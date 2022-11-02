Thấy con dâu đánh nhau với bồ của chồng, mẹ chồng chỉ đứng ngoài cười khẩy nhưng rồi sau đó lại làm hành động sốc khiến tất cả "đứng hình"

Tâm sự Eva 02/11/2022 12:03

Linh vừa đi vừa há hốc miệng nhìn mẹ chồng, không ngờ bà lại tốt với cô như vậy, từ nay Linh cũng coi bà y như mẹ đẻ của mình.

Lấy chồng đến nay đã được 4 năm, Linh chưa bao giờ ân hận vì quyết định của mình cho đến tháng trước sau khi phát hiện ra chuyện chồng có bồ thì cô như phát điên.

Hôm đó, chồng Linh đi làm về rất muộn, anh cởi đồ treo lên móc rồi đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Linh tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở mang quần áo bẩn đi giặt thì nhìn thấy vết son trên cổ áo của chồng.

Lúc đó, máu nóng dồn lên tận não nhưng Linh cố gắng kìm chế để chờ khi bắt gặp 3 mặt 1 lời. Sau mấy hôm tiếp cận tìm hiểu, Linh phát hiện chồng cặp bồ với cô nhân viên mới của công ty. Sáng nào anh cũng chở cô ta đi làm rồi tối tới nhà cô ta xong mới về.

Thấy con dâu đánh nhau với bồ của chồng, mẹ chồng chỉ đứng ngoài cười khẩy nhưng rồi sau đó lại làm hành động sốc khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, nhân lúc chồng đi tắm, Linh lén lấy điện thoại của anh nhắn tin cho cô bồ: “Em đến nhà anh nhé, vợ anh đi vắng rồi”.

Xong xuôi, cô ngồi rung đùi chờ xem kịch hay. Được khoảng 10 phút sau thì cô bồ hồn nhiên đi tới trước cổng. Linh đứng sẵn ở đó chờ từ bao giờ, nhưng vừa thấy Linh, cô ta tái mét cả mặt rồi lắp bắp:

-Ơ..chị..chị..

Linh kéo luôn cả người cả xe cô ta vào nhà:

- Đi vào đi, chồng tôi đang chờ cô đấy.

 

Cô ta bị Linh kéo dúi dụi vào phòng khách, khi đó, chồng Linh từ nhà tắm đi ra chết ngất khi thấy bồ đang bị vợ giật tóc. Anh lắp bắp chưa nói được gì thì Linh hét lên.

Nghe ồn ào, mẹ chồng Linh từ trong phòng chạy ra :

- Có chuyện gì thế? Cô ta là ai?

Linh chỉ thẳng mặt cô gái kia rồi nói:

- Nó là con hồ ly tinh quyến rũ chồng con đấy mẹ ạ.

Nói rồi, Linh lao vào đá đấm cô gái kia túi bụi, ả ta liên tục van xin:

Thấy con dâu đánh nhau với bồ của chồng, mẹ chồng chỉ đứng ngoài cười khẩy nhưng rồi sau đó lại làm hành động sốc khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chị ơi, chị tha cho em trót dại, chị tha cho em.

 

Linh và cô bồ cứ quần nhau y như chọi trâu mà mẹ chồng chỉ đứng ngoài nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy con dâu ngã, mẹ chồng liền nóng mặt nhào vào túm tóc cô bồ của con trai và chửi.

 

Cuối cùng, mẹ chồng chỉ mặt cô bồ nói:

- Từ nay câm léng phéng với con trai bà nhé, cả đời này bà chỉ có mỗi 1 đứa con dâu thôi nhé, mày đừng hòng chen chân vào.

Linh nghe vậy vừa buồn cười vừa xúc động. Nhưng trong lúc cô còn chưa định thần lại thì mẹ chồng đã quay sang tát con trai cái bốp:

- Mày cứ liệu đấy, đàn ông con trai phải biết yêu thương, chăm sóc vợ, đã cưới người ta về rồi thì phải khiến người ta trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên dời. Mày dám phản bội vợ lần nữa xem, tao đuổi mày ra khỏi nhà.

Nói rồi, bà mặc kệ con trai tiến đến khoác vai con dâu vào phòng. Linh vừa đi vừa há hốc miệng nhìn mẹ chồng, không ngờ bà lại tốt với cô như vậy, từ nay Linh cũng coi bà y như mẹ đẻ của mình.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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