Đừng chê vợ già nua xấu xí: Đẹp hay xấu đều do chồng mà ra cả

Phụ nữ đẹp mãi không già, thì chỉ có 2 trường hợp: Một là, cô ấy không dính dáng đến đàn ông. Hai là, cô ấy tìm được người đàn ông đích thực của đời mình!

Phụ nữ xưa nay được ví như hoa. Đã là hoa thì phải đẹp. Nhưng phụ nữ còn cần tình yêu của người đàn ông bên cạnh thì mới thực sự bung nở rực rỡ và tỏa hương. Phụ nữ đẹp vì trời phú cho họ sự duyên dáng, nhưng để thực – sự - đẹp thì cần sự tác động của người đàn ông! Phụ nữ cần tình yêu của người đàn ông mới trở nên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet Nhìn vào một người phụ nữ, dễ dàng đoán được người đàn ông bên cạnh cô ấy có tốt hay không. Phụ nữ giống như tấm gương phản chiếu phẩm chất đàn ông vậy. Người đàn ông bản lĩnh, chân thành, biết yêu thương và chia sẻ: Người phụ nữ của anh ấy lúc nào cũng rạng ngời, vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp. Người đàn ông bạc nhược, ích kỉ, vô tâm, tàn tệ: Người phụ nữ của anh ấy u uất, nóng giận, điên cuồng, già nua.

Nhưng đàn ông lại không đủ tinh tế để hiểu điều đó. Họ thể hiện sự thiếu tinh tế đó bằng cách bình phẩm nhan sắc phụ nữ. Bình phẩm phụ nữ ngoài đường đã đành, họ bình phẩm luôn cả người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình. Một câu “Sao em già thế”, hai câu “Sao em mập thế”, ba câu “Nhìn em chán quá”… hàng vạn câu nói vô tâm, vô văn minh gieo vào phụ nữ mỗi ngày! Nhìn một người phụ nữ sẽ dễ dàng đoán được người đàn ông bên cạnh có tốt hay không - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông biết thương vợ, không để vợ thức đêm chờ cửa trong khi bản thân đang say khướt ngoài đường. Đàn ông biết thương vợ, chủ động chăm sóc con cái để vợ rảnh rang đặt lưng nghỉ ngơi một chút, thư thả đắp một chiếc mặt nạ. Đàn ông biết thương vợ, không để vợ ghen tuông đau buồn vì cứ mải mê trăng hoa đàn đúm. Đàn ông biết thương vợ, là nỗ lực kiếm tiền để vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy. Đàn ông biết thương vợ, là dùng sự ngọt ngào dịu dàng của mình để làm vợ cười. Có một người đàn ông như thế ở bên cạnh, thử hỏi phụ nữ nào lại chẳng đẹp rạng ngời?

Các anh chồng cứ chê vợ xấu, rồi đi ngoại tình bên ngoài mà quên rằng vợ xấu là lỗi của mình. Mình bỏ bê vợ, mình không thương vợ, mình để vợ gánh vác quá nhiều, mình để vợ đau buồn quá nhiều, thì đòi vợ đẹp vợ hiền ở đâu ra? "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", người buồn thần sắc cũng chẳng bao giờ đẹp! Ánh mắt phụ nữ không giấu được niềm vui hay nỗi buồn - Ảnh minh họa: Internet Cũng đừng đổ lỗi cho phụ nữ rằng làm đẹp hay không là bản thân họ tự quyết, không biết yêu bản thân thì nên tự trách mình! Đừng quên rằng, phụ nữ sau khi kết hôn thường không có thời gian lo cho bản thân mình. Hoặc dù có chăm sóc cho bản thân, thì cũng chỉ là làm đẹp được bên ngoài, đẹp không hồn, đẹp bề nổi. Ánh mắt phụ nữ không giấu được niềm vui nỗi buồn. Nụ cười cũng không giấu được bi thương hay hạnh phúc. Người u sầu dù có cố làm đẹp bao nhiêu thì vẫn u sầu, sao sánh bằng người phụ nữ đẹp từ trong tinh thần? Vì thế, trẻ đẹp mãi không già, thì chỉ có 2 trường hợp: Một là, cô ấy không dính dáng đến đàn ông. Hai là, cô ấy tìm được người đàn ông đích thực của đời mình!

Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

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