Vợ và bồ đánh nhau chồng thản nhiên đứng xem nhưng khi bồ xé toạc áo thấy thứ này trên người vợ thì lao vào làm hành động lạ

Tâm sự Eva 05/11/2022 00:00

Tuấn  cứ để cho 2 người phụ nữ đánh nhau, cô thư ký cũng không phải dạng vừa, cô ta bị tát mấy cái thì nổi cơn giận cũng đá đấm loạn xạ. Nhưng đến khi cô thư ký kéo được áo vợ Tuấn, cô ta xé toạc ra rồi nói:

Tuấn là 1 người chồng như vậy. Sau khi vợ anh sinh xong đứa con đầu lòng, cũng như bao người phụ nữ khác, cô trở nên sồ sề, da dẻ sần sùi và đặc biệt người lúc nào cũng nồng nặc mùi sữa hôi rình.

Mỗi lần gần gũi vợ, Tuấn lại bịt mồm bịt miệng như ghê gớm lắm, cuối cùng anh cũng bị sa vào cám dỗ của cô thư ký là Huệ. Biết thời điểm khi vợ sếp mang thai và sinh con xong là thời điểm nhạy cảm nhất, Huệ tranh thủ nhảy vào để quyến rũ anh.

Và không ngoài dự đoán của cô, dù trước đó Tuấn đã nghiến răng từ chối nhưng 3 tháng sau khi vợ sinh, Tuấn không chịu đựng được nữa nên  ngày nào cũng phải “tăng ca” với thư ký.

Vợ và bồ đánh nhau chồng thản nhiên đứng xem nhưng khi bồ xé toạc áo thấy thứ này trên người vợ thì lao vào làm hành động lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, biết vợ Tuấn về bên ngoại mấy hôm, Huệ lái xe đến nhà tìm Tuấn, thấy cô anh ngạc nhiên:

- Sao em lại đến đây? Anh đã nói chỉ gặp mặt ở công ty và nhà nghỉ cơ mà.

Huệ túm lấy cổ áo anh:

- Sợ quái gì chứ, mụ vợ già của anh có nhà đâu, em đến chiều anh nè, biết anh đang cô đơn mà.

Rồi cô lả lơi đẩy Tuấn vào phòng cởi áo anh rồi lại tự cởi đồ của mình. Nhưng khi Huệ vừa đè Tuấn lên giường thì bất ngờ có tiếng bước chân người đi vào. Thì ra là vợ Tuấn, cô bước vào đã thấy đôi giày cao gót lạ liền vội vã xông vào phòng thì ôi thôi xong:

- Cô..là ai? Các người…các người thật trơ trẽn.

Vợ Tuấn vừa dọc ả nhân tình dậy vừa quát lớn lên rồi tát cái bốp khiến cô ta đau điếng. Cô thư ký ung dung trả lời:

- Tôi là thư ký của anh Tuấn nhà chị, rồi sao?

Tuấn hoang mang không biết giải thích thế nào thì vợ anh nói:

- Thư ký mà đè nhau như thế à? Đồ hồ ly tinh, dám quyến rũ chồng bà.

Nói xong, vợ Tuấn nhảy bổ vào giật tóc đánh tới tấp ả thư ký khiến cô ta giật mình. Trong khi đó, cô quát Tuấn: 

- Anh mà dám can thiệp vào tôi xử lý anh, đồ chồng bội bạc.

Nghe vậy, Tuấn  cứ để cho 2 người phụ nữ đánh nhau, cô thư ký cũng không phải dạng vừa, cô ta bị tát mấy cái thì nổi cơn giận cũng đá đấm loạn xạ. Nhưng đến khi cô thư ký kéo được áo vợ Tuấn, cô ta xé toạc ra rồi nói:

Vợ và bồ đánh nhau chồng thản nhiên đứng xem nhưng khi bồ xé toạc áo thấy thứ này trên người vợ thì lao vào làm hành động lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chao ơi, cái bụng toàn mỡ là mỡ, thấy ghê.

Tuấn bất chợt nhìn vào chiếc bụng của vợ, không những mỡ mà còn có 1 vết sẹo dài sau lần sinh mổ đứa con đầu lòng.

Vợ anh bối rối kéo áo lại rồi mắng cô bồ:

- Bụng tao thế này là do tao hy sinh vì chồng vì con, chứ không phải loại trơ tráo cướp chồng người khác như mày.

Nghe vậy, cô bồ định giơ tay tát vợ Tuấn thì bất chợt anh lao vào nắm chặt cổ tay cô ta:

- Dừng lại, cô không được phép đụng vào vợ tôi, nhìn chiếc bụng của vợ tôi mới nhận ra cô ấy đã vì tôi mà hy sinh nhiều thứ như thế nào, thời gian, sắc đẹp và bao nhiêu công lao. Còn cô, cút đi cho tôi.

Nói rồi anh tiến lại xoa bụng vợ còn cô thư ký hậm hực lấy áo bỏ ra ngoài, Tuấn quay lại nói với vợ:

- Anh xin lỗi, giờ thì anh biết mình sai rồi, anh thề sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em buồn nữa, anh sai rồi.

Vợ Tuấn chửi chồng 1 hồi rồi lấy thứ đồ bỏ quên và lập tức về nhà ngoại. Cô vẫn chiến tranh lạnh với chồng, Tuấn phải làm sao để được vợ tha thứ đây?

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