Háo hức trả bài cho chồng, vợ diện váy ngủ siêu mỏng, nào ngờ sốc khi phát hiện anh ta nghiện thói hư tật xấu, đêm nào cũng mở to mắt làm điều này đến 2-3h sáng

Tâm sự Eva 26/06/2023 14:20

Hóa ra đó là lý do anh cạn kiệt năng lượng và quay sang lạnh nhạt chuyện gối chăn với vợ.

Lấy nhau được 4 năm tôi bàn bạc với chồng về việc lên kế hoạch sinh em bé khỏe mạnh. Chồng tôi vui vẻ tạm gác nhu cầu cá nhân, động viên tôi yên tâm dưỡng thai để mẹ khỏe con khoẻ. Anh nói chuyện chăn gối vợ chồng là chuyện cả đời. Một thời gian ngắn vợ mang bầu sinh con mà chồng không kìm nén được thì còn đáng mặt thằng đàn ông nữa hay không? Nghe lời chồng, tôi rất phấn khởi và yên tâm vì sự chín chắn trong suy nghĩ và hành xử của người đàn ông mà tôi tin tưởng cưới làm chồng.

Sau khi sinh hạ em bé đầu lòng khỏe mạnh bụ bẫm, tôi "nằm ổ" và kiêng khem thêm ba tháng nữa để sức khỏe sinh sản hoàn toàn hồi phục.

Háo hức trả bài cho chồng, vợ diện váy ngủ siêu mỏng, nào ngờ sốc khi phát hiện anh ta nghiện thói hư tật xấu, đêm nào cũng mở to mắt làm điều này đến 2-3h sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba tháng sau thời gian sinh, lần đầu hai vợ chồng "giao lưu" lại, tôi đã không còn nhận ra người đàn ông phong độ với bàn lĩnh giường chiếu mà trước đây vẫn thường đem lại cho tôi bao nhiêu sự thăng hoa cảm xúc. Anh khá rệu rã trong chuyện ấy, "đánh nhanh thắng nhanh" và không còn nồng nàn hứng khởi với vợ như trước.

Gặng hỏi chồng, anh chỉ ậm ừ nói có thể do thời gian kiêng khem với vợ quá lâu khiến lần đầu làm lại, anh chưa thực sự lấy lại phong độ đỉnh cao. Anh nói cho anh thêm cơ hội thể hiện trở lại, lúc ấy mọi thứ sẽ đạt độ mĩ mãn như trước kia.

Đang trong thời gian băn khoăn tìm căn nguyên để đưa ra giải pháp, trong một lần bật mở cửa phòng khi chồng chỉ có một mình, tôi bàng hoàng phát hiện ra anh đóng cửa xem phim sex và "tự xử" một mình. Hóa ra đó là lý do anh cạn kiệt năng lượng và quay sang lạnh nhạt chuyện gối chăn với vợ.

Háo hức trả bài cho chồng, vợ diện váy ngủ siêu mỏng, nào ngờ sốc khi phát hiện anh ta nghiện thói hư tật xấu, đêm nào cũng mở to mắt làm điều này đến 2-3h sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện này làm tôi đau đáu suy nghĩ mấy hôm nay. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại "thay tính đổi nết" như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Đến giờ tôi vẫn không tin chồng mình lại có hành động như vậy. Có lẽ phải tu mấy kiếp tôi mới có may mắn cưới được anh.

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