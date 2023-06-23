Lấy phải người chồng cuồng ghen, mỗi lần ái ân, vợ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sáng dậy đau đớn vô cùng vì những trò quái đản

Tâm sự Eva 23/06/2023 16:50

Lấy nhau về mới biết chồng là người cuồng ghen, mỗi phút ái ân, tôi sợ hãi vô cùng.

Tôi và Dương yêu nhau thắm thiết đã nhiều năm, cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Nhưng một vụ tai nạn trớ trêu đã cướp Dương khỏi tôi. Anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Cũng từ đó lòng tôi như chết đi một nửa. Nỗi nhớ anh day dứt khiến 4 năm sau tôi mới có thể nguôi ngoai phần nào và kết hôn theo lời bố mẹ mai mối.

Hào - Người chồng mai nối của tôi rất tốt, hiền và yêu tôi nhiều lắm. Nhưng có lẽ nỗi đau mất đi mối tình đầu khiến tôi chưa thể mở lòng với chồng được. Chính điều này làm cho đời sống hôn nhân của tôi đi vào bế tắc.

Lấy phải người chồng cuồng ghen, mỗi lần ái ân, vợ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sáng dậy đau đớn vô cùng vì những trò quái đản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi chỉ muốn cho xong nghĩa vụ chứ không hứng thú gì. Ở bên chồng mà tôi mơ màng nhớ lại những đêm ân ái nồng nàn với Dương, có khi còn gọi nhầm tên. Hào cũng quá tường tận đến từng chân tơ kẻ tóc tình yêu của tôi và người cũ. Nhìn thái độ của tôi như thế, Hào dường như biết rõ tôi nghĩ gì.

Về sau, mỗi lần quan hệ, anh thường hỏi về Dương như một sự khiêu khích, sau đó không ngừng thô bạo. Anh thường hỏi tôi những câu rất khó trả lời: “Dương thường làm như thế này với em phải không? Dương đem lại cho em nhiều cảm giác hơn anh à? Tụi em đã dùng tư thế này chưa? Anh sẽ làm em thích gấp nhiều lần Dương”.

Lấy phải người chồng cuồng ghen, mỗi lần ái ân, vợ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sáng dậy đau đớn vô cùng vì những trò quái đản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không trả lời thì anh nói tôi khinh thường và tìm mọi cách giày vò tôi. Lâu dần, tôi càng lãnh cảm, đau đớn mỗi khi quan hệ vì bị chồng hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như thế

Tôi van xin chồng đừng làm như vậy thì anh ấy cười gằn: “Chính em muốn vậy mà, mà anh thấy như thế mới có cảm hứng". Tôi thật sai lầm khi nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân này khiến cả hai đều khổ sở.

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Cô ta đã quá khinh thường bản năng của người vợ, người mẹ như tôi rồi nên mới dám cả gan như vậy.

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