Bồ nhí của chồng 3 vòng bốc lửa, đến tận nhà đòi thân phận, vợ bình tĩnh đưa ra một tờ giấy khiến cô ả xanh mặt, chắp tay quỳ lạy

Tâm sự Eva 24/06/2023 23:12

Tôi vừa có một cuộc gặp với tình địch mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi ra mặt để làm chuyện này. Tất cả cũng vì con tôi, vì muốn con được sống với cả bố và mẹ nên tôi mới chấp nhận bày ra vở kịch này.

Vợ chồng tôi từng có một cuộc sống nghèo về vật chất nhưng giàu tinh thần. Lúc ấy, chúng tôi khó khăn lắm. Có những ngày chồng tôi đi ăn đám cưới còn không ăn phần của mình mà để dành cho vợ. Về đến nhà, thấy anh cầm con tôm khoe để phần cho vợ mà tôi trào nước mắt.

Mấy năm trời chắt chiu tiết kiệm, cuối cùng chúng tôi cũng để ra một khoản để kinh doanh. Nhờ vào may mắn và sự nhạy bén của chồng, chúng tôi đã có được thành tựu nhất định. Đến thời điểm hiện tại, cũng là 3 năm sau khởi nghiệp, vợ chồng tôi đã nắm trong tay một công ty về may mặc. Ngoài ra, tôi còn đầu tư ở những lĩnh vực ngoài lề khác. 

Bồ nhí của chồng 3 vòng bốc lửa, đến tận nhà đòi thân phận, vợ bình tĩnh đưa ra một tờ giấy khiến cô ả xanh mặt, chắp tay quỳ lạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng khi kinh tế khấm khá, chồng tôi sẽ tu chí làm ăn, Nào ngờ anh lại sa đọa, ngoại tình với cấp dưới. Lúc tôi biết chuyện thì mối quan hệ lén lút ấy đã kéo dài được nửa năm rồi.

Vốn là người không thích đấu đá và dùng đến biện pháp mạnh, tôi đã nói chuyện với chồng. Lúc đầu anh còn chối đay đảy. Nhưng sau khi thấy những chứng cứ tôi lần lượt đưa ra, chồng đành phải cúi đầu thừa nhận đúng là anh đã phản bội vợ con.

Nghe chồng nói, tôi đau cắt da cắt thịt. Dù chồng hứa sẽ chấm dứt với người phụ nữ ấy, tôi vẫn muốn anh có một bài học cho mình. Và hôm nay, tôi đã làm điều đó.

Tôi hẹn người tình của chồng đến quán cà phê nói chuyện. Cô ta xinh đẹp, nóng bỏng và rất kiêu ngạo. Khi đến gặp tôi, cô ta tỏ ra trịch thưởng hỏi: “Chị đã biết chuyện rồi à? Nếu gọi tôi đến đây để bắt tôi chấm dứt thì quên đi”.

Biết trước chuyện này, tôi nhoẻn miệng cười rồi đặt lên bàn một tờ giấy giả mạo giấy vay nợ của chồng mình: “Chị cảm ơn em còn không hết nữa là. 10 tỷ này chỉ là 1/10 số nợ của chồng chị. Anh ấy sắp phá sản mà chị chẳng biết phải làm sao để dứt ra được. Nhờ có em, anh ấy mới muốn chia tay chị. Chúc em sớm cùng anh ấy trả hết nợ”.

Nghe vậy, cô ả tái mét mặt rồi chắp tay xin lỗi rối rít. Tôi ra về chưa đầy một tiếng thì cô ta cũng gọi cho chồng tôi nói chia tay. Đến lúc này, chồng tôi mới biết ai mới là người yêu thương anh thật sự.

Tôi nghĩ rất nhiều và quyết định tha cho chồng lần này. Bát nước hắt đi không thể đầy lại, nhưng tôi hy vọng tình yêu của tôi dần dần sẽ vun đắp bát nước ấy, để gia đình tôi trở về như xưa.

5 năm kết hôn vẫn chưa có con, bị mẹ chồng mắng 'cây độc không trái', ngày bị đuổi ra khỏi nhà, tôi để lại một thứ đủ làm cả nhà chồng cầu cạnh quay về

5 năm kết hôn vẫn chưa có con, bị mẹ chồng mắng 'cây độc không trái', ngày bị đuổi ra khỏi nhà, tôi để lại một thứ đủ làm cả nhà chồng cầu cạnh quay về

Tôi dứt áo ra đi, trong lòng thầm cảm ơn vì thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục cùng gia đình chồng tồi tệ.

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