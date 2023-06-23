Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Tâm sự Eva 23/06/2023 12:15

Biết chồng ngoại tình, còn ngang nhiên ôm bồ vào nhà nghỉ, tôi đã nghĩ ngay ra cách này khiến anh ta ngỡ ngàng.

Mấy ngày nay Thu sống như người đã chết, dằn vặt đau đớn bởi Khánh - chồng cô công khai đi lại với người tình như không hề có sự tồn tại của cô trên đời. Cay đắng hơn, khi cô tra hỏi, Khánh thẳng thừng đáp:

“Với cô, tôi không còn tình cảm. Nếu không chấp nhận được việc tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì cô viết đơn đi, tôi ký”.

Nghĩ lại những lời vô tình vô nghĩa đó của chồng, Thu hiểu cuộc hôn nhân của cô không còn gì để níu kéo nữa. Vậy là Thu quyết định sẽ không khóc lóc van lơn xin chồng quay lại như bao người đàn bà khác. Thay cho việc ngồi đợi tình yêu của Khánh, Thu sẽ tự yêu lấy bản thân. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn, như vậy ý nghĩa hơn nhiều. Rồi Thu tự nhủ: chồng không cần mình, sẽ có người khác cần.

Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc ấy Thu gặp lại Khang, mối tình đầu của cô. Trước khi lấy Khánh, cô đã có những ngày tháng êm đẹp mộng mơ bên anh, hai người từng thề non hẹn biển. Nhưng vì bố mẹ cô cấm cản không cho họ được ở bên nhau với vô vàn những lý do chồng chéo. Cuối cùng, Thu đành ngậm ngùi chia tay, một thời gian sau cô nhận lời yêu và làm vợ Khánh. Còn Khang vẫn đứng lại với hi vọng một ngày nào đó cô lại quay trở lại bên anh.

Giờ đây, còn lý do gì nữa mà cô không chạy lại bên Khang. Anh giàu có, thành đạt, bản lĩnh và hơn hết là luôn chờ đợi được mang lại hạnh phúc cho cô. Thu nghĩ cô cho Khang cơ hội cũng là cho chính bản thân cơ hội.

Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, Khánh vừa ôm eo cô nhân tình bước vào cửa nhà nghỉ thì anh bất ngờ gặp Thu cũng đang tay trong tay cười nói vui vẻ với tình cũ:

Tím mặt, Khánh tiến lại định giơ tay tát vợ thì bị Khang túm tay cản lại quát:

“Anh làm gì thế?”

Còn chưa tát được Thu cái nào, Khánh đã bị hất ngược ra sau. Giận tím mặt, anh chỉ tay vào mặt Thu bảo:

“Cô giỏi lắm, dám cùng đàn ông vào nhà nghỉ ăn vụng còn ngang nhiên đánh lại chồng. Cô đúng là loại đàn bà mất nết”.

Thu nghe vậy nhếch miệng cười nhạt với chồng:

“Vậy anh và cô ả kia không phải gian phu dâm phụ chắc. Bao nhiêu ngày nay anh với ả ta đưa nhau đi khắp nhà nghỉ lớn bé trong thành phố này rồi. Vậy mà giờ anh còn đứng đây dậy đời tôi?”.

Khánh cay cú chỉ tay:

“Cô... cô... nên nhớ, cô vẫn còn là vợ tôi, đừng có hỗn”.

Thu cười chua chát

“Anh đúng là chưa già đã lẫn nhỉ. Anh không nhớ tối qua chính anh đã ký vào đơn ly hôn chấm dứt 3 năm tình cảm vợ chồng với tôi sao. Sáng nay tôi gửi đơn ra tòa rồi, chắc chỉ vài ngày nữa tòa sẽ gọi đó”.

Nói rồi Thu quay lại nhìn Khang:

“Mình đi thôi anh!”

Vòng tay qua eo, Khang nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi cửa. Còn Khánh ngồi ngây dại nhìn theo vợ, anh không thể tin người vợ ngoan hiền nhu mì của mình ngày nào nay lại thay đổi đến thế. Cũng chính giây phút này anh nhận ra mình đã mất tất cả bởi anh biết không bao giờ có thể gọi vợ quay về.

Đang háo hức đêm tân hôn trong ánh đèn mờ, nào ngờ ngay khi vợ vừa trút hết váy áo xuống thì tôi điếng người, vội bật hết công tắc

Đang háo hức đêm tân hôn trong ánh đèn mờ, nào ngờ ngay khi vợ vừa trút hết váy áo xuống thì tôi điếng người, vội bật hết công tắc

Nhìn cô ấy dần trút bỏ xiêm y, tôi ngỡ ngàng chết sững, lao ngay dậy để bật hết công tắc đèn trong phòng để nhìn cho rõ.

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