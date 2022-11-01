3 năm sau ngày cưới mới có tin vui được gần 2 tháng thì bị chồng ép phá và nguyên nhân đằng sau khiến vợ bật khóc đau đớn…

Tâm sự Eva 01/11/2022 11:04

Thấy vợ kêu đau bụng quằn quại, Đức mới từ phòng chạy ra gọi xe chở vợ đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói cái thai không thể cứu được nữa.

Ngày Lan phát hiện có thai, Đức ôm chầm lấy vợ vừa mừng vừa tủi, sau bao nhiêu cố gắng suốt 3 năm qua, cuối cùng vợ chồng anh cũng có tin vui. Thế nhưng, những ngày đầu mang thai, Lan thường xuyên ốm yếu, lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Đức không yên tâm nên phải đưa vợ đi khám.

Thế nhưng, lúc nhận kết quả từ phòng bác sĩ, anh vui vẻ nói:

- Không bệnh tật gì đâu em ạ, chỉ là em mang thai lần đầu nên sức đề kháng kém, ốm nghén là chuyện bình thường, quan trọng là em phải cố gắng ăn uống, tinh thần luôn lạc quan nhé.

Lan cũng mỉm cười:

- Có anh bên cạnh thì lúc nào em cũng lạc quan mà.

Nhưng những ngày sau đó, Lan vẫn cứ vật vờ khó chịu, cô không tưởng tượng được là có thai lại mệt mỏi như vậy.

Đến khi cái thai mới được 2 tháng tuổi, 1 hôm, Đức đi ra ngoài về gương mặt anh như mất hồn. Thấy vợ, anh nhìn chằm chằm vào bụng cô rồi đột ngột nói:

- Em bỏ đi.

Lan chết điếng cả người:

- Anh đùa kiểu gì thế hả?

Đức nghiêm túc nắm chặt tay vợ:

- Anh không đùa, em bỏ thai đi.

Lan rơm rớm nước mắt nhìn chồng:

3 năm sau ngày cưới mới có tin vui được gần 2 tháng thì bị chồng ép phá và nguyên nhân đằng sau khiến vợ bật khóc đau đớn… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Tại sao? Hay là… anh chán em rồi? Em có thai xấu xí, dặt dẹo nên anh ra ngoài bồ bịch rồi phải không? Anh nói tôi nghe xem.

Lan nói to dần và giật tay khỏi tay chồng, Đức thì ôm đầu:

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ phá thai đi, anh không cần đứa con này nữa.

Lan nghe vậy như phát điên, cô bỏ chạy vào phòng đóng sầm cửa lại không thèm nghe lời giải thích của chồng.

Sáng hôm sau Lan như phát điên, cô khóc không thành tiếng, lúc đó, Đức bỗng nhiên nắm chặt tay vợ nói:

- Anh xin lỗi.

Lan quay sang nhìn chồng với ánh mắt chua xót và phẫn nộ rồi Đức thì òa khóc:

- Nếu chúng ta không sớm giải thoát cho con thì đứa bé và cả em đều khổ. Vì anh đang bị ung thư cần điều trị gấp.

3 năm sau ngày cưới mới có tin vui được gần 2 tháng thì bị chồng ép phá và nguyên nhân đằng sau khiến vợ bật khóc đau đớn… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong câu đó, Đức như trút được 1 tảng đá đè trong lòng anh suốt những ngày qua còn Lan thì khựng lại, toàn thân cô như nhão ra:

- Cái… gì? Anh… nói cái gì?

Đức bật khóc:

- Anh xin lỗi, khi em vừa có thai bác sĩ đã phát hiện anh bị ung thư, tế bào đang lan rất nhanh. Anh xin lỗi em.

Lan nhìn chồng rồi lau nước mắt cho anh. Cô nói trấn an chồng:

- Mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, anh sẽ được điều trị hóa chất, anh tin em sẽ vượt qua mà. Em sẽ luôn bên cạnh anh.

Lúc này, Lan rối như tơ vò, không biết liệu chồng cô có sống được bao lâu nữa nhưng đứa con là kết quả tình yêu của vợ chồng cô, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô sẽ không bỏ nó, sẽ nuôi con thật tốt.

Cô biết chồng mình cũng chỉ có ý tốt nhưng thực sự cô không biết làm như thế có đúng hay không? 

Đánh thức chồng dậy vào giường đi ngủ, thì tôi vô tình nhìn thấy bức thư anh đang viết dở và biết được lý do cưới nhau 5 năm chồng vẫn không chấp nhận đăng ký kết hôn

Đánh thức chồng dậy vào giường đi ngủ, thì tôi vô tình nhìn thấy bức thư anh đang viết dở và biết được lý do cưới nhau 5 năm chồng vẫn không chấp nhận đăng ký kết hôn

Đọc xong bức thư, mắt tôi nhòe đi vì khóc. Tôi vội vàng tránh ra bán công để anh không phát hiện ra rằng bức thư đã có người khác đọc được.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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