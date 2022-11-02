Tiệc công ty, nghe lời đồng nghiệp đá đểu: 'Em chứng minh mình không lép xem thế nào?' và cái kết khi cô gái say rượu hóa làm liều

Tâm sự Eva 02/11/2022 02:03

Sau một chầu nhậu cô đã ngà ngà xỉn những vẫn uống. Thấy vậy anh giám đốc trẻ liền kéo cô ra ngoài. Đưa cô lên xe của mình anh hỏi mãi nhà cô ở đâu cô cũng không nói.

Bản thân cô cũng là một cô gái khá xinh xắn. Thế nhưng không hiểu vì lý do kén chọn hay gì mà đến tận giờ vẫn ế chỏng ế chơ. Người ngoài nhìn vào không ai tin rằng cô ế. Thú nhận mình ế thì lại bị đồng nghiệp cười chê rồi gán ghép linh tinh đã thế còn bị các anh chê rằng chắc tại lép nên không ai yêu.

Bản thân người cũng 3 vòng đầy đặn, vòng 1 có không được đầy đặn lắm nhưng cũng không đến nỗi là lép như mọi người đồn thổi. Cay cú nhưng chẳng có cách nào chứng minh được việc mình không 'lép' như mọi người nghĩ.

Nếu không có ngày hôm đó chắc cô cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm liều đến vậy. Hôm đó là ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty tổ chức cũng hoành tráng lắm. Người người đều dẫn theo vợ, chồng hoặc bạn trai, bạn gái. Chỉ có mình cô là cô đơn lẻ bóng thôi thì phải.

Tiệc công ty, nghe lời đồng nghiệp đá đểu: 'Em chứng minh mình không lép xem thế nào?' và cái kết khi cô gái say rượu hóa làm liều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nơi rồi cô mới hối hận vô cùng, biết thế cô đã rủ thằng bạn thân đến giả làm người yêu cho đỡ xấu hổ rồi. Bị mọi người túm tụm lại nói mình là kén chọn, nói mình là lép này lép kia. Nghe nhiều cô nhờn, cô cũng chán mà không biết phản phản kháng làm sao.

 

Có rượu ngon, cô bèn uống lấy uống để. Tửu lượng của cô cũng không được cao cho lắm. Cô chỉ thích uống vậy thôi chứ không uống được nhiều. Vài ly là người bắt đầu ngà ngà say rồi. Chẳng ai hỏi han, chẳng ai đỡ đần thấy ai cũng có người bên cạnh âu yếm cô càng thấy mình cô đơn hơn.

Sau một chầu nhậu cô đã ngà ngà xỉn những vẫn uống. Thấy vậy anh giám đốc trẻ liền kéo cô ra ngoài. Đưa cô lên xe của mình anh hỏi mãi nhà cô ở đâu cô cũng không nói. Đành phải đưa cô đến khách sạn cho cô ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ cô nhìn anh hoảng hốt:

- Đêm qua, đêm qua anh không làm gì tôi đấy chứ? anh nhìn cô lắc đầu:

- Tôi cũng không biết ai mới là người bị hại nữa.

- Tôi, tôi say đến thế sao? Xin lỗi anh.

- Được rồi nhanh nhanh mà về nhà đi không bố mẹ lại lo. Sáng nay tôi còn có cuộc họp nên phải đi trước đây.

Tiệc công ty, nghe lời đồng nghiệp đá đểu: 'Em chứng minh mình không lép xem thế nào?' và cái kết khi cô gái say rượu hóa làm liều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kính cẩn chào anh rồi nằm xuống nhớ lại chuyện đêm qua cô ôm mặt xấu hổ. Thật không ngờ chỉ vì lần làm liều đó của mình mà cô đã có người yêu thật. Anh giám đốc ngỏ ý muốn hẹn hò, sau một thời gian tìm hiểu cô cũng thấy anh chàng này tốt bụng ra phết nên gật đầu đồng ý luôn. Đến cô cũng không thể ngờ được thoát ế chỉ vì 1 lần say xỉn làm liều của mình.

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi ra ngoài về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang làm điều sốc tận óc

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi ra ngoài về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang làm điều sốc tận óc

Ấy thế mà thật không thể nào chấp nhận được rằng vợ anh lại đang làm cái chuyện tày đình đó. Cô đang ưỡn ẹo cơ thể của mình trên giường rồi nói bằng cái giọng nũng nịu:

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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