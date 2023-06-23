Đang háo hức đêm tân hôn trong ánh đèn mờ, nào ngờ ngay khi vợ vừa trút hết váy áo xuống thì tôi điếng người, vội bật hết công tắc

Ai ngờ 2 ngày sau bác lập tức gọi điện lên: “Bác chấm được con bé Yến gần nhà rồi, vừa xinh vừa ngoan nhất làng lại nhanh nhẹn, khéo léo đảm bảo mày không chê được đ.iểm gì”. Tôi choáng váng nhưng cũng phải thu xếp cùng bố về quê để xem mặt cô gái mà bác giới thiệu.

Thấy tôi ngoài 30 mà vẫn chưa chịu lập gia đình thì không chỉ bố mà bác chị gái bố cũng sốt ruột suốt ngày giục giã. Tôi thì cứ vừa cười vừa nói: “Thế ở quê có em gái nào xinh, ngoan bác làm mối cho con đi. Gái thành phố giờ toàn em xinh nhưng mà ghê gớm lắm, con sợ không làm dâu được”.

Tuy nhiên khi nói chuyện thì thấy khá hợp. Đúng là em được khoản ăn nói, tuy nhiên ngoại hình của Yến thì không thể nào hợp với tôi được. Đường đường là trai thành phố, đẹp trai, công ăn việc làm ổn định mà đi lấy một cô vợ quê đã nghèo mà sắc lại chẳng có thế này thì chỉ tổ cho đám bạn chúng nó mang ra làm trò cười mà thôi. Tôi không xin số điện thoại và cũng không hẹn hò gặp lại lần nữa vì nghĩ không hợp nên không thể tiến xa.

Hồi ấy là mùa đông và thời tiết cũng khá lạnh. Yến xuất hiện trong chiếc áo khoác to sụ khiến em chẳng khác gì một con gấu không hơn không kém. Trong lòng tôi đã có chút nản. Người gì mà như cái chum vuông chành chạnh thế này mà bác mình lại bảo xinh lắm, đẹp lắm.

1 tuần sau khi tôi đã trở lại thành phố bác tôi lại gọi điện lên hỏi ý tứ tôi thế nào. Không nhanh thì sôi hỏng bỏng không vì ở làng nhiều người muốn hỏi Yến lắm, hiện có một cậu trên tỉnh con nhà giàu cũng ngấp nghé. Tôi vẫn hồ hởi bảo nếu thế thì chúc mừng cho cô ấy lấy chồng, ai ngờ bố tôi gằng ngay lấy điện thoại nói chuyện với bác:

“Chị, chị cho em ngay số của ông bà ấy để em gọ cho họ, 2 ngày nữa em sẽ mang trầu cau về nói chuyện người lớn của 2 đứa. Không được con bé ấy làm dâu thì tiếc cả đời”.

Tại sao bố không hỏi ý kiến tôi mà quyết định vội vàng tới như vậy, nhưng bố bảo chờ tôi đồng ý thì bố đi gặp mẹ rồi. Thế nên bố thấy Yến rất được và ông quyết tôi sẽ lấy cô ấy. Tôi không nghe cũng không xong, thế là quyết định cưới. Trong đầu tôi nhủ thầm, chắc vớ được mình cô ta sướng quá nên chẳng có ý kiến gì. Mà về không ưa nhau sau thì bỏ, lúc đấy bố và bác cũng không cản được nữa. Vì lúc đó tôi cũng đang có một cô người yêu khá xinh.

Vậy là chỉ 2 tháng sau ngày gặp gỡ chúng tôi đã làm đám cưới. Nói chả ai tin, tính cả ngày cưới là 3 lần gặp nhau và chỉ nắm tay. Tôi cưới để chiều lòng bố và bác mà. Hôm cưới tôi còn phát bực vì vợ một phen. Hôm ăn hỏi tôi đã đưa cho vợ một khoản tiền và bảo thuê váy cưới đẹp đẹp một chút mà mặc không thì lên thành phố tôi mất mặt với bạn bè.

Cô ấy đã đồng ý rồi vậy mà ai ngờ ngày rước dâu vừa bước vào buồng nhì thấy cảnh vợ bùng nhùng trong chiếc váy cưới vừa to vừa cũ mượn của ai đó khiến tôi lúc ấy chán không muốn đón dâu nữa. Thấy nét mặt của tôi có lẽ Yến cũng đoán ra sự khó chịu nên lí nhí giải thích:

“Em mượn mặc váy cưới của chị họ mặc cho cho đỡ tốn kém và để lấy khước nữa. Nhiều người ở quê mượn váy của chị ấy mặc hôm cưới, giờ đều sống với nhau hạnh phúc lắm. Lâu dài thì chưa biết nhưng trước mắt thế là cũng có phúc lắm rồi”.

Vợ tôi hôm ấy nhìn chẳng khác gì như con gấu bắc cực vì trời lạnh, váy cưới to lại khoác thêm áo lông bên ngoài. May tôi cũng chẳng mời bạn bè nhiều, chỉ vài thằng thân thiết không thì chắc sau đám cưới này tôi không dám ló mặt ra ngoài đường gặp ai nữa.

9 giờ tối tiệc cưới mới kết thúc, chúng tôi đều mệt phờ tôi lên phòng vợ cũng theo sau. Tôi vừa mệt vừa chán nên chẳng buồn đi tắm mà cởi phăng cái áo ngoài ra tắt điện leo lên giường định ngủ luôn. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện tân hôn vì hứng thú gì đâu cơ chứ, để sức ngày mai qua với người tình cho sướng.

Tôi nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay rồi bỗng giật mình bởi tiếng nói của vợ: “Anh vào tắm đi rồi hãy ngủ chứ, em mang sẵn quần áo ra cho anh rồi đấy”. Lờ mờ mở mắt, qua ánh đèn ngủ tôi đã không tin người đang đứng trước mắt mình là cô vợ quê ấy. Không thể nào có chuyện lạ đến như thế được. Vịt trời làm sao có thể hóa thiên nga? Nhà kín cổng cao tường hot girl nào vào đây được, hay bố tôi đã chơi trò đánh tráo cô dâu để gây bất ngờ cho tôi?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi lao dậy bật hết mọi công tắc điện trong phòng lên cho sáng để nhìn cho rõ vì cứ nghĩ hot girl nào đó nhầm phòng tân hôn. Nhưng rồi trước mắt tôi vẫn là người con gái đó, xinh xắn cao ráo chứ không phải là cô vợ hình cái chum của tôi.

- Em là Yến mà, sao anh nhìn em như cảnh sát nhìn tội phạm vậy?.

- Em là Yến thật không? Lúc em mặc váy cô dâu to như con gấu thế mà sao giờ mảnh mai vậy?

- Anh thật khéo ví von, thì mặc nhiều đồ nên người to thế chứ em có 40 kg thôi. Đang chờ anh vỗ béo xem có lên được kg nào không đây.

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, mồm vẫn há hốc không ngậm được nhưng Yến thì cứ đẩy tôi vào nhà tắm. Đêm tân hôn tôi mới thấy hết vẻ đẹp của vợ mình, đúng là tôi có mắt như mù, vợ đẹp xinh xắn thế này không biết giữ lại đòi ra ngoài thì có ngày hối hận không kịp. Sáng sớm hôm sau thấy tôi ôm eo vợ bước xuống cầu thang với nụ cười tươi trên môi, bố tôi nhấm nháy:

- Đêm qua chắc vui lắm hả, thế giờ có hối hận không?

- Tuyệt vời bố ạ, bố của con chọn con dâu đúng là không chê vào đâu được.