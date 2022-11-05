Vô tình dọn nhà phát hiện 'thứ này' chồng giấu diếm dưới gầm giường, tôi điếng người không thốt thành lời...

Tâm sự Eva 05/11/2022 04:03

Vừa đến cửa nhìn thấy đôi dép cao gót của phụ nữ mà chân tay tôi rụng rời, tôi cố giữ bình tĩnh nhón chân đi vào. Và rồi cảnh tưởng đập vào mắt là chồng mình đang khỏa thân ôm hôn người phụ nữ khác.

Yêu nhau 5 năm thì tôi và chồng quyết định đi đến hôn nhân, thú thực là lúc đó tôi cũng chưa muốn cưới. Nhưng vì thấy gia đình bố mẹ chồng tương lai giục nên tôi cũng đánh liều lấy chồng sớm hơn dự định. Nói về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi thì vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Chồng tôi là kỹ sư ngành điện nên mức lương cũng khá ổn, tôi luôn tự hào về chồng mình vì anh là một người đàn ông đĩnh đạc, đàng hoàng, sống mẫu mực, gương mẫu nên bà con lối xóm cũng rất quý mến. Mà thật sự, anh giống như con mọt sách, nếu như những ông chồng khác hết giờ làm là tụ tập bia bọt, nhậu nhẹt thì chồng tôi về nhà rất sớm, thời gian rảnh anh chỉ trồng cây và đọc sách.

Vô tình dọn nhà phát hiện 'thứ này' chồng giấu diếm dưới gầm giường, tôi điếng người không thốt thành lời... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chưa mua được nhà ở thành phố nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng. Vì tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng cùng nhau san sẻ thì chắc chắn khó khăn gì cũng sẽ vượt qua. Thật ra thì trước đây khi cưới về vợ chồng tôi có sống với bố mẹ chồng một thời gian, tính toán là khi góp được số tiền kha khá thì sẽ mua nhà dọn ra ở riêng. Vậy nhưng cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thì không tránh khỏi những xích mích mâu thuẫn...Vì muốn mẹ con tình cảm hơn thế là vợ chồng tôi bàn nhau ra ngoài thuê trọ thi thoảng về thăm ăn cơm với bố mẹ.

Cứ tưởng cuộc sống của tôi và chồng sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy ai ngờ khi phát hiện ra sự việc này thì tôi đau đớn vô cùng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc thời gian gần đây vợ chồng tôi không thường xuyên gần gũi chuyện "chăn gối" thế nhưng hộp bao cao su trong nhà mấy ngày nay cứ vơi đi. Khỏi phải nói là lúc đó tôi lo lắng như thế nào nên tôi hỏi thẳng chồng mình xem có phải anh gái gú này nọ không.

- Hộp bao cao su em để trên tủ anh có lấy dùng không hả chồng?

- Anh lấy làm gì chứ? Lâu nay em kêu bị rong kinh nên không ân ái được còn gì. Không lẽ em nghĩ anh rảnh đi lấy bao cao su nghịch chơi.

- Thế sao bao cao su lại vơi đi mất mấy cái nhỉ? 

- Chắc là lũ chuột tha đấy. Dạo này nhà mình chiều chuột thật...để tý anh đi mua cái bẫy để để bẫy chuột.

Tin lời chồng nói nên tôi cũng không nghi ngờ gì nữa cả, vì hơn lúc nào hết thì tôi vẫn được chồng quan tâm rất nhiều nên cái việc anh ngoại tình không bao giờ có thể xảy ra. Vậy nhưng ở đời vốn tin cái gì quá thì kết cục chỉ là thất vọng gấp đôi. Có lẽ tôi sẽ vẫn tin chồng nếu như không phát hiện ra sự thật khủng khiếp đó. Mọi chuyện bắt nguồn là ngày hôm đó tôi xin nghỉ làm ở nhà vì thấy trong người không khỏe, ở nhà không có gì làm cũng buồn thế là tôi nổi hứng dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng. Vậy nhưng khi thu dọn đến gầm giường thì tôi chết sững phát hiện ra có rất bao cao su đủ các vị cam, dâu....dùng dở được giấu dưới gầm giường.

Tôi chết lặng khi nhìn đống cao su đó, vì rõ ràng tôi và chồng không gần gũi nhiều đến mức dùng nhiều bao cao su như vậy. Đặc biệt tính tôi ở sạch nên chắc chắn không bao giờ dùng xong lại nhét  dưới giường. Tôi biết chắc là chồng mình ngoại tình, chỉ có điều là không ngờ chồng lại đưa bồ về tận nhà. Dù phát hiện ra điều động trời đó nhưng tôi vẫn làm ngơ coi như không biết gì rồi nhét đống bao su đó lại vị trí cũ. Không phải là tôi để yên mà tôi muốn bắt quả tang chồng và gái trên giường để anh ta hết đường chối cãi.

Vô tình dọn nhà phát hiện 'thứ này' chồng giấu diếm dưới gầm giường, tôi điếng người không thốt thành lời... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó tôi nói dối chồng là bế con về ngoài chơi, chỉ đến đó là tôi thấy anh ta vui vẻ hí hửng vô cùng. Tôi biết ngay chồng sẽ gọi gái về nhà nên sau khi bế con đi được 20 phút tôi quyết định quay về nhà. Vừa đến cửa nhìn thấy đôi dép cao gót của phụ nữ mà chân tay tôi rụng rời, tôi cố giữ bình tĩnh nhón chân đi vào.

Không thể bình tĩnh thêm nữa tôi đạp cửa lao vào tát cho chồng và cô bồ của anh ta đau điếng. Tôi quyết định ly hôn cho dù lúc đó bồ xin tha mạng còn lão chồng tôi thì quỳ xin đập đầu xuống đất xin tôi tha thứ. Vậy nhưng tôi chẳng thế bao dung thêm được nữa khi sống cùng lão chồng hèn hạ của mình.

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Suốt 5 năm trôi qua, Thu giờ như cái xác không hồn, muốn đẻ con nhưng chồng cũng không cho phép, mỗi ngày tiền đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng. Nhiều khi còn bị anh ta chửi mắng vì trót tiêu quá 10 ngàn.

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