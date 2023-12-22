Một phút yếu lòng, thư ký trẻ ngã vào vòng tay sếp tổng nhưng đêm tân hôn thì phát hiện chuyện động trời của chồng mới cưới

Tâm sự Eva 22/12/2023 14:34

Sau khi đám cưới kết thúc, em về nhà chồng. Đêm tân hôn, em cũng không chuẩn bị nhiều vì hiện tại em đã mang bầu 4 tháng.

Em vừa đọc tin nhắn của mẹ và một số người bạn. Mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của em. Ai cũng nghĩ, bây giờ em đang sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ vì được làm vợ người đàn ông giàu có. Họ đâu biết trong chính đêm tân hôn của mình, em lại vùi đầu trong chăn khóc thầm.

Chồng em là tổng giám đốc một công ty xuất khẩu đồ nội thất ra thị trường Châu Á. Năm nay anh 38 tuổi, chưa từng kết hôn. Trong mắt mọi người, chồng em giống như một mẫu hình lý tưởng. Bởi đối với phụ nữ, anh luôn luôn galang, còn trong công việc lại vô cùng quyết đoán.

Vì điều đó nên 3 năm làm thư ký riêng của anh, càng ngày em càng ngưỡng mộ và cảm phục anh. Khi anh nói lời yêu, em còn ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe được. Chồng em quá ưu tú và có thể lựa chọn những cô gái vừa có sắc vừa có tài hơn em. Vậy mà anh lại chọn em, một người xuất thân bình thường, không hề môn đăng hậu đối với gia đình anh.

Một phút yếu lòng, thư ký trẻ ngã vào vòng tay sếp tổng nhưng đêm tân hôn thì phát hiện chuyện động trời của chồng mới cưới - Ảnh 1

Khi anh nói lời yêu, em còn ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe được. Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 6 tháng thì chồng em cầu hôn. Anh bảo bây giờ sự nghiệp ổn định, anh chỉ cần có một gia đình êm ấm. Nhưng điều kiện tiên quyết để bố mẹ anh đồng ý kết hôn đó là em phải có thai trước. Em đồng ý với yêu cầu ấy, vì thời bây giờ việc có thai trước khi cưới cũng không phải chuyện hiếm hoi. Vả lại chồng em có tuổi, anh nghĩ như vậy hoàn toàn dễ hiểu.

Hôm nay là ngày cưới của bọn em. Đứng trên hôn trường, em lâng lâng hạnh phúc khi chứng kiến những vị khách máu mặt. Có người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng đến dự đám cưới của em.

Sau khi đám cưới kết thúc, em về nhà chồng. Đêm tân hôn, em cũng không chuẩn bị nhiều vì hiện tại em đã mang bầu 4 tháng. Lúc chồng đang trong nhà tắm, em thấy điện thoại của anh sáng màn hình. Đầu tiên em không để ý, nhưng những tin nhắn cứ gửi đến tới tấp khiến em cảm thấy tò mò.

Một phút yếu lòng, thư ký trẻ ngã vào vòng tay sếp tổng nhưng đêm tân hôn thì phát hiện chuyện động trời của chồng mới cưới - Ảnh 2

Đọc xong, em xóa hết tin nhắn rồi xem như chưa biết gì. Ảnh minh họa: Internet

Em mở điện thoại ra thì thấy một người nhắn cho chồng với những nội dung như chồng em lấy vợ chỉ vì muốn có người sinh con cho mình. Còn người mà chồng em yêu chính là người nhắn tin cho anh. Sốc hơn là bức ảnh họ chụp chung với nhau trong một chuyến du lịch. Người ấy không phải phụ nữ mà là đàn ông các chị ạ.

Đọc xong, em xóa hết tin nhắn rồi xem như chưa biết gì. Giờ này chồng em đã ngủ say, còn em vẫn ngổn ngang với rất nhiều suy nghĩ. Em đã là vợ anh, lại đang mang trong mình đứa con của anh nữa. Vì thế, việc ly hôn hay tiếp tục cũng là vấn đề rất nan giải. Theo mọi người, em có nên nói chuyện với anh và yêu cầu anh hãy thành thật không?

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