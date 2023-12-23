Vợ xuýt đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự Eva 23/12/2023 05:31

Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn.

Lần đó, tôi cứ thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí còn có hôm không về nhà. Nhưng khi nghe tôi hỏi, anh cứ nói là phải tăng ca làm việc. Tôi đang mang thai tháng cuối cùng nên nhạy cảm sinh nghi. Tôi nghi chồng ngoại tình với người khác, nhân lúc bầu bì mà tìm niềm vui bên ngoài.

Nhưng tôi không tìm được bằng chứng, điện thoại của anh chẳng có gì, đồ đạc cũng không có dấu vết có người thứ ba. Tôi nghĩ rằng anh quá tinh vi xoát hết dấu vết hi về nhà. Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng.

Vợ xuýt đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ - Ảnh 1
Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng - Ảnh minh họa: Internet 

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Nhưng chỉ vừa đi tới ngã ba đường thì bụng tôi đau dữ dội, lại cảm thấy có thứ gì chảy ra từ bên dưới. Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

May thay, lúc đó có một chiếc xe ba gác chở hàng đi ngang. Vì xe vừa đi giao hàng về nên thùng xe phía sau trống trải, vậy là bác tài vội đỡ tôi lên chở đến bệnh viện. Nhưng nào ngờ được tôi lại sinh ngay trên xe. Trong khi đau đớn, tôi vẫn kịp đọc số điện thoại của chồng để nhờ bác tài gọi giúp.

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu? Tôi im luôn không dám lên tiếng, sao tôi có thể nói mình ra ngoài để theo dõi chồng ngoại tình?

Nhưng chồng tôi thấy thế thì liền cười khổ nói: “Em cứ nghi ngờ anh, anh đi tăng ca để còn có thời gian đưa em đi đẻ. Chứ anh có ra ngoài làm gì sau lưng em đâu, vậy mà em cũng đi theo cho được rồi còn đẻ rơi thế này”.

Vợ xuýt đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ - Ảnh 2
Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng nhìn nhau xấu hổ. Tôi thì bầu bí nhạy cảm nghi chồng ngoại tình, còn anh thì lo cày cuốc để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng thôi thì đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn. Tôi cũng bớt đi cái tính nghi ngờ chồng, suýt nữa thì ảnh hưởng tới con.

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai khóc nấc rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai khóc nấc rút đơn ly hôn

Đợi đến khi chúng tôi ăn xong thì mẹ chồng tôi hỏi một câu, bà nói cứ suy nghĩ rồi trả lời bà, trả lời được rồi thì ly hôn cũng không muộn. Bà hỏi vợ chồng tôi:

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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