhưng hai năm khóc hết nước mắt, anh ta vẫn như vậy khiến chị nhận ra chẳng thể thay đổi được một người như vậy. Con lớn, chị gửi con rồi lao đầu vào làm việc. Chị không nề hà bất kì việc khó nào sếp giao. Chị còn đi học thêm những lớp nâng cao chuyên môn. Thu nhập chị khá dần, chị cho con mình những điều tốt nhất.

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương - Ảnh 3
Đằng sau sự gai góc, bản lĩnh là những khổ ải mà họ gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo, nhiều lúc mệt mỏi lắm vì phải sống như một người đàn ông. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng không thể vì còn gánh trên vai nhiều gánh nặng, phải lo tương lai cho con đủ đầy. Đằng sau sự gai góc, bản lĩnh của một người phụ nữ chính là những sóng gió, những khổ ải mà họ gặp phải. Đàn bà càng mạnh mẽ thì càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ thương yêu!

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Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

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