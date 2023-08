Chồng ôm eo bồ nhí vào khách sạn, đợi giây phút cùng em 'mèo vờn chuột', bỗng tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Nghĩ lại những lời vô tình vô nghĩa đó của chồng, Thu hiểu cuộc hôn nhân của cô không còn gì để níu kéo nữa. Vậy là Thu quyết định sẽ không khóc lóc van lơn xin chồng quay lại như bao người đàn bà khác. Thay cho việc ngồi đợi tình yêu của Khánh, Thu sẽ tự yêu lấy bản thân. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn, như vậy ý nghĩa hơn nhiều. Rồi Thu tự nhủ: chồng không cần mình, sẽ có người khác cần.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc ấy Thu gặp lại Khang, mối tình đầu của cô. Trước khi lấy Khánh, cô đã có những ngày tháng êm đẹp mộng mơ bên anh, hai người từng thề non hẹn biển. Nhưng vì bố mẹ cô cấm cản không cho họ được ở bên nhau với vô vàn những lý do chồng chéo. Cuối cùng, Thu đành ngậm ngùi chia tay, một thời gian sau cô nhận lời yêu và làm vợ Khánh. Còn Khang vẫn đứng lại với hi vọng một ngày nào đó cô lại quay trở lại bên anh.