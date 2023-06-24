5 năm kết hôn vẫn chưa có con, bị mẹ chồng mắng 'cây độc không trái', ngày bị đuổi ra khỏi nhà, tôi để lại một thứ đủ làm cả nhà chồng cầu cạnh quay về

Tâm sự Eva 24/06/2023 20:51

Tôi dứt áo ra đi, trong lòng thầm cảm ơn vì thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục cùng gia đình chồng tồi tệ.

Kết hôn được 5 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Suốt 5 năm qua, tôi đã đi khắp nơi, uống đủ mọi loại thuốc nhưng mà chẳng có cải thiện. Nhiều người nói tôi vô sinh, có người lại bảo tôi là gái độc không con nên mới mang lại vận xui cho cả nhà chồng. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai là đứng ra nghi vấn chồng tôi.

Là một huấn luyện viên dạy gym, chồng tôi luôn tự tin vào sức khoẻ của mình. Từ trước tới giờ, mỗi lần tôi nói đi khám, anh lại tự tin nói bản thân mình không hề có bệnh. Nhưng khi mọi người chỉ trích và nói xấu vợ, chưa bao giờ anh đứng ra bênh vực. 

5 năm kết hôn vẫn chưa có con, bị mẹ chồng mắng 'cây độc không trái', ngày bị đuổi ra khỏi nhà, tôi để lại một thứ đủ làm cả nhà chồng cầu cạnh quay về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi buồn vì không có con một thì buồn với chồng mười. Như những người đàn ông khác, anh phải là chỗ dựa cho tôi. Đằng này trước mặt tôi, anh luôn nói rất thương và thông cảm. Vậy mà khi mẹ anh nói những lời không hay về tôi, anh lại im lặng, thậm chí hùa vào với mẹ.

Bấy lâu nay tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát do mình nên không dám nói lại. Ngờ đâu tất cả đều là lỗi của chồng tôi. Hôm qua nhân lúc dọn nhà, tôi có lôi hết đồ đạc cũ ra sắp xếp. Bên dưới thùng gỗ đựng sách vở cũ của chồng tôi, có một hồ sơ khám bệnh. Tôi tò mò mở ra xem, không ngờ bên trong là kết quả chồng tôi không có tinh trùng.

Gọi cho chồng không được, tôi định đợi anh về nói chuyện phải trái. Đến buổi trưa cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng tiếp tục so sánh con dâu mình và con dâu nhà hàng xóm. Bà bảo: “Đấy, con nhà người ta cưới một năm mà đẻ 2 đứa sinh đôi kháu khỉnh. Còn cô chỉ ăn là giỏi thôi”.

Biết mình không làm gì có lỗi, tôi nói lại rằng trước khi trách người khác, mẹ chồng tôi nên xem lại con trai mình. Thế là mâu thuẫn nổ ra, chồng tôi về đến nhà không hỏi vợ đã vùng vằng đuổi vợ về nhà ngoại khi thấy mẹ anh ôm mặt khóc. Thú thực 5 năm qua, tôi đã chịu quá nhiều tai tiếng. Vì thế tôi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Tất nhiên trước khi đi, tôi đưa tận tay mẹ chồng giấy xét nghiệm và kết quả của con trai bà.

Đúng như tôi đoán, sáng nay mẹ chồng sang xin lỗi và hy vọng tôi quay về. Bà bảo chính bà cũng không biết chuyện. Nhưng đã muộn rồi, chồng tôi đã giấu vợ bao năm nay. Anh biến tôi thành một người tồi tệ trong mắt mọi người, vậy mà vẫn thản nhiên như không. Sau lần này, tôi nhất định suy nghĩ kỹ về vấn đề ly hôn. Tôi cần sống vì mình, cần làm lại cuộc đời và hơn hết, tôi cần có một đứa con.

Chồng ngang nhiên tằng tịu với người yêu cũ, gửi ảnh nhạy cảm để trêu tức vợ, nào ngờ bị phản đòn cay cú đến sượng người

Chồng ngang nhiên tằng tịu với người yêu cũ, gửi ảnh nhạy cảm để trêu tức vợ, nào ngờ bị phản đòn cay cú đến sượng người

Quan điểm của em từ trước đến giờ đều là không quản chồng, tin tưởng anh ấy lắm. Vì nếu chồng muốn phản bội vợ có giữ cũng chẳng được, mà càng quản chặt càng dễ mất. Vậy là hôm chồng đi họp lớp Đại học, em còn vui vẻ chuẩn bị đồ cho anh mặc đi, mặc dù biết kiểu gì cũng sẽ gặp cô người yêu cũ học cùng lớp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự tình yêu tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 40 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái