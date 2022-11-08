Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, chỉ thấy tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh khiến người vợ khóc không ra nước mắt

Tâm sự Eva 08/11/2022 14:11

Không cần nói nhiều, không cần giải thích phân bua. Chỉ cần 1 tin nhắn từ máy anh thôi cô đã đủ hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cô không biết anh ngoại tình từ lúc nào, không biết anh đã phản bội mình bao lâu.

Cô với anh từng có một mối tình đẹp kéo dài gần 6 năm trước khi kết hôn. Mối tình ấy đã phải cùng nhau trải qua biết bao khó khăn thử thách mới có thể đơm hoa kết trái với một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Vậy mà thời gian lại cướp mất anh khỏi cô, thời gian khiến cho người ta thấy đáng sợ và hoảng hốt giật mình mỗi khi nhìn lại. Trước kia người đàn ông ấy đã từng yêu thương cô đến đâu. Anh ấy đã từng làm tất cả để dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất. Vậy mà chẳng được bao lâu anh đã khiến cho anh thay lòng.

Người đời thường rỉ tai nhau rằng đàn ông thường phản bội khi họ có cho mình 1 vị trí trong xã hội, công việc ổn định và thu nhập cao dư sức để nuôi cả nhân tình lẫn vợ. Chuyện ngoại tình thì chắc chắn cô đã nghe nhiều chỉ có điều không thể nào ngờ được rằng có ngày nó lại viện vào đời mình như thế.

Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, chỉ thấy tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh khiến người vợ khóc không ra nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn với nhau gần 3 năm cô mới mang bầu vì quá bận bịu cho công việc. Ngày đầu tiên cô nhìn thấy chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch cô đã đi thẳng đến công ty anh nói cho anh biết. Bất chấp cả công ty đang ở đó anh vẫn bế bổng cô lên rồi chạy vòng 1 vòng khoe khắp rằng anh trở thành bố rồi, anh thành bố thật rồi.

Hình ảnh gương mặt rạng người của anh khi ấy càng khiến cho cô một mực tin tưởng người đàn ông của mình không  thể nào ngoại tình. Những ngày đầu tiên cô được anh chăm sóc như một bà hoàng vậy. Thời gian đầu tiên cô ốm nghén khá nặng nhưng vì nhận được sự quan tâm của anh nên cô cũng cảm thấy khá hài lòng.

Thế rồi thấm thoắt cũng 9 tháng trôi qua. Gần sát ngày cô sinh cô càng thấy anh thay đổi nhiều. Anh chẳng còn dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con cô như trước. Vào phòng sinh chồng vẫn ở ngoài với cô, ngóng đợi cô. Vậy mà lúc cô khó đẻ anh không ở bên mà đã ra ngoài đi đâu đó.

Đau đẻ dữ dội, cô dùng hết sức bình sinh để sinh đứa con đầu lòng cho anh. Ca đẻ khó đến nỗi chút nữa thôi cô đã không thể sống nổi. Nhưng rồi may mắn khi mẹ con cô cũng mẹ tròn con vuông.

Từ ngày quen biết với chồng rồi yêu anh và trở thành vợ của anh chưa khi nào cô cảm thấy mình hối hận đến tột cùng như lúc này. Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, với chiếc điện thoại còn nhận tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh với nội dung đau đớn: “Vợ anh đang đẻ, có vẻ ca đẻ khó nên anh qua với em 1 lúc nhé”.

Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, chỉ thấy tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh khiến người vợ khóc không ra nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Interne

Không cần nói nhiều, không cần giải thích phân bua. Chỉ cần 1 tin nhắn từ máy anh thôi cô đã đủ hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cô không biết anh ngoại tình từ lúc nào, không biết anh đã phản bội mình bao lâu.

Nhưng giờ phút này thì cô chỉ biết mình không còn niềm tin ở người đàn ông đó nữa. Chẳng phải quá cay đắng khi vừa mới sinh con xong đã nhận 1 tin trời giáng như vậy. Cười khẩy cô đau đớn nghĩ chắc chẳng ai thê thảm đến như mình, chẳng ai chịu cảnh chồng ngoại tình mà nhận được tin nhắn nhầm định mệnh từ anh trong ngày mình sinh con đến thế.

Giờ cô chẳng biết bản thân phải làm gì với anh, càng không biết cuộc hôn nhân này phải làm gì có thể cứu vãn nó hay không. Có cứu vãn được liệu cô có đủ niềm tin ở bên cạnh người chồng như anh thêm 1 lần nữa?

Ngày vợ đau đẻ lên bàn mổ thì chồng bỗng thú nhận: 'Đứa bé trong bụng em là con của sếp anh', vợ đau đớn liền làm điều kinh hoàng này khiến ai cũng sốc

Ngày vợ đau đẻ lên bàn mổ thì chồng bỗng thú nhận: 'Đứa bé trong bụng em là con của sếp anh', vợ đau đớn liền làm điều kinh hoàng này khiến ai cũng sốc

Hôm đó Linh gọi chồng về đưa mình đi đẻ thì người chở cô lại là vị sếp tổng chứ không phải chồng. Nằm trên bàn mổ thấy chồng lo 1 và sếp lo 10 thì Linh mới điếng người. Lúc đó Linh bỗng nghe sếp thì thầm.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva hôn nhân

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