Chồng cấm vợ không được đụng tay vào việc nhà, vợ hí hửng nghĩ mình lấy đúng 'tấm chồng', hồi sau mới ngã ngữa khi biết bí mật đằng sau của chồng

Tâm sự Eva 16/05/2023 06:10

Hôm ấy thấy em khoe chồng, cô bạn đồng nghiệp cười khẩy: “Cẩn thận, chồng tốt quá cũng có vấn đề đấy. Cứ tìm hiểu đi cho chắc ăn”.

Em mới lấy chồng được gần hai tháng. Vì gia đình không quá khó khăn, sau khi kết hôn, bọn em lấy tiền mừng cưới và xin hỗ trợ từ bố mẹ hai bên để mua một căn chung cư nhỏ. Có thể nói cuộc sống rất thoải mái nhưng mâu thuẫn của bọn em lại xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt.

Chồng em là một người tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Trước đây anh từng không muốn kết hôn vì sợ sự ràng buộc của hôn nhân. Anh còn bảo, đàn ông lấy vợ là mua dây buộc mình, tự nhiên phải đi thưa về gửi. Đã vậy còn phải ăn trộm chính những đồng tiền mà mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được.

Chồng em tiêu xài khá lãng phí. Quần áo anh mặc đều là đồ hàng hiệu, mỗi lần đi ăn, anh sẽ gọi ra rất nhiều món rồi sau đó lại ăn chẳng hết. Bản thân em thì ngược lại, tính em rất hay lo xa nên lúc nào cũng muốn tiết kiệm. Sau khi kết hôn, bọn em còn một khoản nợ nhỏ. Em muốn nhanh chóng trả hết nợ và tiết kiệm tiền để sinh con. Vì thế về kinh tế, em quản lý chồng khá chặt chẽ.

Chồng cấm vợ không được đụng tay vào việc nhà, vợ hí hửng nghĩ mình lấy đúng 'tấm chồng', hồi sau mới ngã ngữa khi biết bí mật đằng sau của chồng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Hai tháng nay, chồng em đều tự động đưa tiền lương cho vợ. Anh chỉ để lại 1 triệu tiền tiêu vặt. Nhiều khi thấy chồng than thở hết xăng hoặc thiếu tiền ăn sáng, em lại thương tình cho thêm. Bù lại, chồng em cũng có những ưu điểm mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Đó là anh chẳng bao giờ để em phải làm việc nhà.

Mỗi lần thấy em cầm cây chổi lau nhà, chồng lại phi như bay giật lấy rồi bắt em ngồi xem tivi. Những lúc đó, em lại mừng thầm trong bụng nghĩ rằng mình có số hưởng. Người đàn ông làm hết việc nhà cho vợ trước giờ chỉ có trên phim. Thế mà em lại lấy được một người siêng năng cần cù như thế, làm sao em có thể nghi ngờ được.

Hôm ấy thấy em khoe chồng, cô bạn đồng nghiệp cười khẩy: “Cẩn thận, chồng tốt quá cũng có vấn đề đấy. Cứ tìm hiểu đi cho chắc ăn”. Em nghĩ thấy cũng đúng, hôm đó về lục tung nhà, em chẳng thấy có gì khả nghi. Thế là em đành phải tương kế tựu kế các chị ạ.

Chồng cấm vợ không được đụng tay vào việc nhà, vợ hí hửng nghĩ mình lấy đúng 'tấm chồng', hồi sau mới ngã ngữa khi biết bí mật đằng sau của chồng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Em giấu cây lau nhà xuống gầm giường, sau đó mua về một cái khác. Chồng em về biết được vợ đã vứt thì thẫn thờ cả buổi, hỏi mãi mới chịu khai: “Sao em không nói trước với anh, trong đó có 10 triệu anh vừa bỏ vào hôm đầu tháng”. Nghe chồng nói, em bất ngờ đến nỗi miệng cứ há hốc.

Nghĩ còn chỗ khác, em mồi cho chồng nói sạch, thế là chồng em giấu mỗi chỗ mỗi ít, sương sương cũng 20 triệu các chị ạ. Cây lau nhà anh nhét trong phần ống nên em không nhận ra. Nhưng nói gì thì nói, cao tay đến mấy cũng không bằng được em. Các chị về thử với chồng xem, biết đâu lâu nay chồng cũng giấu khối tiền rồi đấy.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự góc hôn nhân

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