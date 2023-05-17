Mách các cặp đôi điểm nhạy cảm của phụ nữ đàn ông hay ‘ngại gần’, nhưng yêu thật lòng lại KHÁT KHAO chiếm hữu

Thế nhưng khi yêu thật lòng, ngoài những phút quấn quýt bạn trong phòng ngủ thì chàng còn muốn "quấn" lấy bạn ở khắp mọi nơi trong tổ ấm của chàng.

Chạm vào điểm nhạy cảm của nàng Ảnh minh họa Tình yêu có sức mạnh vô hình biến đổi tâm tính của một người đàn ông từ khô khan, cộc cằn trở nên trầm ấm, lãng mạn. Nếu yêu “qua đường” thì sau khi đã được thỏa mãn dục vọng, bước xuống giường đàn ông sẽ quay về với cuộc sống riêng của anh ta và không cần quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Thế nhưng khi yêu thật lòng, ngoài những phút quấn quýt bạn trong phòng ngủ thì chàng còn muốn "quấn" lấy bạn ở khắp mọi nơi trong tổ ấm của chàng. Khi yêu, đàn ông luôn thấy người phụ nữ của mình đẹp hoàn hảo. Bạn sẽ giống như 1 thỏi nam châm thu hút mọi sự quan tâm của chàng. Hễ nhìn thấy bạn là chàng ấy muốn tiến lại mà âu yếm, vuốt ve tới những nơi "riêng tư" trên cơ thể vợ như eo, mông, ngực hoặc vuốt má, nắm tay…. Họ luôn say mê và khao khát có được bạn.

Vết rạn da sau sinh Ảnh minh họa Bụng là đặc điểm cực kỳ nhạy cảm vì có thể sẽ để lộ phần rạn da, vết mổ sau sinh. Nhưng nếu người đàn ông đó sẵn sàng chạm môi mà không ngại ngùng, hãy biết anh ấy rất trân trọng bạn. Anh ấy trân quý từng điểm trên cơ thể của bạn. Người đàn ông tử tế sẽ hiểu được vết rạn, vết sẹo đó từ đâu mà có. Đó là sự đẹp đẽ nhất trên của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương. Thế nên anh ấy sẽ xem như báu vật và không bao giờ e dè hay chán ghét khi nhìn thấy những thứ đó. Hôn lên chân Ảnh minh họa Đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ khá “bẩn”, nhưng nếu chàng không ngại hôn thì chắc chắn đã nghiện bạn đến điên cuồng. Vì chẳng ai chịu cúi mình để hôn lên chân người phụ nữ. Chỉ có người chồng thương vợ thật lòng mới dẹp bỏ mọi thứ để thể hiện tình cảm của mình.

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