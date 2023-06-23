Tiểu tam ranh ma, gửi 'clip nóng' đòi danh phận, nào ngờ bị phản đòn tới tê tái, cun cút rút lui chẳng dám mồi chài

Tâm sự Eva 23/06/2023 14:32

Cô ta đã quá khinh thường bản năng của người vợ, người mẹ như tôi rồi nên mới dám cả gan như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, kinh tế cũng chưa có gì nhiều. Tôi với chồng đều đi làm công nhân. Khi có thời gian rảnh, tôi bán hàng để kiếm thêm. Chồng tôi cũng đi đến các nhà sửa chữa đồ gia dụng để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Gần đây, tôi thấy chồng cứ đi "sửa chữa đồ" suốt mà chẳng thấy mang tiền về. Tôi nhờ người theo dõi thì biết chồng tôi đang ngoại tình với một người phụ nữ muộn chồng ở xóm bên.

Chồng tôi khẳng định rằng anh với chị ta chỉ là quan hệ qua đường. Anh quen biết với người phụ nữ này trong một lần đi sửa máy giặt. Thấy chị ta dễ dãi, anh lại đang thiếu thốn chuyện chăn gối nên chỉ qua lại một thời gian chứ không có tình cảm gì sâu đậm. Sau đó, chồng tôi cũng dứt khoát chia tay người đàn bà đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thương 2 đứa con nên đành nhắm mắt cho qua.

Tiểu tam ranh ma, gửi 'clip nóng' đòi danh phận, nào ngờ bị phản đòn tới tê tái, cun cút rút lui chẳng dám mồi chài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người con gái tự nhận là bạn gái của chồng. Tức là ả tiểu tam kia. Cô ta đi thẳng vào vấn đề: “Nếu nhận thấy chồng mình đã có sự thay đổi, bản thân mình đã không được yêu nữa thì đừng nên cố chấp, phải tự biết buông bỏ”. 

Không những vậy, người con gái ấy còn đe dọa rằng sẽ cho người rạch nát mặt nếu tôi không tự rút lui. "Tiểu tam" cũng không ngần ngại cho tôi xem những tin nhắn mùi mẫn của cả hai, ngay cả những video clip họ ái ân trong khách sạn.

Trước sự tấn công của người con gái kia, tôi gửi tin nhắn nhẹ nhàng mà thâm sâu: "Chồng chị và em từng hạnh phúc thế thì tại sao anh ấy lại quay về với chị? Bởi chồng chị cũng chỉ coi em là thú vui qua đường thôi. Còn anh ấy coi chị là vợ, là mẹ của các con anh ấy. Vậy nên bấy lâu nay em ra sức mồi chài, níu kéo nhưng chồng chị cũng đâu có để tâm đến."

Tiểu tam ranh ma, gửi 'clip nóng' đòi danh phận, nào ngờ bị phản đòn tới tê tái, cun cút rút lui chẳng dám mồi chài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đọc xong tin nhắn của tôi, cô ta im bặt luôn, chẳng nhắn gửi gì nữa. Từ đó, người đàn bà ấy cũng không liên lạc gì với tôi nữa. Còn với việc chồng ngoại tình, tôi đã đã cư xử hết sức bao dung, chân thành. Nếu anh ấy còn đi vào vết xe đổ một lần nữa, tôi sẽ không thể nào tha thứ thêm một lần nữa đâu.

Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Biết chồng ngoại tình, còn ngang nhiên ôm bồ vào nhà nghỉ, tôi đã nghĩ ngay ra cách này khiến anh ta ngỡ ngàng.

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