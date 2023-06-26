Vợ nói đi công tác với công ty, nào ngờ bị chồng bắt tại trận 'mèo vờn chuột' cùng trai đẹp trong khách sạn, lời giải thích chối tai chẳng thể tha thứ

Hoá ra bấy lâu nay tôi bị cắm sừng mà chẳng hay.

Một năm sau ngày quen biết, tôi đón Ngọc về dinh bằng tất cả sự yêu thương chân thành tôi dành cho em.

Ngọc cũng rất được lòng bố mẹ tôi nên có thể nói cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng viên mãn. Bố mẹ tôi quý con dâu như vàng ròng, lúc nào cũng dặn tôi phải chăm sóc, trân trọng và thuỷ chung.

Ảnh minh họa: Internet

Cưới vợ được nửa năm thì một hôm Ngọc thông báo thứ 7 này công ty của em tổ chức cho nhân viên văn phòng đi thực tế để hiểu đối tác, hiểu công việc. Vợ bảo chuyến đi kéo dài 3 ngày nên em đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thức ăn cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động và thêm yêu thương vợ.

Vậy mà cô vợ ngoan hiền của tôi lại có một màn cắm sừng khiến tôi choáng váng vô cùng. Ngày thứ 2 trong chuyến đi thực tế của em, tôi bắt gặp Ngọc được trai đẹp, trẻ trung ôm eo vào đúng khách sạn mà tôi và giám đốc công ty tôi đang có buổi ký kết hợp đồng làm ăn với một khách hàng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

4 mắt nhìn nhau, bị tôi bắt ngay tại trận, Ngọc không còn cơ hội để chối cãi. Em đành thú nhận em cặp với trai đẹp bởi em còn quá trẻ và chưa muốn bị hôn nhân trói buộc.

Vậy hóa ra bao lâu nay, em chỉ đang mang một vỏ bọc vợ hiền dâu thảo thôi ư? Hay em lấy tôi vì khối tài sản khổng lồ mà tôi có?

Bồ nhí của chồng 3 vòng bốc lửa, đến tận nhà đòi thân phận, vợ bình tĩnh đưa ra một tờ giấy khiến cô ả xanh mặt, chắp tay quỳ lạy Tôi vừa có một cuộc gặp với tình địch mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi ra mặt để làm chuyện này. Tất cả cũng vì con tôi, vì muốn con được sống với cả bố và mẹ nên tôi mới chấp nhận bày ra vở kịch này.

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