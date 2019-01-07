Lúc đàn ông rơi vào ngõ cụt, luôn có một người phụ nữ bên cạnh chịu hết mọi gian nan

Anh hiểu ra, trên đời này chẳng có ai tốt và đối đãi với anh bằng cả chân tâm như vợ. Lúc giàu sang không rời bỏ, lúc hoạn nạn vẫn chấp nhận ở bên – anh còn mong gì hơn thế ở cuộc đời đầy rẫy những bạc bẽo này!

Với đàn ông, không có cú sốc nào lớn hơn chuyện sự nghiệp lụn bại, bỗng chốc tay trắng. Bởi vì với họ, sự nghiệp chính là cuộc đời, là máu thịt, là danh dự. Lúc giàu có, bao kẻ vây quanh. Lúc tay trắng lại chẳng còn bạn bè nào bên cạnh. Nhưng dù anh ở trên đỉnh vinh quang hay bị nhấn chìm xuống đáy, thì vẫn luôn có một người đàn bà vì anh mà ở lại. Vì anh mà gánh chịu hết mọi khổ sở gian nan. Anh trai tôi thú nhận có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Anh trai của tôi có bồ nhí bên ngoài. Anh em tôi thân thiết từ nhỏ, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Anh thú nhận với tôi điều đó chẳng một chút bối rối hay xấu hổ. Chị dâu tôi chẳng hề biết những việc anh làm sau lưng, vẫn một lòng một dạ đối đãi với chồng và gia đình chồng.

Nhà tôi vốn có điều kiện, anh trai tôi làm chủ một công ty nhỏ. Đàn ông có tiền trong túi, ra ngoài ăn chơi cũng là chuyện thường tình. Nhưng rồi, anh bị bạn lừa một vố đau điếng, mất luôn cả công ty đang có. Cô nhân tình khi hay tin đã vội vã gửi lời “Goodbye” rồi trở mặt. Bao nhiêu tiền bạc anh cung phụng, bao nhiêu món trang sức đắt tiền anh mua cho ả hóa ra vô nghĩa. Anh rơi vào những ngày u uất, khổ sở vô cùng. Anh nằm lì trên giường, bất mãn với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Anh cáu gắt, chửi mắng tất cả những ai lại gần. Những buổi chiều, anh lao ra ngoài và trở về nhà vào nửa khuya người nồng nặc mùi bia. Chỉ có vài tuần mà anh trở thành người khác hẳn. Không ai nhận ra người đàn ông lịch lãm, giàu có ngày nào.

Chị nhẫn nại, chịu đựng ở bên cạnh anh bằng tình yêu của một người vợ - Ảnh minh họa: Internet Lúc anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, chị dâu tôi vẫn dịu dàng bên cạnh. Chị nấu những món anh thích, ép anh ăn. Anh không chịu ăn, chị vẫn để trên bàn. Những buổi tối, anh đi nhậu về say chị vẫn thức đợi. Anh nôn ói chị lau dọn. Anh tát, anh đuổi chị ra khỏi nhà vì anh bây giờ chỉ là thằng đàn ông thất bại. Chị vẫn nhẫn nại ở bên, vẫn quan tâm anh bằng tình yêu của một người vợ. Chị nói với anh rằng: “Nếu có một mình thì anh có thể buông xuôi cuộc đời. Nhưng anh có nghĩ cho cha mẹ già yếu phải đau lòng khi thấy con trai ngày một sa đọa? Anh có thấy hai con đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải chứng kiến cho mình sống bê tha như vậy không?”. Ban đầu anh còn khó chịu, cáu gắt nhưng rồi anh hiểu ra và thay đổi. Ba mẹ, họ hàng cho anh vay mượn để làm lại. Ngày đầu tiên anh đi làm lại, tôi thấy chị dâu mình lén lau nước mắt. Tôi bây giờ mới thấy cảm phục tình yêu của người phụ nữ bé nhỏ này. Nếu không có sự nhẫn nại và chịu đựng của chị thì anh tôi đã phá hỏng cuộc đời của mình rồi. Nhờ cú sốc đó, anh mới nhận ra ai là người thật sự thương mình - Ảnh minh họa: Internet Một lần ngồi với nhau, anh trai tôi nói rằng cú sốc đó rất đau đớn nhưng nhờ vậy anh mới thấu ai là người thương mình thật sự. Anh hiểu ra, trên đời này chẳng có ai tốt và đối đãi với anh bằng cả chân tâm như vợ. Lúc giàu sang không rời bỏ, lúc hoạn nạn vẫn chấp nhận ở bên – anh còn mong gì hơn thế ở cuộc đời đầy rẫy những bạc bẽo này!

Đừng chê vợ già nua xấu xí: Đẹp hay xấu đều do chồng mà ra cả Phụ nữ đẹp mãi không già, thì chỉ có 2 trường hợp: Một là, cô ấy không dính dáng đến đàn ông. Hai là, cô ấy tìm được người đàn ông đích thực của đời mình!

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